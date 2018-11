Jak się komunikować, żeby utrudnić porozumienie?

Doskonała komunikacja w praktyce niemalże nie istnieje. Odbiorca informacji rzadko od razu rozumie intencje i słowa nadawcy dokładnie tak, jak on sam. Nie uciekniemy jednak od tego procesu, bo właśnie na komunikowanie się poświęcamy około 80% czasu pracy. Łatwo jednak utrudnić porozumienie, a dodatkowo często to my sami zmniejszamy szanse na nie. Jak?