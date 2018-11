Adaptacja w nowym miejscu pracy

Nowa praca zawsze oznacza niepisany przymus przystosowania się do panujących tam rytuałów i trybu codziennego funkcjonowania w firmie. Tym bardziej może to być trudne, jeśli przez długi czas pracowaliśmy w tym samym przedsiębiorstwie i mocno przyzwyczailiśmy się do obowiązujących standardów.