HR w trybie aktualizacji. Czy dział personalny nadąża za rzeczywistością?

Dział HR ma dziś pomagać organizacji odnaleźć się w zmieniającym się świecie. Żeby jednak skutecznie prowadzić innych przez zmianę, sam musi za nią nadążać. Dlatego ciągłe uczenie się przestaje być dodatkiem do pracy HR-owca. Staje się częścią jego zawodowej rzeczywistości i warunkiem skutecznego działania.

Działy HR funkcjonują dziś w warunkach, w których trudno mówić o stabilnym punkcie odniesienia. Zmieniają się przepisy, technologie, modele pracy i oczekiwania pracowników, a presja na efektywność organizacji rośnie. Sztuczna inteligencja wchodzi do kolejnych procesów, nowe regulacje wymagają szybkich reakcji, a rozwiązania, które jeszcze niedawno były standardem, trzeba na nowo oceniać i projektować. Jednocześnie to właśnie od HR-u oczekuje się, że stanie się przewodnikiem po zmianie - pomoże pracownikom i liderom zrozumieć nową rzeczywistość, odnaleźć się w niej i skutecznie na nią reagować.

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Zmiana nie omija też samego HR-u. Przeciwnie - funkcja ta znajduje się dziś w jednym z najbardziej dynamicznych miejsc organizacji. Musi nie tylko wspierać kolejne transformacje, ale również zmieniać własne procesy, narzędzia i sposób działania. Adaptacja staje się więc kompetencją samego HR-u.

HR musi być na czasie

W tych warunkach uczenie się przez całe życie przestaje być ideą dotyczącą wyłącznie rozwoju pracowników. Lifelong learning staje się również modelem pracy HR-u. Wiedzy nie można już zdobyć raz i traktować jej jako wystarczającej na kolejne lata. Kompetencje wymagają ciągłej aktualizacji, a rozwój coraz częściej odbywa się równolegle z codzienną pracą - wtedy, gdy pojawia się nowa regulacja, technologia, problem czy potrzeba biznesowa.

Dlatego adaptacja oznacza stały dostęp do aktualnej wiedzy i umiejętność szybkiego przekładania jej na praktykę. Nie wystarczy wiedzieć, że zmieniają się przepisy, technologie czy modele zarządzania. Trzeba rozumieć, co te zmiany oznaczają dla pracowników, menedżerów i całej organizacji oraz jak powinny wpływać na codzienne decyzje i procesy HR.

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Wiedza wtedy, kiedy jej potrzebujesz

Właśnie w takim modelu rozwoju doskonale sprawdzą się wideoszkolenia dostępne na platformie INFORAKADEMIA.pl. To aktualna wiedza z obszaru HR przekazywana przez doświadczonych praktyków i ekspertów - od prawa pracy, wynagrodzeń i nowych regulacji, przez zarządzanie ludźmi i rozwój kompetencji, po sztuczną inteligencję i nowe wyzwania zmieniające funkcję HR. Forma wideo pozwala sięgać po wiedzę wtedy, kiedy jest potrzebna, wracać do wybranych zagadnień i łączyć rozwój z rytmem codziennej pracy.

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Bo w świecie permanentnej zmiany ciągłe uczenie staje się koniecznością. HR, który ma przygotowywać ludzi i organizację na kolejne zmiany, sam musi stale aktualizować swoją wiedzę i kompetencje.

Anna Włudarczyk

Rozmawia o przyszłości pracy, przywództwie i kondycji HR-u. Redaktorka magazynu „Personel i Zarządzanie”.