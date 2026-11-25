Właściwa cyfryzacja HR to coś więcej niż wdrożenie intuicyjnego systemu informatycznego. Czy skan to już dokument elektroniczny? Które akty prawne regulują proces cyfryzacji? Problemem bywa podpis elektroniczny.

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Cyfryzacja HR to więcej niż wdrożenie intuicyjnego systemu informatycznego

Elektroniczne akta osobowe, cyfrowy obieg dokumentów i zautomatyzowane procesy kadrowe szturmem wchodzą do nowoczesnych organizacji. Technologia obiecuje ograniczenie papieru, odciążenie działów HR i błyskawiczny dostęp do informacji. Jednak cyfryzacja dokumentacji pracowniczej to znacznie więcej niż wdrożenie intuicyjnego systemu informatycznego. To proces głęboko obwarowany restrykcyjnymi wymogami prawnymi. W praktyce oznacza to, że nawet najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązanie HR musi bezwzględnie wpisywać się w ramy prawne. Jakie regulacje wyznaczają te granice i na co muszą uważać firmy planujące pełną cyfryzację kadr?

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Cyfryzacja HR w aktach prawnych - podstawa prawna

Organizacje przechodzące na model elektroniczny poruszają się w gąszczu przepisów, z których kluczowe to:

Kodeks pracy – zwłaszcza artykuły 94 i 298. Szczególnie ważny jest art. 94⁸, który reguluje zmianę postaci dokumentacji z papierowej na elektroniczną i odwrotnie;

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. To najważniejszy akt wykonawczy określający techniczne i organizacyjne zasady cyfryzacji dokumentacji HR;

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014, tzw. eIDAS, w szczególności art. 25 i 26, oraz Ustawa z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej – regulujące kwestię podpisów elektronicznych;

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) – dotyczą przetwarzania i przechowywania danych osobowych, odpowiedzialności administratora danych, rejestrowania czynności przetwarzania oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Skan to nie dokument elektroniczny

Jednym z najczęstszych błędów na starcie jest mylenie zwykłego skanu dokumentu papierowego z dokumentem elektronicznym. Skany wymagają uwierzytelnienia, a w projektach cyfryzacji HR kluczowym krokiem jest właściwe zdefiniowanie rodzajów dokumentów i przypisanie im odpowiednich form podpisu. Rozporządzenie eIDAS definiuje trzy podstawowe rodzaje podpisów elektronicznych:

Podpis elektroniczny (podstawowy, potocznie zwykły) – dane w postaci elektronicznej dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi elektronicznymi, które podpisujący wykorzystuje do podpisania. Może to być np. imię i nazwisko wpisane w wiadomości e-mail, zależnie od kontekstu i zamiaru podpisania.

– dane w postaci elektronicznej dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi elektronicznymi, które podpisujący wykorzystuje do podpisania. Może to być np. imię i nazwisko wpisane w wiadomości e-mail, zależnie od kontekstu i zamiaru podpisania. Zaawansowany podpis elektroniczny – musi spełniać cztery warunki określone w art. 26 eIDAS: być unikalnie przyporządkowany podpisującemu, umożliwiać jego identyfikację, być składany z wykorzystaniem danych pozostających pod jego wyłączną kontrolą oraz umożliwiać wykrycie późniejszych zmian danych.

– musi spełniać cztery warunki określone w art. 26 eIDAS: być unikalnie przyporządkowany podpisującemu, umożliwiać jego identyfikację, być składany z wykorzystaniem danych pozostających pod jego wyłączną kontrolą oraz umożliwiać wykrycie późniejszych zmian danych. Kwalifikowany podpis elektroniczny – zaawansowany podpis oparty na kwalifikowanym certyfikacie i składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia.

– W myśl przepisów unijnego rozporządzenia eIDAS, szczególne znaczenie w stosunkach pracowniczych ma kwalifikowany podpis elektroniczny, który na podstawie art. 25 ust. 2 eIDAS wywołuje skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu – mówi Tomasz Czerkies, radca prawny w ADP Polska. – To istotne między innymi przy zawieraniu umów o pracę w postaci elektronicznej oraz przy dokonywaniu innych czynności, dla których wymagana jest forma elektroniczna równoważna formie pisemnej.

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Jaki podpis elektroniczny wybrać?

Dobór podpisu musi wynikać z charakteru czynności. Przykładowo: zawarcie umowy o pracę wymaga podpisu kwalifikowanego. Z kolei cyfrowe odwzorowanie (digitalizacja) papierowych akt wymaga uwierzytelnienia kwalifikowanym podpisem upoważnionej osoby lub kwalifikowaną pieczęcią pracodawcy. Przy prostych wnioskach urlopowych przepisy pozostawiają większą swobodę, zależną od wewnętrznych procedur firmy.

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W tym miejscu pojawia się jednak największa blokada rozwoju. Konieczność użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przy kluczowych czynnościach HR stanowi barierę kosztową i technologiczną – jest on płatny, a większość pracowników nie posiada go na co dzień i nie ma takiej potrzeby. Jeśli pracodawca nie zapewnia do niego powszechnego dostępu, kluczowe dokumenty (w tym umowy o pracę) nadal muszą powstawać na papierze i w tej formie być archiwizowane. W efekcie wiele organizacji wpada w paradoks: inwestują w nowoczesne platformy HR, a i tak kończą z szafami pełnymi papieru.

Metadane w cyfryzacji akt HR - obowiązek prawny

Cyfryzacja dokumentacji pracowniczej nie ogranicza się do zeskanowania i uwierzytelnienia papierowych akt. Kolejnym krokiem jest zapewnienie właściwego opisu dokumentów, czyli przypisanie im odpowiednich metadanych, które pozwalają na ich jednoznaczną identyfikację, powiązanie z konkretnym pracownikiem, ustalenie rodzaju dokumentu oraz odtworzenie historii jego przetwarzania. Metadane są zapisane w pliku w formacie xml, który każdorazowo powinien być dokumentem „towarzyszącym” dla właściwego dokumentu w formie cyfrowej.

– Znaczenie metadanych wynika wprost z przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej. Szczególne znaczenie ma paragraf 9, który wymaga zapewnienia integralności treści dokumentacji i metadanych oraz możliwości skutecznego wyszukiwania dokumentów, a także par. 13, regulujący sposób przenoszenia dokumentacji pomiędzy systemami teleinformatycznym – podkreśla Tomasz Czerkies z ADP Polska. – Przepisy przewidują obowiązek przyporządkowania każdemu dokumentowi określonego zestawu metadanych zapisanych w odrębnym pliku XML, zgodnym z oficjalną specyfikacją techniczną udostępnianą przez Ministerstwo.

Prawidłowa cyfryzacja HR

Prawidłowa cyfryzacja HR wymaga od zarządów i dyrektorów kadr spojrzenia strategicznego, a nie wyłącznie technologicznego. Wybierając system do zarządzania dokumentacją pracowniczą, organizacje muszą upewnić się, że dostawca oferuje nie tylko estetyczne interfejsy i generowanie plików PDF, ale także elastyczny model obsługi podpisów elektronicznych (w tym ułatwienie pracownikom korzystania z podpisów kwalifikowanych), pełną zgodność z wymogami ministerstwa w zakresie struktury metadanych XML oraz możliwość bezpiecznego eksportu danych, gwarantującą bezproblemowy audyt i archiwizację bez powrotu do tradycyjnej, papierowej teczki.

Źródło: ADP Polska