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Jak skutecznie motywować pracowników, także pokolenie Z? Polecane metody

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17 września 2026, 08:52
Mateusz Żydek
Mateusz Żydek
Randstad Polska
Randstad Polska
lider na polskim rynku doradztwa personalnego i pracy tymczasowej, jest częścią holenderskiego Randstad N.V.
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Jak skutecznie motywować pracowników? Co najbardziej docenia pokolenie Z? Jak zbudować motywującą kulturę pracy? Poznaj skuteczne metody motywowania pracowników: klucz do sukcesu Twojego zespołu HR.

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Motywowanie pracowników kluczem do utrzymania talentów i budowania marki pracodawcy

Produktywność, kreatywność i zaangażowanie zespołu to marzenia każdego menedżera i lidera HR. Jednocześnie jest niewątpliwie wyzwaniem w czasach, w których dynamicznie zmieniają się potrzeby pracowników, a szefowie pracują w rozproszonych zespołach, często zdalnych, w których pojawiają się wyzwania związane z motywacją i efektywnością. Utrzymanie zaangażowania pracowników i stworzenie przyjaznej atmosfery w miejscu pracy, w której każdy czuje się doceniony, to dziś kluczowy cel firm, którym w erze niedoborów kompetencyjnych zależy na zatrzymaniu wykwalifikowanych pracowników, ale także na budowaniu marki pracodawcy, która jak magnes przyciągnie nowe talenty.

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Według raportu Randstad Employer Brand Research 2023, to wciąż atrakcyjne wynagrodzenie i benefity są najważniejszymi czynnikami wpływającymi na postrzeganie pracodawców, ale nie jedynym. Zatem nawet jeśli nie możemy agresywnie konkurować o wykwalifikowanych pracowników, proponując coraz lepsze warunki finansowe, mamy szansę budować zaangażowanie pracowników innymi aspektami. Od kilku lat na drugim miejscu zestawienia czynników atrakcyjności znajduje się przyjazna atmosfera pracy, co podkreśla znaczenie kultury pracy dla satysfakcji i lojalności pracowników. Warto dodać, że to jeden z czynników mocno docenianych szczególnie przez generację Z, czyli nowe pokolenie na rynku pracy

Ważne

Ważnym wnioskiem z tego zestawienia istotnych składowych oferty pracodawcy jest, że budowanie środowiska, w którym pracownicy czują się komfortowo, wspierani i doceniani jest dziś koniecznością.

Motywacja pracowników to poziom zaangażowania i energii, jaką pracownik wkłada w realizację swoich zadań. Wpływają na nią różne czynniki, w tym satysfakcja z pracy, która obejmuje przyjemność i poczucie spełnienia wynikające z takich elementów jak autonomia w realizowanych zadaniach, zgodność umiejętności z wymaganiami stanowiska oraz relacje ze współpracownikami. Uznanie jest również kluczowe - aż 84% pracowników uważa, że docenianie przez przełożonych i kolegów z pracy wpływa na ich motywację. Szczególnie dobrze wykształceni pracownicy z pokolenia millenialsów potrzebują uznania. 

Jak motywować pracowników? Liczy się regularne docenianie i atmosfera w pracy

Regularne docenienie to pierwszy krok w tworzeniu pozytywnego środowiska pracy, w którym wkład pracowników jest doceniany i odpowiednio nagradzany. Pozytywny wpływ takich programów odgrywa kluczową rolę na drodze zawodowej pracownika, zwiększając jego morale i satysfakcję z pracy. Pracodawcy mogą zacząć od drobnych nagród, takich jak karta podarunkowa do kawiarni dla tych, którzy osiągną swoje cele lub kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) w danym tygodniu. Na tej podstawie można zbudować coś większego, na przykład kwartalny program premii, zachęty dla pracowników miesiąca, a nawet dodatkowe możliwości rozwoju umiejętności i awansu zawodowego dla osób osiągających najlepsze wyniki.

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Kultura pracy, obejmująca wsparcie zespołu, docenienie ze strony szefów oraz wzajemne zaufanie, jest jednym ze szczególnie istotnych czynników wpływającym na atrakcyjność pracodawcy w Polsce i ten aspekt w naszym kraju zarysowuje się znacznie silniej niż w innych państwach biorących udział w badaniu Randstad. Równie istotne mogą okazać się także jasno nakreślone możliwości rozwoju kariery. Brak perspektyw jest drugim najważniejszym powodem odejścia z pracy w Polsce. Klarowny plan dla pracowników, uwzględniający cele zawodowe i ścieżki rozwoju, pomaga w utrzymaniu motywacji. W dodatku, kiedy plany i cele organizacji są zbieżne z indywidualnymi celami i wartościami pracowników, zatrudnieni mają poczucie, że ich praca nabiera większego znaczenia.

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Motywująca kultura pracy a badanie potrzeb pracowników

Ważnym krokiem do stworzenia motywującej kultury pracy jest zrozumienie potrzeb pracowników. Poznanie indywidualnych oczekiwań pozwala na lepsze dostosowanie strategii motywacyjnych. Ankiety pracownicze, które wykraczają poza standardowe pytania, pomagają lepiej poznać specyficzne potrzeby i aspiracje członków naszego zespołu. Spersonalizowane ankiety pracownicze mogą zawierać pytania o preferencje dotyczące stylu pracy, preferowane metody komunikacji i cele rozwoju osobistego. Dzięki temu pracodawcy mogą zrozumieć wyjątkowe potrzeby swoich pracowników i odpowiednio dostosować strategie motywacyjne. Same badania ilościowe mogą jednak nie wystarczyć. Coraz częściej eksperci rekomendują też tworzenie grup fokusowych, czyli tzw. badań jakościowych, w których pracownicy mogą swobodnie dzielić się swoimi odczuciami i potrzebami. To szczególnie ważne w zarządzaniu zmianą w organizacji, czyli w momencie, w którym firma silnie przekształca swoje obszary, cele lub sposoby działania. Ważne jest, aby podczas takich spotkań obecny był niezależny moderator, który zadba o to, aby grupa nie dała się ponieść emocjom i skupiła się na kluczowych tematach. 

Team-building

Niezbędnym elementem kultury organizacji jest także team-building, który poprawia komunikację i zaufanie w zespole. Różnego rodzaju działania integracyjne z elementami team-buildingu mogą pomóc zespołowi poczuć się bardziej komfortowo ze sobą i zyskać większą pewność w dzieleniu się swoimi uczuciami, pomysłami, a nawet innowacjami. Socjalizacja pracowników może poprawić komunikację nawet o 50%, co przyczynia się do lepszego funkcjonowania zespołu i zwiększenia motywacji.

Zachęcanie do dzielenia się feedbackiem wspiera kulturę współpracy. Pracownicy chętniej przyjmują uwagi od kolegów niż od przełożonych, co buduje zaufanie i wsparcie w zespole. 

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Inicjatywy na rzecz zdrowia psychicznego pracowników

Inicjatywy na rzecz zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników, takie jak elastyczne godziny pracy, badania profilaktyczne, wsparcie psychologa czy zdrowe przekąski, pokazują zaangażowanie pracodawcy w ich dobrostan i motywują do większego zaangażowania. Pamiętajmy jednak, że takie działania powinny być po prostu częścią firmowej codzienności. W ten sposób unikniemy skojarzeń z krążącymi w Internecie memami o owocowych czwartkach - symbolu akcji adhoc, które, jeśli nie są częścią większej strategii regularnie i konsekwentnie wdrażanej, mogą wywołać odwrotny efekt. Warto też pamiętać, by przed wdrożeniem pakietu wsparcia zapytać pracowników, z jakiego rodzaju zachęt związanych z dobrym samopoczuciem najchętniej by korzystali. Takie podejście sprawi, że wdrażane inicjatywy będą odpowiedzią na faktyczne potrzeby i będą chętnie wykorzystywane przez zespół.

Elastyczne godziny pracy i praca zdalna motywują pracowników

Oferowanie elastycznych godzin pracy lub pracy zdalnej pomaga w zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, co także jest elementem troski o well-being. Wiedzą o tym szczególnie rodzice, dla których praca jest jedynie jednym z ważnych punktów dnia obok chociażby punktualnego odbioru dziecka z oddalonej od miejsca zatrudnienia szkoły czy przedszkola. I choć obserwujemy pewien odwrót firm od pracy w pełni zdalnej, a nawet ograniczanie możliwości pracy z domu, to warto pamiętać, że hybrydowy model pracy pozwala łączyć zalety pracy zdalnej z korzyściami pracy biurowej. Wymaga to jednak odpowiedniej organizacji czasu pracy i przygotowania menedżerów. Nie ma sensu sytuacja, w której pracownik musi przyjechać do biura tylko po to, aby przez 8 godzin siedzieć samotnie zamknięty w sali spotkań i łączyć się za pomocą komunikatorów wideo z innymi współpracownikami, klientami czy dostawcami. Jego obecność w biurze ma sens, gdy ten czas może wykorzystać na integrację z zespołem, zdobywanie nowych kompetencji dzięki wspólnej pracy z innymi specjalistami oraz udział w sesjach, które dzięki “burzy mózgów” przynoszą innowacyjne pomysły lub rozwiązania dla jego wyzwań.

Podsumowanie

Strategie motywacji pracowników są kluczem do tworzenia dynamicznego i wspierającego środowiska pracy. Regularne zbieranie feedbacku, świadczenia dodatkowe i elastyczne warunki pracy to fundamenty skutecznego zarządzania zespołem. Rozmowa z pracownikami, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby, by na tej podstawie wdrażać rozwiązania poprawiające ich motywację i satysfakcję z pracy, to jednak niezbędny warunek, aby zaplanowane działania były skuteczne. Warto też pamiętać o uznaniu dokonań pracowników, zarówno w stacjonarnym, jak i zdalnym trybie pracy. Kiedy członkowie zespołu czują się docenieni, a dodatkowo zyskują możliwości rozwoju, jeszcze mocniej angażują się w swoje zadania, co bezpośrednio przekłada się na sukces organizacji.

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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