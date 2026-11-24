Konsultacje publiczne dotyczące zmian w zasadach zarządzania mieniem państwowym stworzyły okazję do szerszej dyskusji o tym, jakich kompetencji potrzebują dziś członkowie rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

W uzasadnieniu do zmian, tj. w Źródło: projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, czytamy:

REKLAMA

REKLAMA

" Współczesna gospodarka stawia przed spółkami Skarbu Państwa liczne wyzwania wynikające z rosnącej konkurencji, dynamicznych zmian rynkowych oraz konieczności nadążania za szybkim postępem technologicznym. Aby skutecznie sprostać tym wyzwaniom i zapewnić długoterminowy, zrównoważony wzrost wartości spółek, kluczowe jest wzmocnienie efektywności zarządzania oraz poprawa ładu korporacyjnego w tych podmiotach. Jednym z priorytetów w tym zakresie jest wprowadzenie mechanizmów sprzyjających profesjonalizacji zarządzania spółkami. W tym celu Ministerstwo Aktywów Państwowych, w ramach Rządu, prowadzi szereg działań zmierzających do osiągnięcia słusznych celów wskazywanych przez projektodawców projektu poselskiego".

Profesjonalizacja rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Liczą się wiedza, umiejętności i doświadczenie zawodowe

The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) zaproponował, aby wśród kwalifikacji umożliwiających kandydatom spełnienie formalnych wymogów znalazł się również tytuł Chartered Global Management Accountant (CGMA). Ze względu na wagę tych przedsiębiorstw dla polskiej gospodarki, wysoka jakość nadzoru właścicielskiego ma znaczenie nie tylko dla samych spółek, ale również dla ich klientów, kontrahentów oraz całego otoczenia gospodarczego.

Większy nacisk na doświadczenie zawodowe

Projektowane zmiany kładą większy nacisk na wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe kandydatów, a także na odpowiedzialność związaną ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością spółek. To właściwy kierunek.

REKLAMA

Skuteczny nadzór wymaga bowiem nie tylko specjalistycznej wiedzy i spełnienia formalnych kryteriów. Członkowie rad powinni również posiadać doświadczenie zawodowe, umiejętność właściwej oceny sytuacji oraz gotowość do kwestionowania decyzji zarządu, jeżeli wymaga tego interes spółki.

Ważne Szczególnie istotne są kompetencje pozwalające spojrzeć na przedsiębiorstwo szerzej niż przez pryzmat samej sprawozdawczości finansowej. Planowanie strategiczne, zarządzanie wynikami, ocena ryzyka oraz tworzenie długoterminowej wartości są dzisiaj integralną częścią skutecznego zarządzania i nadzoru.

CGMA wśród uznawanych kwalifikacji

Dlatego CIMA w ramach konsultacji publicznych prowadzonych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych postuluje zmianę art. 19 ustawy i uwzględnienie tytułu CGMA jako jednej z przesłanek spełnienia formalnych wymogów kwalifikacyjnych dla kandydatów do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Posiadacze CGMA nadal musieliby spełniać wszystkie pozostałe wymagania ustawowe.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kwalifikacja Profesjonalna CGMA łączy weryfikację wiedzy i umiejętności zawodowych z doświadczeniem praktycznym, standardami etycznymi oraz obowiązkiem ciągłego doskonalenia zawodowego. Obejmuje przy tym kompetencje finansowe, strategiczne i zarządcze, istotne z punktu widzenia skutecznego nadzoru nad przedsiębiorstwem.

Przede wszystkim odpowiednie kompetencje

Uwzględnienie CGMA obok kwalifikacji już wskazanych w ustawie oznaczałoby uznanie ugruntowanego międzynarodowego standardu zawodowego w dziedzinie biznesu i finansów oraz poszerzenie możliwości doboru specjalistów do rad nadzorczych.

Nie chodzi jednak wyłącznie o zwiększenie liczby uprawnionych kandydatów, lecz przede wszystkim o zapewnienie spółkom dostępu do możliwie szerokiego zakresu wiedzy i doświadczenia, odpowiadającego ich indywidualnym potrzebom. CGMA wnosi charakterystyczne połączenie kompetencji finansowych, strategicznych i zarządczych, które może uzupełniać wiedzę pozostałych członków rady nadzorczej i wspierać skuteczną ocenę działalności przedsiębiorstwa, jego ryzyk oraz długoterminowych perspektyw rozwoju.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym