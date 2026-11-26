Grudzień 2026 roku ma trzy święta, w tym jedno wypada w sobotę. Pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny od pracy. Jak rozkładają się dni wolne od pracy i niedziele handlowe w ostatnim miesiącu roku? Oto kalendarz grudnia z zaznaczonymi świętami, weekendami i niedzielami handlowymi.

Dni wolne od pracy w grudniu 2026 r.

W grudniu każdego roku wypadają 3-dniowe święta Bożego Narodzenia. Wolna od pracy jest więc także Wigilia, która w tym roku wypada w czwartek 24 grudnia. Kolejne wolne dni to piątek i sobota 25-26 grudnia czyli pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Ostatni świąteczny dzień wypada w sobotę, co oznacza, że pracodawca musi wyznaczyć w tym samym okresie rozliczeniowym inny dzień wolny od pracy, np. 31 grudnia czyli Sylwester. Dodając wszystkie soboty i niedziele, w grudniu jest 11 dni wolnych od pracy - 8 weekendowych i 3 świąteczne, przy czym jeden pokrywa się z sobotą, a więc zostanie wyznaczony w innym dniu tygodnia tego okresu rozliczeniowego.

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Podstawa prawna Dni wolne w grudniu to wszystkie weekendy oraz 24, 25 i 26 grudnia 2026 r. czyli Wigilia i Święta Bożego Narodzenia. 26. dzień miesiąca wypada w sobotę, dlatego pracodawca wyznaczy inny dzień wolny w zamian za święto wypadające w sobotę.

Godziny pracy w grudniu

Skoro w grudniu mamy 11 dni wolnych od pracy, dni roboczych zostaje 20. To daje 160 godzin pracy. W tym roku to najczęstsza miesięczna liczba godzin pracy. Tyle samo pracowaliśmy w styczniu, lutym, maju, sierpniu i listopadzie. Miesiącem z największą liczbą godzin pracy jest lipiec - liczy aż 184 godziny.

Jak liczyć liczbę godzin pracy w miesiącu?

Art. 130 § 1 i 2 Kodeksu pracy reguluje reguły liczenia godzin pracy w miesiącu. Mnożymy 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni w danym miesiącu. Dalej dodajemy iloczyn 8 godzin i liczby dni roboczych pozostałych w miesiącu. Wkońcu odejmujemy iloczyn 8 godzin i liczby świąt wypadających w dniu innym niż niedziela. Przykład wyliczeń:

1. Grudzień 2026 roku ma 4 pełne tygodnie (40 x 4= 160)

2. W grudniu 2026 roku są jeszcze 3 dodatkowe dni robocze (8 x 3 = 24)

3. Do 160 godzin dodajemy kolejne 24 godziny i otrzymujemy wynik 184 godzin

4. 3 święta ustawowo wolne od pracy wypadające w innym dniu niż niedziela oznaczają 24 godziny (3 x 8 godzin), o które należy pomniejszyć liczbę 184 (184 – 24 = 160 godzin)

W grudniu 2026 roku jest 20 dni roboczych, co daje 160 godzin pracy.

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Grudzień 2026 – czas pracy

Grudniowy wymiar czasu pracy przedstawia się następująco:

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Wymiar czasu pracy grudzień 2026 dni robocze 20 godziny pracy 160 dni wolne od pracy 11

Grudzień 2026 - kalendarz

Kalendarz grudnia 2026 roku:

grudzień 2026 dni wolne kalendarz Grudzień 2026 - dni wolne [kalendarz] Shutterstock

Dodatkowo w grudniu są aż 3 niedziele handlowe (oznaczone na zielono - 6,13 i 20 grudnia) , które występują przed Wigilią Bożego Narodzenia. Pracodawcy przygotowując harmonogramy czasu pracy muszą wziąć pod uwagę przepis limitujący pracę pracowników handlu do maksymalnie 2 niedziel w grudniu.