Unijna dyrektywa, którą Polska musi wdrożyć do 2 grudnia 2026 roku, zwiększy przejrzystość działania automatów na platformach pracy

Automatyczny wybór zgłoszeń na platformach pracy zostanie uregulowany. Polska musi dostosować się do nowych przepisów dyrektywy unijnej 2024/2831 do dnia 2 grudnia 2026 r. Działanie systemów musi być przejrzyste. Jakie decyzje muszą być podejmowane przez człowieka? Dojdzie obowiązek informacyjny.

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Automatyczne systemy na platformach pracy

Wysyłasz ofertę i czekasz na odpowiedź klienta. Problem w tym, że o jego uwagę zabiega znacznie więcej propozycji niż jeszcze rok temu. Średnia liczba ofert na zlecenie wzrosła o 54 proc. – wynika z analizy Freelancehunt obejmującej klientów z Unii Europejskiej. Przy takiej konkurencji znaczenie ma nie tylko to, kogo wybierze klient, ale również to, na jakich zasadach freelancerzy uzyskują dostęp do pracy. Na części platform wpływają na to systemy automatyczne. Ich działanie ma stać się bardziej przejrzyste dzięki nowej unijnej dyrektywie, którą Polska musi wdrożyć do 2 grudnia 2026 roku.

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Zlecenia i oferty

W III kwartale 2026 roku na jedno zlecenie przypadało średnio 29,24 ofert, wobec 18,94 rok wcześniej. Ponad połowa analizowanych projektów otrzymała co najmniej 20 propozycji, podczas gdy w 2025 roku dotyczyło to około jednej trzeciej. Udział zleceń z minimum 50 ofertami wzrósł z niespełna 7 do ponad 19 proc. Podobny wzrost odnotowano w Polsce. Średnia liczba ofert na zlecenia zwiększyła się z 17,25 do 26,67, czyli o blisko 55 proc.

Dla zleceniodawcy większa liczba zgłoszeń oznacza więcej możliwości wyboru. Freelancer musi natomiast wyróżnić swoją propozycję spośród wielu innych. Ostateczna decyzja o wyborze wykonawcy należy do klienta. Zanim jednak do niej dojdzie, trzeba znaleźć odpowiedni projekt i mieć możliwość ubiegania się o jego realizację.

Na niektórych platformach ten etap może zależeć również od systemów automatycznych. Mogą one wpływać na dostęp do zadań, ich przydzielanie lub warunki współpracy. Freelancer widzi wówczas rezultat działania systemu, ale nie zawsze rozumie, dlaczego podjęto wobec niego określoną decyzję. Właśnie tę kwestię mają uregulować nowe przepisy unijne.

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Unijna dyrektywa zwiększy przejrzystość działania automatów na platformach pracy

Dyrektywa (UE) 2024/2831 ma zwiększyć przejrzystość działania systemów automatycznych na platformach pracy. Firmy objęte przepisami będą musiały wyjaśniać, jakie informacje analizują ich systemy, jakie decyzje podejmują lub wspierają i które czynniki mają największe znaczenie. Chodzi o sprawy, które mogą bezpośrednio wpływać na pracę i zarobki wykonawców: dostęp do zleceń, przydział zadań, warunki współpracy czy ograniczenie konta.

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Platformy nie będą musiały publikować kodu swoich algorytmów. Będą jednak zobowiązane do przedstawiania zasad ich działania w sposób zrozumiały dla wykonawców. Dyrektywa przewiduje również możliwość uzyskania wyjaśnień i ponownego sprawdzenia określonych decyzji, choć zakres tych uprawnień zależy między innymi od statusu osoby wykonującej pracę.

Decyzje podejmowane przez człowieka

Co więcej, decyzje o zawieszeniu lub usunięciu konta, rozwiązaniu współpracy czy innych działaniach powodujących podobnie poważne skutki mają być podejmowane przez człowieka, a nie samodzielnie przez system. - Technologia może podejmować coraz więcej decyzji, ale odpowiedzialność za te decyzje nie może znikać w kodzie. Platforma, która wpływa na czyjąś pracę, powinna umieć wyjaśnić nie swój algorytm, lecz logikę, według której człowiek jest przez niego traktowany – mówi Oleg Topchiy, założyciel Freelancehunt.

Informacje o działaniu automatu

Nowe obowiązki informacyjne obejmą również osoby ubiegające się o pracę za pośrednictwem platform, jeżeli przy ich rekrutacji lub wyborze wykorzystywane są takie systemy. Informacje o ich działaniu mają otrzymywać jeszcze przed rozpoczęciem tego procesu.

Polska ma czas do 2 grudnia 2026 r.

Polska musi wdrożyć unijną dyrektywę do 2 grudnia 2026 roku. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy oznaczony numerem UC160. Zgodnie z rządowym harmonogramem jego przyjęcie przez Radę Ministrów planowane jest na IV kwartał 2026 roku. Projekt przewiduje, że nadzór nad przestrzeganiem nowych obowiązków będzie sprawować między innymi Państwowa Inspekcja Pracy. Przepisy mają też ułatwić ustalenie, kiedy współpraca z platformą powinna być uznana za zatrudnienie.

Nie każda strona ze zleceniami zostanie jednak automatycznie objęta nowymi obowiązkami. Znaczenie będzie miało to, czy platforma organizuje pracę wykonawców i jak wykorzystuje systemy automatyczne. Ostateczny zakres obowiązków będzie zależał od przyjętych przepisów i sposobu działania danej platformy.

Dane Freelancehunt pokazują wyraźny wzrost liczby ofert przypadających na analizowane zlecenia. W sytuacji, gdy o uwagę klienta zabiega tak wiele propozycji, przejrzystość zasad dostępu do pracy staje się szczególnie istotna. Freelancer powinien wiedzieć nie tylko, jakie zlecenia są dostępne, ale również czy i w jaki sposób system platformy wpływa na jego możliwości zarabiania.

O analizie Freelancehunt: Analizę opracowano na podstawie danych Freelancehunt z III kwartału 2025 i 2026 roku. Porównano liczbę ofert składanych na zlecenia klientów z państw Unii Europejskiej, w których wybrano wykonawcę. Nie uwzględniono zleceń kierowanych bezpośrednio do konkretnych freelancerów. Liczbę ofert ustalono na moment wyboru wykonawcy.

Źródło: Freelancehunt