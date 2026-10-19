Badania pracowników, które warto zrobić przed sezonem grypowym. Kiedy jest najlepszy termin szczepienia?

Najwięcej zwolnień lekarskich pracowników z powodu choroby własnej lekarze wystawili w lutym 2026 r. To aż 2,36 mln L4. Jakie badania pracowników warto robić przed sezonem grypowym, by zminimalizować absencje? Kiedy jest najlepszy termin szczepień na grypę?

Najwięcej zwolnień lekarskich w lutym

Jesień to dobry moment na przegląd zdrowia przed zimą. W kilka tygodni można sprawdzić to, co w najbliższych miesiącach będzie miało największe znaczenie: zaszczepić się przeciw grypie, zbadać poziom witaminy D i podstawowe parametry krwi, ocenić pracę płuc przed sezonem grzewczym i pokazać dermatologowi znamiona po lecie. Warto się pospieszyć, bo sezon infekcji nabiera tempa.

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Fala jesienno-zimowych zachorowań co roku przychodzi w podobnym czasie. W ostatnim sezonie infekcyjnym najwięcej zwolnień z powodu choroby własnej lekarze wystawili w lutym 2026 r. – 2,36 mln . Drugi pod tym względem był jednak nie styczeń, lecz październik 2025 r. z 2,3 mln zaświadczeń , co sugeruje, że najczęściej chorujemy na początku i na końcu sezonu infekcyjnego.

Szczepienia przed sezonem grypowym - kiedy zrobić?

Szczepienie nie daje pełnej ochrony przed grypą, ale wyraźnie zmniejsza ryzyko zachorowania. Przegląd Cochrane obejmujący dane od ponad 71 tys. zdrowych dorosłych pokazał, że w grupie niezaszczepionych na grypę zachorowało 2,3 proc. osób, a w grupie zaszczepionych 0,9 proc., czyli ryzyko spadło o ok. 60 proc . Najlepszy termin to październik i listopad, ponieważ odporność buduje się około dwóch tygodni, a szczyt zachorowań przypada zwykle na styczeń i luty.

Badania profilaktyczne pracowników

Choć nie da się jednym badaniem sprawdzić poziomu swojej odporności, część badań z krwi może ujawnić osłabienie organizmu. Jednym z czynników, które warto sprawdzić przed sezonem, jest poziom witaminy D. W Europie niedobór witaminy D ma 53 proc. badanych, a ciężki niedobór – 18 proc . Do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego przyczyniają się także m.in żelazo (ferrytyna), witamina B12 czy kwas foliowy.

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– Badania przed sezonem nie służą tylko temu, żeby sprawdzić odporność. Grypa działa jak test obciążeniowy dla całego organizmu i najszybciej obnaża te problemy, o których pacjent nie wie. U osób z cukrzycą, chorobami serca czy płuc znacznie częściej kończy się powikłaniami, pobytem w szpitalu i wielotygodniowym zwolnieniem. Kłopot w tym, że część tych chorób przez lata nie daje wyraźnych objawów. Tak jest z cukrzycą typu 2, ale też z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Poranny kaszel czy zadyszka na schodach zwykle zrzucamy na palenie albo brak kondycji, a to mogą być pierwsze sygnały POChP. U takich osób zwykła jesienna infekcja może wywołać zaostrzenie choroby. Dlatego przed sezonem warto zrobić nie tylko badania krwi, ale też spirometrię. To kilka wydechów w ustnik, które pokazują, jak naprawdę pracują płuca – mówi lek. Piotr Leszczyński, dyrektor medyczny w LongLife.

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Jesienny przegląd znamion po urlopach pracowniczych

Wrzesień i październik to także dobry czas na kontrolę znamion, które po letniej ekspozycji na słońce są już widoczne. Według Krajowego Rejestru Nowotworów w 2023 r. w Polsce zdiagnozowano prawie 4,5 tys. przypadków czerniaka, a ponad 1000 osób zmarło z jego powodu . Statystyki wyglądałyby lepiej, gdyby rak został zdiagnozowany wcześniej. Przy czerniaku czas wykrycia decyduje o przeżyciu. 5 lat od diagnozy przeżywa niemal 100 proc. pacjentów, u których nowotwór wykryto, zanim się rozprzestrzenił. Jeśli czerniak dał już przerzuty do węzłów chłonnych, odsetek ten spada do 76 proc., a przy przerzutach odległych do 34 proc.

– Dermatoskopia, czyli oglądanie znamion pod specjalnym powiększeniem i oświetleniem, wyraźnie zwiększa szansę na wczesne wykrycie. Gdy lekarz uzupełnia zwykłe oględziny skóry o dermatoskop, odsetek prawidłowo rozpoznanych czerniaków rośnie z 76 do 92 proc. Badanie jest nieinwazyjne i trwa kilkanaście minut – zachęca lek. Piotr Leszczyński z LongLife.

Bezpłatne badania i szczepienia w pracy

Jak wynika z raportu Luki zdrowotne w profilaktyce polskich pracowników przygotowanego przez LongLife dla wielu osób nawet jedno badanie profilaktyczne w roku to wyzwanie. Najrzadziej badają się osoby w wieku 25-44 lata, które dzielą czas między pracę, dzieci i opiekę nad rodzicami. – Morfologia, spirometria, dermatoskopia i szczepienie oznaczają cztery wizyty, cztery terminy i kilka godzin wyjętych z grafiku, więc łatwo je odkładać. Skutki tego odkładania odczuwa nie tylko sam pacjent, ale też jego rodzina i współpracownicy, którzy przejmują obowiązki w czasie choroby. Dlatego część pracodawców udostępnia badania i szczepienia bezpłatnie w miejscu pracy. Sami pracownicy widzą w tym sens: co drugi pracownik uważa, że lepsza profilaktyka mogłaby zmniejszyć liczbę jego nieobecności w pracy. Zyskuje też relacja z firmą. Pracownicy, którzy czują wsparcie pracodawcy, częściej deklarują zaangażowanie w pracę – wyjaśnia lek. Piotr Leszczyński.

Źródło: LongLife