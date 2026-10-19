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Co pracodawca musi wiedzieć o korzystaniu ze sztucznej inteligencji? Zmiana przepisów od 2 sierpnia 2026 roku i 4 poziomy ryzyka

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19 października 2026, 14:16
Aneta Kaleniuk
Aneta Kaleniuk
Specjalistka ds. kadr i płac
pracodawca ai act korzystanie sztuczna inteligencja
Co pracodawca musi wiedzieć o korzystaniu ze sztucznej inteligencji? Zmiana przepisów od 2 sierpnia 2026 roku i 4 poziomy ryzyka
Shutterstock

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Jeśli jesteś pracodawcą, musisz wiedzieć o nowych przepisach dotyczących korzystania ze sztucznej inteligencji. Zmiana miała miejsce 2 sierpnia 2026 roku. AI to nowość technologii cyfrowej, która zrewolucjonizowała nasze życie. Nie wszyscy jednak wiedzą, jakie obowiązki mamy w związku z wejściem na rynek sztucznej inteligencji. Choć unijne rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji z 13 czerwca 2024 r. weszło w życie 1 sierpnia 2024 r., a jego przepisy są wdrażane etapami, kwestia stosowania AI wciąż budzi wiele pytań i wątpliwości wśród przedsiębiorców.

Co pracodawca musi wiedzieć o korzystaniu z AI?

Jakie obowiązki po stronie pracodawcy wiążą się z wykorzystywaniem przez pracowników nowych rozwiązań technologicznych? AI Act to potoczna nazwa unijnego rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji (Dz.U. UE L 2024.1689). Regulacja ta jest uznawana za pierwsze na świecie kompleksowe ramy prawne ustanawiające zasady rozwoju i wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji. Systemy AI zostały podzielone na cztery kategorie według poziomu ryzyka: od zakazanych po te z minimalnym ryzykiem.

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4 poziomy ryzyka

Główne poziomy ryzyka:

  1. Ryzyko niedopuszczalne (zakazane): Systemy manipulujące zachowaniem, oceniające obywateli czy stosujące biometryczną identyfikację w czasie rzeczywistym w miejscach publicznych (z wyjątkami).
  2. Wysokie ryzyko: Narzędzia używane w edukacji, rekrutacji, medycynie, prawie czy transporcie. Wymagają m.in. nadzoru człowieka i rejestracji.
  3. Ryzyko ograniczone (przejrzystość): Chatboty, voiceboty oraz generatory treści. Użytkownik musi wiedzieć, że rozmawia z AI.
  4. Minimalne ryzyko: Gry wideo z AI czy filtry spamu – te nie mają dodatkowych ograniczeń.

Pracodawcy korzystający z AI wysokiego ryzyka (np. w działach HR) są zobowiązani stosować system zgodnie z instrukcją, a co za tym idzie maja obowiązek szkoleń pracowników i nadzoru człowieka nad systemem wykorzystywanym w przedsiębiorstwie. To obowiązek kompetencji w zakresie AI tzw. AI Literacy (art. 4 AI Akt). Muszą dbać o jakość danych wejściowych, monitorować działanie systemu, reagować na nieprawidłowości oraz prowadzić rejestr zdarzeń i dokumentację. Należy wstrzymać korzystanie z systemu jeśli jego używanie może powodować ryzyko oraz poinformować dostawcę systemu o tym i właściwy organ.

Od 2 sierpnia 2026 roku obowiązuje art. 50 unijnego aktu o sztucznej inteligencji (AI Act), który wprowadza nowe wymogi dotyczące przejrzystości. Przepisy te dotyczą zarówno dostawców systemów AI, jak i podmiotów, które z nich korzystają – w tym przedsiębiorców oraz kancelarii prawnych stosujących gotowe narzędzia w codziennej pracy. Dostawcy systemów AI (twórców rozwiązań) projektujący i wypuszczający na rynek narzędzia oparte na sztucznej inteligencji muszą od teraz zadbać o ich odpowiednią architekturę informacyjną. Do najważniejszych wymogów należą:

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  • Informowanie o interakcji – systemy takie jak chatboty czy voiceboty muszą być zaprojektowane w sposób jasny dla odbiorcy. Użytkownik końcowy od samego początku interakcji musi mieć pełną świadomość, że rozmawia z maszyną, a nie z człowiekiem.
  • Znakowanie maszynowe (Watermarking) – wszelkie pliki tekstowe, graficzne, audio oraz wideo wygenerowane przez sztuczną inteligencję muszą posiadać ukryte, odczytywalne maszynowo metadane, które jednoznacznie potwierdzają ich syntetyczne pochodzenie.

Za złamanie przepisów grożą kary do 35 mln euro lub 7% rocznego obrotu (w przypadku najcięższych zakazów) albo do 15 mln euro / 3% obrotu (przy naruszeniach przejrzystości).

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Nowe obowiązki transparentności w AI ACT

Co czeka dostawców i użytkowników sztucznej inteligencji? Unijny akt o sztucznej inteligencji (AI Act) wprowadza istotne zmiany w zakresie jawności i przejrzystości korzystania z nowoczesnych technologii. najważniejsze przepisy zawarte w artykule 50 nakładają nowe obowiązki na dwa sektory rynku: podmioty tworzące systemy sztucznej inteligencji oraz firmy, które wdrażają gotowe rozwiązania w swojej codziennej działalności. Przepisy precyzyjnie dzielą odpowiedzialność biznesu w zależności od roli, jaką pełni on w ekosystemie technologicznym. Obowiązki dla podmiotów stosujących AI (przedsiębiorstwa, kancelarie, urzędy):

  • Oznaczanie deepfake'ów – publikacja zmanipulowanych lub w pełni wygenerowanych, realistycznych treści (obraz, dźwięk, wideo) wymaga wyraźnego poinformowania odbiorców. Komunikat wizualny lub dźwiękowy musi pojawić się najpóźniej w momencie pierwszego kontaktu użytkownika z materiałem.
  • Transparentność tekstów publicznych – w przypadku publikacji tekstów o charakterze informacyjnym, które dotyczą spraw interesu publicznego, na podmiocie ciąży obowiązek ujawnienia, że przy ich tworzeniu wykorzystano AI.
  • Nadzór biometryczny i rozpoznawanie emocji – wdrożenie systemów analizujących emocje lub dane biometryczne (np. w systemach monitoringu pracowników czy podczas procesów rekrutacyjnych) wymaga bezwzględnego i uprzedniego powiadomienia osób, których te procesy dotyczą.

Wprowadzane regulacje mają na celu zwiększenie zaufania obywateli do technologii oraz przeciwdziałanie dezinformacji na rynku masowym.

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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