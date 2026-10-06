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Kiedy algorytm skanuje bazę 1000 CV i wybiera 50 profili, a rekruter tylko zatwierdza

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06 października 2026, 13:16
ai act rekrutacja algorytm
Kiedy algorytm skanuje bazę 1000 CV i wybiera 50 profili, a rekruter tylko zatwierdza
Shutterstock

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Faktyczny nadzór człowieka nad algorytmem staje się wymogiem prawnym. Kiedy algorytm skanuje bazę 1000 CV i wybiera 50 profili, a rekruter tylko zatwierdza, dochodzi do naruszenia przepisów AI Act.

AI w pracy

Sztuczna inteligencja na stałe weszła do życia codziennego. Stała się także elementem pracy. W coraz szerszym zakresie z każdym rokiem wprowadzane są przepisy AI Act, które regulują nową materię. AI daje ogromne możliwości rozwoju organizacji, ale i kryje wiele niebezpieczeństw. To w roli właścicieli firm i przedstawicieli władz państwowych jest ustalenie konkretnych ram korzystania z nowoczesnej technologii. W kontekście używania AI w procesie rekrutacji korzystne jest zaoszczędzenie czasu na przegląd nadsyłanych CV, ale powstają wątpliwości dotyczące nadzoru algorytmu przez człowieka. Ostateczny wybór kandydata do pracy powinien zawsze należeć do rekrutera, a nie systemu.

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AI Act - faktyczny nadzór człowieka nas algorytmem

Sprowadzanie relacji człowiek-AI w procesach rekrutacyjnych wyłącznie do kwestii „zdrowego balansu” i traktowanie technologii jedynie jako wsparcia operacyjnego usypiają czujność organizacji. W świetle przepisów AI Act, faktyczny nadzór człowieka nad algorytmem, przestanie być pod koniec przyszłego roku pożądanym elementem kultury pracy, a stanie się wymogiem prawnym. Praktyka pokazuje jednak, jak iluzoryczna może być kontrola nad zautomatyzowanym przez AI procesem. Jeśli algorytm skanuje bazę 1000 nadesłanych CV i wybiera 50 profili, a rekruter, pracujący pod presją czasu i efektywności, takich jak czas pozyskania pracownika, jedynie zatwierdza listę wybranych przez algorytm kandydatów, nadzór człowieka staje się pozorny.

Pracodawcy muszą wydłużyć czas rekrutacji

Realna kontrola może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy rekomendacja systemu traktowana jest jako zaledwie wstępny etap, a człowiek ma za zadanie krytycznie ocenić efekty. Prawdziwe natural intelligence wymaga, by pracownik HR dysponował czasem i wiedzą niezbędną do aktywnego kwestionowania kryteriów selekcji oraz weryfikowania, dlaczego dany profil został z procesu odrzucony. To człowiek, nie maszyna, musi stanowić ostateczny, krytyczny filtr, który wyłapuje zautomatyzowaną stronniczość i chroni firmę przed sankcjami. Żeby to mogło mieć miejsce, organizacje muszą wydłużyć czas przeznaczony na rekrutację, co może mieć realne implikacje biznesowe.

Ekspert: Natalia Myskova, Prezes Zarządu Smart Solutions HR oraz Andrzej Przybyła, Business Development Manager w Smart Solutions HR

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Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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