Dni wolne we wrześniu 2026. Ile jest godzin pracy w tym miesiącu?

Wrzesień w 2026 r. ma standardowo 8 dni wolnych od pracy - wszystkie niedziele i dni wolne wynikające z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (zwykle są to soboty). Ile godzin pracy jest do przepracowania w tym miesiącu?

Godziny pracy we wrześniu 2026 r.

We wrześniu 2026 r. jest 176 godzin pracy. Tyle samo pracowaliśmy w marcu i będziemy jeszcze pracować w październiku. Jedynym miesiącem z większą liczbą godzin pracy był lipiec - 184 godziny. Dla porównania najmniej godzin pracy w tym roku to 160. Taka liczba występuje najwięcej razy - styczeń, luty, maj, sierpień, listopad i grudzień.

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Dni robocze we wrześniu 2026 r.

Przeliczając 176 godzin pracy we wrześniu na dni robocze, wychodzi 22. Jeden dzień pracy to 8 godzin.

Wrzesień 2026 - dni wolne od pracy

Wrzesień 2026 r. tak jak poprzedniego roku liczy 8 dni wolnych od pracy. Są to 4 pełne weekendy (5-6, 12-13, 19-20, 26-27 września 2026 r.). W tym miesiącu nie wypada żadne inne święto z ustawy o dniach wolnych od pracy. Oto wszystkie 14 dni ustawowo wolnych od pracy w 2026 r.:

ŚWIĘTO DZIEŃ WOLNY OD PRACY DZIEŃ TYGODNIA Nowy Rok 1 stycznia 2026 r. czwartek Święto Trzech Króli 6 stycznia 2026 r. wtorek pierwszy dzień Wielkiej Nocy 5 kwietnia 2026 r. niedziela drugi dzień Wielkiej Nocy 6 kwietnia 2026 r. poniedziałek Święto Pracy 1 maja 2026 r. piątek Święto Narodowe Trzeciego Maja 3 maja 2026 r. niedziela Zielone Świątki 24 maja 2026 r. niedziela Boże Ciało 4 czerwca 2026 r. czwartek Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 2026 r. sobota Wszystkich Świętych 1 listopada 2026 r. niedziela Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2026 r. środa pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia 25 grudnia 2026 r. piątek drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia 26 grudnia 2026 r. sobota

Ostatnie święto było w sierpniu, kiedy to pracodawcy musieli wyznaczyć inny dzień wolny od pracy, dla pracowników mających dzień wolny w sobotę z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy - 15 sierpnia w 2026 r. Natomiast na kolejną czerwoną kartkę w kalendarzy trzeba poczekać aż do 1 listopada. W tym roku święto to wypada w niedzielę. Nie będzie więc dodatkowego dnia wolnego dla pracowników.

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Wrzesień 2026 - kalendarz

Oto kalendarz miesiąca września z zaznaczonymi weekendami:

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