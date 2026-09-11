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Dni wolne we wrześniu 2026. Ile jest godzin pracy w tym miesiącu?

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11 września 2026, 09:56
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
wrzesień 2026 dni wolne od pracy
Dni wolne we wrześniu 2026. Ile jest godzin pracy w tym miesiącu?
Shutterstock

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Wrzesień w 2026 r. ma standardowo 8 dni wolnych od pracy - wszystkie niedziele i dni wolne wynikające z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (zwykle są to soboty). Ile godzin pracy jest do przepracowania w tym miesiącu?

Godziny pracy we wrześniu 2026 r.

We wrześniu 2026 r. jest 176 godzin pracy. Tyle samo pracowaliśmy w marcu i będziemy jeszcze pracować w październiku. Jedynym miesiącem z większą liczbą godzin pracy był lipiec - 184 godziny. Dla porównania najmniej godzin pracy w tym roku to 160. Taka liczba występuje najwięcej razy - styczeń, luty, maj, sierpień, listopad i grudzień.

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Dni robocze we wrześniu 2026 r.

Przeliczając 176 godzin pracy we wrześniu na dni robocze, wychodzi 22. Jeden dzień pracy to 8 godzin.

Wrzesień 2026 - dni wolne od pracy

Wrzesień 2026 r. tak jak poprzedniego roku liczy 8 dni wolnych od pracy. Są to 4 pełne weekendy (5-6, 12-13, 19-20, 26-27 września 2026 r.). W tym miesiącu nie wypada żadne inne święto z ustawy o dniach wolnych od pracy. Oto wszystkie 14 dni ustawowo wolnych od pracy w 2026 r.:

ŚWIĘTO

DZIEŃ WOLNY OD PRACY

DZIEŃ TYGODNIA

Nowy Rok

1 stycznia 2026 r.

czwartek

Święto Trzech Króli

6 stycznia 2026 r.

wtorek

pierwszy dzień Wielkiej Nocy

5 kwietnia 2026 r.

niedziela

drugi dzień Wielkiej Nocy

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

Święto Pracy

1 maja 2026 r.

piątek

Święto Narodowe Trzeciego Maja

3 maja 2026 r.

niedziela

Zielone Świątki

24 maja 2026 r.

niedziela

Boże Ciało

4 czerwca 2026 r.

czwartek

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia 2026 r.

sobota

Wszystkich Świętych

1 listopada 2026 r.

niedziela

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2026 r.

środa

pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia

25 grudnia 2026 r.

piątek

drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia

26 grudnia 2026 r.

sobota

Ostatnie święto było w sierpniu, kiedy to pracodawcy musieli wyznaczyć inny dzień wolny od pracy, dla pracowników mających dzień wolny w sobotę z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy - 15 sierpnia w 2026 r. Natomiast na kolejną czerwoną kartkę w kalendarzy trzeba poczekać aż do 1 listopada. W tym roku święto to wypada w niedzielę. Nie będzie więc dodatkowego dnia wolnego dla pracowników.

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wrzesień 2026 dni wolne godziny pracy

Wrzesień 2026 - dni wolne

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Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2025, poz. 296)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2025, poz. 277)

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Źródło: INFOR
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