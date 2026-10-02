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Dni wolne w październiku 2026 r. Ile godzin pracy jest w tym miesiącu?

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02 października 2026, 16:09
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
październik 2026 dni wolne godziny pracy
październik 2026 dni wolne godziny pracy
Shutterstock

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Ile dni wolnych od pracy mamy w październiku 2026 r., a ile jest godzin pracy? Czy kalendarz października przewiduje święto w innym dniu niż niedziela? Oto najważniejsze informacje.

Październik 2026 - godziny pracy

W październiku 2026 r. jest 176 godzin pracy, tak samo jak we wrześniu. To miesiąc z drugą najwyższą liczbą godzin pracy w roku - zaraz po lipcu, kiedy pracowaliśmy aż 184 godziny. Dla porównania najniższa liczba godzin pracy w miesiącu w tym roku wynosi 160 i przypada na: styczeń, luty, maj, sierpień, listopad, grudzień.

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Październik 2026 - dni robocze

176 godzin pracy w październiku to 22 dni robocze. Październik ma 31 dni, z czego 22 to dni robocze. Wolnych od pracy zostaje 9 dni.

Październik 2026 - dni wolne od pracy

Jak już zostało wspomniane, październik 2026 r. liczy 9 dni wolnych od pracy. Są to 4 pełne weekendy (3-4, 10-11, 17-18, 24-25 października 2026 r.) i jdna dodatkowa sobota - 31 października 2026 r. Nie ma w tym miesiącu żadnej czerwonej kartki. Ustawa o dniach wolnych od pracy oprócz wszystkich niedziel w roku ustanawia 14 następujących świąt:

ŚWIĘTO

DZIEŃ WOLNY OD PRACY

DZIEŃ TYGODNIA

Nowy Rok

1 stycznia 2026 r.

czwartek

Święto Trzech Króli

6 stycznia 2026 r.

wtorek

pierwszy dzień Wielkiej Nocy

5 kwietnia 2026 r.

niedziela

drugi dzień Wielkiej Nocy

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

Święto Pracy

1 maja 2026 r.

piątek

Święto Narodowe Trzeciego Maja

3 maja 2026 r.

niedziela

Zielone Świątki

24 maja 2026 r.

niedziela

Boże Ciało

4 czerwca 2026 r.

czwartek

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia 2026 r.

sobota

Wszystkich Świętych

1 listopada 2026 r.

niedziela

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2026 r.

środa

pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia

25 grudnia 2026 r.

piątek

drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia

26 grudnia 2026 r.

sobota

Tak się składa, że we wrześniu i październiku nie wypada żadne z nich. Ostatnie święto obchodziliśmy 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny), a kolejne najbliższe będzie dopiero 1 listopada - Wszystkich Świętych. 1 listopada w tym roku wypada w niedzielę, a więc pracodawca nie ma obowiązku wyznaczania innego dnia wolnego za to święto.

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październik 2026 kalendarz

Październik 2026 - kalendarz

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Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2025, poz. 296)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2025, poz. 277)

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Źródło: INFOR
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