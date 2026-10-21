Rewolucja w działach HR dzięki AI, ale Europejski Akt o Sztucznej Inteligencji stawia jasne granice. Jak zarządzać pracownikami w erze algorytmów?

AI bezsprzecznie rewolucjonizuje działy HR, jednak wchodzący w życie Europejski Akt o Sztucznej Inteligencji stawia przed branżą jasne granice. Firmy nie mogą zwlekać z podjęciem działań mających na celu dostosowanie się do przyszłych regulacji.

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Rewolucja w HR dzięki AI, ale są jasne granice

Sztuczna inteligencja z dnia na dzień rewolucjonizuje działy HR. Przejmuje powtarzalne, żmudne zadania administracyjne, wspomaga tworzenie komunikatów oraz usprawnia analizę danych. Pozwala to pracownikom odzyskać cenny czas i przeznaczyć go na strategiczny rozwój firmy oraz realizację celów biznesowych. Równolegle ze wzrostem tej efektywności pojawiają się jednak ramy prawne oraz nowe wyzwania wizerunkowe. Wchodzący w życie Europejski Akt o Sztucznej Inteligencji stawia przed branżą HR-ową jasne granice. Choć pełne zastosowanie wymogów dla systemów wysokiego ryzyka odroczono w czasie, błędem jest myślenie, że firmy mogą zwlekać z podjęciem pierwszych kroków.

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Co już obowiązuje?

Kalendarz zmian jest napięty i wymaga od firm przygotowania się z wyprzedzeniem. Część regulacji już obowiązuje – unijne przepisy zakazują m.in. wykorzystywania sztucznej inteligencji do analizy emocji i zamiarów kandydatów, a od sierpnia 2026 roku pracodawcy muszą również zapewniać przejrzystość interakcji z AI, jasno informując kandydatów i pracowników, gdy mają oni kontakt z systemem wykorzystującym algorytmy. Równolegle osoby odpowiedzialne za HR powinny rozwijać kompetencje w zakresie AI.

Co wejdzie w życie 2 grudnia 2027 r.?

Kolejne etapy reformy obejmą dostawców oprogramowania HR, którzy będą musieli dostosować swoje rozwiązania do unijnych regulacji. Zwieńczeniem zmian będzie zaklasyfikowanie kluczowych systemów wykorzystywanych w HR jako rozwiązań wysokiego ryzyka. Dla takich systemów pełne zasady zgodności, obejmujące m.in. audyty algorytmów i dokumentację techniczną, zaczną obowiązywać 2 grudnia 2027 roku.

Niedozwolone korzystanie z AI

Odroczenie części wymogów nie daje jednak podmiotom pełnej swobody. Wiele praktyk jest zakazanych prawnie i etycznie już teraz. Niedozwolone jest stosowanie sztucznej inteligencji do podprogowej manipulacji decyzjami kandydatów ani do klasyfikacji osób na podstawie cech rzeczywistych bądź domniemanych. Wielu pracodawców uważa, że te zakazy ich nie dotyczą, bo nie używają skomplikowanych algorytmów. W praktyce łatwo jednak przeoczyć to ryzyko, ponieważ naruszenie przepisów może wynikać bezpośrednio z samej konstrukcji lub błędnej konfiguracji powszechnie stosowanego np. chatbota rekrutacyjnego.

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Jasne granice korzystania z AI w HR

Właśnie dlatego, wdrażając automatyzacje, firmy muszą zadbać o wprowadzenie jasnych zasad. Algorytm nie może wpływać na wybory i poczucie pewności siebie kandydata, skłaniając go na przykład do zaniżenia oczekiwań finansowych, ani dyskryminować go ze względu na wiek czy płeć przy selekcji aplikacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Niedozwolone jest także automatyczne wyszukiwanie informacji o danej osobie w sieci czy mediach społecznościowych na podstawie zdjęcia z CV. Projektując narzędzie, należy też wykluczyć kategoryzację na podstawie kryteriów niezwiązanych ze stanowiskiem, takich jak tatuaż z wzorem kojarzącym się z określonymi poglądami oraz zablokować ocenianie pracownika na podstawie analizy głosu czy mimiki podczas rozmów wideo.

W tych procesach sztuczna inteligencja może pełnić wyłącznie rolę asystencką. Prawo całkowicie wyklucza sytuację, w której algorytm samodzielnie podejmuje decyzję o odrzuceniu kandydata czy zwolnieniu pracownika. Każdy system będzie musiał podlegać nadzorowi człowieka, co oznacza, że ostateczny głos zawsze musi należeć do rekrutera lub menedżera.

Łamanie przepisów o AI - konsekwencje

Niewłaściwe wdrożenie nowych technologii niesie ze sobą konsekwencje na wielu płaszczyznach. Nieprzestrzeganie zakazów dotyczących analizy biometrycznej czy braku zgód na przetwarzanie wiąże się z karami wynikającymi z przepisów o AI oraz RODO. Z kolei powielanie uprzedzeń przez algorytmy bezpośrednio przekłada się na kwestie równego traktowania i relacji z otoczeniem. Osobnym wyzwaniem jest używanie przez pracowników danej firmy nieautoryzowanego oprogramowania oraz wklejanie danych osobowych czy tajemnic przedsiębiorstwa do publicznych modeli AI, co wymaga wprowadzenia odpowiednich procedur ochrony informacji.

Sztuczna inteligencja w HR - wyniki badania

Rosnącą świadomość cyfrowych wyzwań - widoczną nie tylko w rekrutacji, ale i w twardej administracji kadrowo-płacowej - potwierdzają dane z raportu „Blokery zmian w kadrach i płacach 2026” przygotowanego przez HR na Szpilkach we współpracy z Symfonią. Z badania przeprowadzonego na grupie ponad tysiąca specjalistów wynika, że niemal połowa badanych (49,2%) ocenia swoją organizację jako niegotową na wdrożenie sztucznej inteligencji. Jednocześnie 59,2% respondentów wskazuje naliczanie wynagrodzeń i zasiłków jako główny obszar obaw związanych z błędami systemowymi, a 44,7% ocenia ogólne ryzyko nieprawidłowości w rozliczeniach jako średnie lub wysokie. Co więcej, aż 94,4% specjalistów deklaruje, że dla bezpieczeństwa dodatkowo weryfikuje automatyczne wyliczenia generowane przez system.

Sztuczna inteligencja w HR to bez wątpienia ogromna szansa na przeniesienie ciężkości pracy z powtarzalnej administracji na budowanie relacji i strategii. Aby jednak ta transformacja była bezpieczna, organizacje muszą działać wielotorowo. Kluczem do sukcesu jest stworzenie jasnej wewnętrznej polityki bezpieczeństwa, stałe podnoszenie kompetencji cyfrowych zespołów oraz skrupulatna weryfikacja dostawców oprogramowania pod kątem zgodności z europejskim prawem.

Autorka: Olga Karakula, analityczka w obszarze kadr i płac, Symfonia