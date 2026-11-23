1,8 mln zwolnień lekarskich rocznie z powodów psychicznych to aż 34,1 mln dni nieobecności w pracy, co daje aż 14,1% wszystkich dni absencji chorobowej w kraju. Liczby te wciąż rosną. Pracodawcy muszą mieć świadomość skali problemu. Apteczka pierwszej pomocy psychologicznej powinna być dziś standardem BHP w miejscach pracy.

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Zdrowie psychiczne jako nowy standard BHP

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Do niedawna bezpieczeństwo pracy mierzono liczbą kasków, gaśnic i piktogramów na ścianach siedziby firmy. Dziś okazuje się, że najpoważniejsze ryzyko bywa niewidzialne, a pracownik nosi je we własnej głowie. Zdrowie psychiczne staje się elementem firmowego BHP. Dowiedz się więcej o standardach dotyczących komfortu i dobrostanu psychicznego pracowników.

Najważniejsze informacje: Zdrowie psychiczne pracowników jest elementem firmowego BHP, a pracodawcy mają prawny obowiązek ochrony podwładnych przed mobbingiem.

Absencja chorobowa związana z zaburzeniami psychicznymi gwałtownie rośnie, a ukryte koszty prezentyzmu (pracy pomimo wyczerpania) mogą być jeszcze bardziej obciążające dla firm.

Firmowa „apteczka pierwszej pomocy psychologicznej” powinna zapewniać dostęp do wsparcia terapeutycznego, anonimowych infolinii oraz szkoleń z rozpoznawania kryzysów emocjonalnych.

Coraz więcej państw wprowadza tzw. right to disconnect (prawo do odłączenia), zwalniając pracowników z obowiązku odpisywania na służbowe wiadomości po godzinach pracy.

Menedżerowie nie powinni pełnić funkcji terapeutów, ale ich zadaniem jest szybkie reagowanie na niepokojące zmiany w zachowaniu członków zespołu i kierowanie ich do odpowiednich form wsparcia.

Gdy stół w jadalni stał się firmowym biurkiem

Przez dekady w większości firm obowiązywała sztywna zasada behawioralna – przekraczając próg zakładu pracy, podwładny musiał zostawić prywatne troski za drzwiami. Oczekiwano pełnego profesjonalizmu, rozumianego wówczas jako niemal całkowite odcięcie od sfery emocjonalnej. Ten przestarzały i szkodliwy model zarządzania upadł jednak pod ciężarem zmieniającej się rzeczywistości. Pandemia oraz masowe przejście na pracę zdalną bezpowrotnie zatarły te tradycyjne granice. Domowy salon błyskawicznie stał się salą konferencyjną, a stół w jadalni firmowym biurkiem.

Zmieniło się podejście zatrudnionych do kwestii wykonywania obowiązków zawodowych. Wymagania środowiska biznesowego stale rosną, a organizacje wywierają nieustanną presję na osiąganie wyników. Jednak tolerancja dla toksycznej kultury organizacyjnej spadła. Pracownicy są świadomi przysługujących im praw oraz wewnętrznych potrzeb emocjonalnych. Rozumieją doskonale, że chroniczny stres niszczy zdrowie.

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Ile kosztuje wypalenie zawodowe?

Skalę problemu absencji z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym najlepiej oddają liczby, a te są bezlitosne:

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Liczba dni absencji chorobowej z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania osób ubezpieczonych w ZUS w latach 2019-2025 według płci

Rok Mężczyźni (w tys. dni) Kobiety (w tys. dni) Łącznie (w tys. dni) 2019 7 568,4 12 634,6 20 203,0 2020 10 014,0 17 650,0 27 664,0 2021 9 378,4 15 821,5 25 199,9 2022 8 974,9 14 858,6 23 833,5 2023 9 749,8 16 344,0 26 093,8 2024 11 438,2 18 891,9 30 330,1 2025 12 830,5 21 253,8 34 084,3

Źródło: Raport: Absencja chorobowa w 2025 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH, ZUS Warszawa 2026.

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w 2025 roku z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1,8 mln zwolnień lekarskich. Złożyły się one na 34,1 mln dni nieobecności w pracy. To 14,1% wszystkich dni absencji chorobowej w kraju. Trend jest wyraźnie wznoszący. W ciągu siedmiu lat liczba takich zaświadczeń wzrosła o ponad połowę, a liczba dni absencji o niemal 69%.

Na podstawie danych z: Źródło: Raport: Absencja chorobowa w 2025 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH, ZUS Warszawa 2026.

Dwa zjawiska, które kosztują pracodawcę najwięcej

Warto jednak rozróżnić dwa zjawiska, które kosztują firmy najwięcej:

absenteizm to nieobecność, czyli dni spędzone na zwolnieniu zamiast przy biurku; prezentyzm ma miejsce wtedy, gdy pracownik jest obecny w pracy, ale z powodu wyczerpania działa na ułamku swoich możliwości.

Prezentyzm bywa droższy od samych zwolnień. Człowiek na granicy wypalenia popełnia więcej błędów, wolniej podejmuje decyzje i zaraża zniechęceniem cały zespół. Co gorsza, takie straty rzadko widać w zestawieniach, bo formalnie wszyscy są na miejscu.

Wypalenie zawodowe jako syndrom chronicznego stresu w miejscu pracy

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje wypalenie zawodowe jako syndrom chronicznego stresu w miejscu pracy, którego nie udało się opanować. Co istotne, mimo wpisania go do międzynarodowej klasyfikacji, wypalenie nie jest osobną jednostką chorobową, lecz problemem związanym z zatrudnieniem. Ignorowanie go to zatem nie tylko błąd etyczny, ale i kosztowna pomyłka biznesowa.

Apteczka pierwszej pomocy psychologicznej

Co musi się w niej znaleźć? „Apteczka pierwszej pomocy psychologicznej” powinna zawierać kilka stałych elementów – np.:

wsparcie terapeutyczne finansowane przez pracodawcę , czyli programy typu EAP. Pracownik dostaje dostęp do konsultacji z psychologiem bez kolejek i bez nadwyrężania domowego budżetu;

, czyli programy typu EAP. Pracownik dostaje dostęp do konsultacji z psychologiem bez kolejek i bez nadwyrężania domowego budżetu; anonimowe linie wsparcia , czynne także poza godzinami pracy. Rozmowa ze specjalistą jest poufna, więc znika obawa przed oceną czy plotką w zespole;

, czynne także poza godzinami pracy. Rozmowa ze specjalistą jest poufna, więc znika obawa przed oceną czy plotką w zespole; szkolenia z rozpoznawania kryzysów emocjonalnych u współpracowników. Uczą one dostrzegać sygnały ostrzegawcze, zanim sytuacja zamieni się w dramat.

Dobre praktyki polskich pracodawców

Państwowa Inspekcja Pracy zebrała w 2025 roku dobre praktyki z pięćdziesięciu firm w całej Polsce. Powtarza się w nich jeden wniosek. Inwestycja w dobrostan zespołu zwraca się w postaci niższej rotacji, lepszej atmosfery i mniejszej liczby eskalowanych konfliktów. Warto przy tym pamiętać, że „apteczka” musi być widoczna i łatwo dostępna.

Przykład Przykład? Jedno z dużych wielkopolskich przedsiębiorstw wdrożyło cykliczną – odbywającą się co najmniej raz w roku i trwającą do miesiąca – inicjatywę promującą zdrowie psychofizyczne. Program, skierowany do wszystkich pracowników korzystających z firmowego intranetu, ma na celu edukację zdrowotną, naukę radzenia sobie ze stresem i emocjami, a także przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Istotnym elementem projektu jest podkreślenie wpływu aktywności fizycznej na budowanie odporności organizmu. W ramach akcji odbywają się stacjonarne i internetowe spotkania z ekspertami – m.in. psychologami, lekarzami czy coachami zdrowia – a z myślą o aktywizacji załogi organizowany jest dwutygodniowy konkurs na największą liczbę kroków („Step challenge”). Rywalizację urozmaicają spotkania z mówcami motywacyjnymi, sportowcami oraz aktywnymi pracownikami, co ma dodatkowo zachęcić zespół do zmiany nawyków. Co ważne, wszystkie wykłady i nagrania trafiają na wewnętrzną platformę firmy, pozostając do ciągłej dyspozycji załogi.

Konsekwentna realizacja tej praktyki przyniosła firmie wymierne korzyści. Zwiększyła się świadomość pracowników w zakresie dbania o własny dobrostan, poprawiła się atmosfera pracy i komunikacja między działami, a wzrost ogólnej kondycji załogi zaowocował zauważalny spadkiem liczby zwolnień lekarskich.

Źródło: Kucharska, Kamila Pawłowska, Agnieszka Kaszubska, Łukasz Sztych, Joanna Bartoszek Prezentacja dobrych praktyk w zakresie prewencji zagrożeń psychospołecznych PORADNIK DLA PRACODAWCÓW.

Prawo do bycia offline

Right to disconnect to możliwość niereagowania na służbowe maile i telefony po godzinach, bez ryzyka kary czy gorszej oceny. Część państw nie czeka na obowiązek wdrożenia unijnych regulacji w tej kwestii. Prawo do „odłączenia” obowiązuje już we Francji, Belgii, Włoszech i Hiszpanii. Komisja Europejska finalizuje prace nad dyrektywą, która ma ujednolicić te standardy w całej wspólnocie.

Polski Kodeks pracy nie zawiera wprost takiego przepisu. Prawo do wypoczynku można jednak wyczytać z norm o czasie pracy i obowiązku poszanowania czasu wolnego. Jednak nowoczesne organizacje same wprowadzają zasady komunikacji asynchronicznej, w której nikt nie oczekuje natychmiastowej odpowiedzi. Dzięki temu wieczór należy do pracownika, a nie do skrzynki odbiorczej.

Zmienia się rola menadżerów

Lider zespołu nie ma diagnozować depresji ani stanów lękowych, bo to zadanie dla specjalisty. Jego rolą jest zauważyć zmianę w zachowaniu podwładnego i wiedzieć, dokąd go skierować. Wielu menedżerów boi się jednak wkraczać w prywatną sferę życia zespołu. Sekret tkwi w zdrowych granicach relacji „kadra zarządzająca-szeregowy członek zespołu”.

Odpowiedzialność liderów ma też wymiar prawny. Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek dbania o stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Obejmuje on również czynniki psychospołeczne, a więc atmosferę, relacje i poziom stresu. Regularna ocena okresowa i konstruktywna informacja zwrotna pozwalają wcześnie wychwycić oznaki tego, że dobrostan psychiczny danego członka zespołu jest zaburzony. Menedżer nie musi być terapeutą – musi jednak znać firmowe procedury dotyczące dbania o samopoczucie pracowników i umieć z nich skorzystać.

Źródło: pracuj.pl