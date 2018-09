Content Marketing w EB. Krok po kroku, ale regularnie!

Walka o kompetentnych kandydatów do pracy rozgorzała na dobre. Przedsiębiorstwa prześcigają się w stosowaniu przeróżnych metod mających na celu jak najlepsze zaprezentowanie się na tle konkurencji. Kolejnym elementem budującym ten proces jest sprawny content marketing. To właśnie on jest nazywany jednym z najważniejszych trendów we współczesnej reklamie internetowej.