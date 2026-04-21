Nowe wzory aż 23 dokumentów ZUS od 30 kwietnia i 1 maja 2026 r. np. DRA, ZSWA, ZWUA, RCA [Rozporządzenie]

Nowe wzory aż 23 dokumentów ZUS zaczynają obowiązywać od 30 kwietnia i 1 maja 2026 r., np. np. DRA, ZSWA, ZWUA, RCA. Rozporządzenie określa aktualne formularze w załącznikach. Czy w terminach kwietniowych i majowych składa się dokumenty według nowych wzorów?

Nowe wzory formularzy ZUS od 30 kwietnia i 1 maja 2026 r.

15 kwietnia 2026 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2026 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów. w załącznikach do rozporządzenia udostępnione są wzory nowych formularzy ZUS. Rozporządzenie można pobrać poniżej.

Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia określa się wzory następujących dokumentów:

zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej – o symbolu ZUS ZUA, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia; zgłoszenie danych o członkach rodziny, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego – o symbolu ZUS ZCNA, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia; zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych – o symbolu ZUS ZZA, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia; zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej – o symbolu ZUS ZIUA, stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia; wyrejestrowanie z ubezpieczeń – o symbolu ZUS ZWUA, stanowiące załącznik nr 5 do rozporządzenia; zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – o symbolu ZUS ZPA, stanowiące załącznik nr 6 do rozporządzenia; zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej – o symbolu ZUS ZFA, stanowiące załącznik nr 7 do rozporządzenia; zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek – o symbolu ZUS ZIPA, stanowiące załącznik nr 8 do rozporządzenia; wyrejestrowanie płatnika składek – o symbolu ZUS ZWPA, stanowiące załącznik nr 9 do rozporządzenia; informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek – o symbolu ZUS ZBA, stanowiąca załącznik nr 10 do rozporządzenia; adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek – o symbolu ZUS ZAA, stanowiące załącznik nr 11 do rozporządzenia; imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach – o symbolu ZUS RCA, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia; imienny raport cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne – o symbolu ZUS RCA cz. II, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia; imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek – o symbolu ZUS RSA, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia; imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej – o symbolu ZUS RPA, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia; deklaracja rozliczeniowa – o symbolu ZUS DRA, stanowiąca załącznik nr 16 do rozporządzenia; deklaracja rozliczeniowa cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki wyłącznie za siebie – o symbolu ZUS DRA cz. II, stanowiąca załącznik nr 17 do rozporządzenia; informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej – stanowiąca załącznik nr 18 do rozporządzenia; informacja roczna dla osoby ubezpieczonej – stanowiąca załącznik nr 19 do rozporządzenia; zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – o symbolu ZUS ZSWA, stanowiące załącznik nr 20 do rozporządzenia; raport informacyjny – o symbolu ZUS RIA, stanowiący załącznik nr 21 do rozporządzenia; oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych – o symbolu ZUS OSW, stanowiące załącznik nr 22 do rozporządzenia; zgłoszenie umowy o dzieło – o symbolu RUD, stanowiące załącznik nr 23 do rozporządzenia.

Czy w kwietniu składa się dokumenty według nowych wzorów?

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2026 r. z wyjątkiem § 1 ust. 1 pkt 12 i 16 oraz ust. 3 i § 3 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2026 r. Zgodnie z § 4 w okresie od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 30 kwietnia 2026 r. w przypadku przekazywania:

imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach – o symbolu ZUS RCA, stosuje się dokument, którego wzór stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia. deklaracji rozliczeniowej – o symbolu ZUS DRA, stosuje się dokument, którego wzór stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia. imiennego raportu miesięcznego korygującego ustala się odpowiednio ten sam wzór, o którym mowa w pkt 1, dla deklaracji rozliczeniowej korygującej – ten sam wzór, o którym mowa w pkt 2.

Co w przypadku dokumentu obejmującego okres sprzed obowiązywania rozporządzenia? Należy stosować kody tytułu ubezpieczenia określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2025 r. poz. 1036 i 1781), obowiązujące w okresie, za który dokument ten został złożony.

Dokumenty przekazywane za okresy przypadające przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się wzory dokumentów w brzmieniu nadanym nowym rozporządzeniem, obowiązujące w dniu składania tych dokumentów.

Pobierz rozporządzenie wraz z załącznikami »