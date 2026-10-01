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Zatrudnianie wysoko wrażliwego pracownika. Pracodawca często nie wie, jaki ma skarb

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01 października 2026, 22:10
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
wysoko wrażliwy pracownik hr
Zatrudnianie wysoko wrażliwego pracownika. Pracodawca często nie wie, jaki ma skarb
Shutterstock

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Jaki powinien być idealny pracownik? Kogo zatrudnić, aby przynosił jak najwięcej korzyści firmie? Kto najlepiej zadba o atmosferę w organizacji? Jak znaleźć lojalnego, rzetelnego i sumiennego pracownika? Odpowiedzią może być rekrutacja kandydata do pracy pod kątem wysokiej wrażliwości.

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Idealny pracownik czyli jaki?

Pracodawcy chcieliby mieć pracowników, którzy przede wszystkim sumiennie wykonują swoje obowiązki. Stawiają się na czas w pracy. Mogą im zaufać. Związują się z firmą, stają się lojalni. Idealny pracownik to często ktoś, kto sprawdzi się w każdej sytuacji i szybko wychwyci ewentualne problemy. Czy idealnym pracownikiem będzie więc osoba wysoko wrażliwa? Sprawdźmy.

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Pracownik o wysokiej wrażliwości widzi więcej

Jakie są osoby wysoko wrażliwe i co wyróżnia je od innych? Osoby wysoko wrażliwe przede wszystkim są sumienne, lojalne, cierpliwe i skupione na jakości. Dla większości pracodawców taki pracownik to skarb.

Co więcej, pracownik z wysoką wrażliwością obdarzony jest szczególnie pożądaną umiejętnością wyczulenia na szczegóły. To WWO jako pierwsi zauważają niepokojące objawy, czy to w zespole, czy w kontaktach z klientami, a nawet potencjalne błędy w polityce firmy. Jedyną przeszkodą w korzystaniu z ich potencjału w takich sytuacjach może być poczucie braku bezpieczeństwa przy wyrażaniu własnych opinii. Aby firma czerpała korzyści ze szczególnych zdolności osób wysoko wrażliwych, należy stworzyć im pewną, pozbawioną ryzyka przestrzeń do zgłaszania spostrzeżeń, często niewygodnych, krytycznych.

 

Pracownik wysoko wrażliwy to idealny pracownik?

Shutterstock

Wysoka wrażliwość wpływa na atmosferę w zespole

Kolejnym plusem osoby wysoko wrażliwej jest jej pozytywny wpływ na atmosferę w zespole. Taki pracownik pierwszy wychwyci nastroje współpracowników. Dzięki temu również ze względu na duże pokłady empatii będzie starał się pomóc na różne sposoby. Osoba WWO będzie czuła potrzebę rozmowy, zrozumienia, pocieszenia innych, gdy zauważy drobne zmiany w ich zachowaniu. Być może sama tego nie zrobi, ale mogłaby zgłosić takie zapotrzebowanie. Tymczasem reszta zespołu może w ogóle nie dostrzegać problemu. Z czasem narastający, niezauważony problem mógłby postawić organizację w naprawdę ciężkim położeniu. Działajmy więc, kiedy wysoko wrażliwy pracownik bije na alarm.

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Wysoko wrażliwi tworzą atmosferę ciepła i akceptacji. Dzięki nim organizacja może zyskać także na rynku poprzez pozytywne opinie na temat panującej w firmie atmosferze.

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Wysoko wrażliwi nastawieni są na potrzeby klienta

Oprócz szybkiego zauważania nieprawidłowości, tworzenia dobrej atmosfery w zespole, osoby wysoko wrażliwe zyskują w oczach pracodawcy przez nastawienie na potrzeby i zadowolenie klienta. Cechy te spójnie łączą się ze sobą. Skoro WWO więcej widzą, zwracają uwagę na niuanse, wychwytują drobne sygnały i sugestie to jest to również cecha pożądana w kontaktach z klientami. Dzięki temu z większą łatwością wczuwają się w potrzeby osób, z którymi spotykają się w praktyce zawodowej. Szybciej i dokładniej poznają życzenia innych ludzi, co pozwala na precyzyjne spełnienie żądań.

Wysoko wrażliwy pracownik jako wizjoner

W książce Elaine N. Aron „Wysoko wrażliwi. Jak funkcjonować w świecie, który nas przytłacza” autorka przedstawia takie osoby jako tzw. klasę doradców królów. Kiedyś podobne role pełnili duchowni. Te osoby mają szczególne predyspozycje do bycia doradcami. Sprowadza się to do umiejętności wychwytywania najdrobniejszych szczegółów, niezgodności, przesłanek zapowiadających szereg zdarzeń, łączenia faktów, przewidywania. Wszystko to sprawia, że sprawdzają się jako wizjonerzy. W książce zawarte jest twierdzenie, że każda społeczność potrzebuje osób wysoko wrażliwych, aby przetrwać. Idąc tym tropem, warto zastanowić się nad obecnością osób wysoko wrażliwych we własnej organizacji (Czy w moim zespole są osoby z wysoką wrażliwością? Co mogę zrobić, aby wykorzystać ich potencjał?).

Miejsce pracy wysoko wrażliwych

Aby móc w pełni korzystać z umiejętności osób wysoko wrażliwych, należy zapewnić im odpowiednie miejsce pracy. WWO objawia się tym, że pracownicy mają większą wrażliwość na docierające do nich różnego rodzaju bodźce. Dzięki temu szybciej i częściej dochodzą do trafnych spostrzeżeń. Potrafią łączyć ze sobą elementy złożonych układanek, a co za tym idzie przewidywać różne rozwiązania i wybierać te najlepsze. Nie mogą jednak zostać przestymulowane. Zapewnij im ciche i spokojne miejsce pracy, aby mogli rozwinąć skrzydła. Dodatkowo, nie lubią pracować, gdy patrzy im się na ręce. Postaraj się zaplanować inny sposób oceny ich pracy niż poprzez fizyczną obserwację.

Wysoko wrażliwy pracownik mniej widoczny, ale doceniany?

Jako pracodawca musisz zdawać sobie sprawę z tego, że wysoko wrażliwy pracownik nie będzie tym, który na każdym spotkaniu i najgłośniej wyrazi swoją opinię. Nie jest też zwykle typem szczególnie towarzyskim. Nie robi wokół siebie szumu i nie podkreśla swoich sukcesów. Rolą pracodawcy jest zadbanie o to, by nie wpływało to na niższą ocenę jego pracy. W pojedynkę i w ciszy potrafi zdziałać cuda.

Ważne

Osoby wysoko wrażliwe „stronią od agresywnej autopromocji”. Liczą na to, że ich ciężka, uczciwa i lojalna praca sama się obroni i zostanie zauważona przez pracodawcę. Postaraj się dostrzec wysoko wrażliwą osobę we własnej firmie, by nie stracić być może najbardziej wartościowego pracownika.

Rekrutacja pracowników wysoko wrażliwych

Jeśli pracodawcy zależy na zaangażowanym i solidnym pracowniku, może rozważyć prowadzenie rekrutacji w taki sposób, aby wyłonić osoby z wysoką wrażliwością. Na rynku jest coraz więcej książek na temat wysokiej wrażliwości. Rozmowa rekrutacyjna może nie być idealnym rozwiązaniem służącym poznaniu osoby WWO. Stres i przebodźcowanie powoduje u wysoko wrażliwych większe nadpobudzenie. Warto mieć to na uwadze w trakcie rozmowy. Można też pomyśleć o innym sposobie sprawdzenia kandydata, np. prześledzenie dotychczasowych wyników jego pracy.

Źródło: 

„Wysoko wrażliwi. Jak funkcjonować w świecie, który nas przytłacza” Elaine N. Aron

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