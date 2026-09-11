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Czy pracodawca musi zapłacić za szkła kontaktowe każdemu pracownikowi?

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11 września 2026, 09:36
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
szkła kontaktowe dla pracowników dofinansowanie refundacja
szkła kontaktowe dla pracowników dofinansowanie refundacja
Shutterstock

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Od 17 maja 2024 r. do obowiązków pracodawcy doszedł zwrot za soczewki kontaktowe. Od tego terminu pracodawca ma obowiązek zapłacić za szkła kontaktowe, jeśli lekarz zaleci je u pracownika pracującego przy monitorze ekranowym. Pracodawca musi dostosować przepisy wewnątrzzakładowe.

Monitory ekranowe – aktualne przepisy

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracodawcy mieli 6 miesięcy, licząc od 17 listopada 2023 r. (wejście w życie rozporządzenia), na dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe utworzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do minimalnych wymagań bhp oraz ergonomii określonych w tym rozporządzeniu.

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Rozporządzenie to wdraża Dyrektywę Rady z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (90/270/EWG).

Ważne

6 miesięcy na dostosowanie stanowisk pracy do nowych przepisów bhp i ergonomii minęło 17 maja 2024 r. 

Szkła kontaktowe od pracodawcy

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych rozporządzeniem jest dodanie do obowiązków pracodawców zapewnienia pracownikom szkieł kontaktowych korygujących wzrok. Dotychczas pracodawca zobowiązany był wyłącznie do zapewnienia okularów korygujących. Przepis ten dotyczy pracowników, którzy pracują minimum połowę dobowego wymiaru czasu pracy  (4 godziny) przed monitorem ekranowym.

Aby otrzymać szkła kontaktowe od pracodawcy, musi być takie zalecenie od lekarza okulisty. Lekarz wydaje zalecenie przy badaniu w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, jeśli istnieje potrzeba stosowania szkieł kontaktowych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

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§ 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe:
1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Szkła kontaktowe - dofinansowanie przez pracodawcę

Do 17 maja 2024 r. pracodawca musiał zrewidować swoje przepisy wewnątrzzakładowe dotyczące BHP. Ważne, aby przewidziana była refundacja szkieł kontaktowych na równi z okularami korekcyjnymi. To nowość w zakresie obowiązków pracodawców. Pracownicy muszą mieć zagwarantowaną możliwość wnioskowania o dofinansowanie przez pracodawcę zakupu szkieł kontaktowych w postanowieniach regulaminowych.

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Warto podkreślić w tym miejscu, że nie trzeba czekać do badania profilaktycznego 4 lat. Jeśli pracownik uzna, że wzrok pogorszył mu się w związku z długotrwałą pracą przed ekranem, może wystąpić do pracodawcy z prośba o skierowanie go na badanie. Gdy w trakcie takiego badania lekarz zdecyduje o potrzebie używania szkieł kontaktowych lub okularów, wystawia stosowne zalecenie.

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Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 2023, poz. 2367)

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 Nr 148, poz. 973)

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Źródło: INFOR
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