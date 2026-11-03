Ile jest godzin pracy w listopadzie 2026 r.? Dni wolne od pracy

Dni wolne od pracy w listopadzie 2026 roku - kiedy wypadają i czy święta wpływają na obniżenie wymiaru czasu pracy? W którym miesiącu jest najwięcej pracy? Ile godzin pracy było w poprzednich latach w listopadzie i jak będzie w tym roku?

Dni wolne w listopadzie 2026 r.

Zgodnie z kalendarzem na 2026 rok mamy 4 pełne weekendy w listopadzie i jedną dodatkową niedzielę, co daje nam 9 dni wolnych od pracy. W tym miesiącu wypadają również dwa święta ustawowo wolne od pracy:

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1 listopada czyli Wszystkich Świętych Zmarłych (niedziela),

11 listopada czyli Narodowe Święto Niepodległości (środa).

Łącznie w listopadzie jest więc 10 dni wolnych od pracy, ponieważ Święto Wszystkich Świętych wypada w niedzielę. Dla porównania we wrześniu było 8 dni wolnych, a w październiku - 9.

listopad 2026 święta dni wolne od pracy Listopad 2026 - święta ustawowo wolne od pracy Shutterstock

Godziny pracy w listopadzie 2026

Po odjęciu dni wolnych od pracy od wszystkich dni w miesiącu, pozostaje 20 dni roboczych. Mnożąc 20 przez 8 godzin, otrzymujemy wynik 160 godzin roboczych. Najczęstszą liczbą godzin pracy w miesiącu w tym roku jest 160 - występuje aż 6 razy. Natomiast miesiącem z największą liczbą godzin pracy jest lipiec - aż 184 godziny robocze.

Ważne W listopadzie 2026 r. jest 160 godzin pracy.

Jak liczyć liczbę godzin pracy w miesiącu?

Aby obliczyć liczbę godzin roboczych w miesiącu, należy pomnożyć 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni w miesiącu. Następnie dodaje się iloczyn 8 godzin i liczby pozostałych dni roboczych w miesiącu. Kolejnym krokiem jest odjęcie iloczynu 8 godzin i liczby świąt wypadających w dniu innym niż niedziela w miesiącu. Na przykładzie listopada:

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4 pełne tygodnie (40 x 4= 160) jeden dodatkowy dzień roboczy (160 + 1x8= 168) jedno święto w dniu innym niż niedziela (168 godzin - 8 x 1 = 160 godzin)

Godziny pracy w listopadzie 2026

W listopadzie mamy 160 godzin pracy - ostatni raz tyle samo pracowaliśmy w tym miesiącu w 2023 r. W 2025 r. były to tylko 144 godziny, a w 2024 r. pracowaliśmy 152 godziny. Poprzednia sytuacja, kiedy przypadła najniższa liczba godzin pracy w listopadzie czyli 144 godziny pracy, była w 2014 roku.

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