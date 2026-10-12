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3 rzeczy do sprawdzenia w zakładzie pracy przed zimą, by wypadków przy pracy było jak najmniej

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12 października 2026, 15:15
wypadki w pracy wypadkowość praca bhp zima
3 rzeczy do sprawdzenia w zakładzie pracy przed zimą, by wypadków przy pracy było jak najmniej
Shutterstock

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Zimą panują warunki sprzyjające zwiększeniu liczby wypadków przy pracy. Już w październiku pracodawca powinien przygotować się do sezonu zimowego. Wymienia się 3 rzeczy do sprawdzenia w zakładzie pracy przed zimą, by wypadków przy pracy było jak najmniej.

Wskaźnik wypadkowości rośnie

W pierwszym półroczu 2026 r. w wypadkach przy pracy poszkodowanych zostało 33 081 osób – o 7,9 proc. więcej niż w pierwszym półroczu 2025 r. Wynika tak z danych Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanych 10 września. Wskaźnik wypadkowości, czyli liczba poszkodowanych na 1000 pracujących, wzrósł z 2,23 do 2,41. Przed sezonem zimowym firmy sprawdzają stan swoich obiektów. W Sodexo Polska, która obsługuje ponad 200 obiektów przemysłowych i biurowych, blisko połowa jesiennych przeglądów kończy się zaleceniem prac do wykonania przed zimą. To standardowy element cyklu utrzymania: przegląd ma wychwycić drobne rzeczy, zanim staną się poważnym problemem.

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Największe ryzyko wypadków przy pracy

Gdzie ryzyko jest największe? Dane GUS pokazują wyraźne różnice regionalne. Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (3,25), zachodniopomorskim (3,03) i śląskim (2,92), najniższy na Mazowszu (1,63). – Przed zimą w obiektach, które obsługujemy, wracają te same trzy problemy: niesprawne oświetlenie dróg zewnętrznych, nieprzygotowana automatyka ogrzewania i nieustalona lista stanowisk, na których trzeba wydawać posiłki profilaktyczne. Każdy z nich da się usunąć w kilka dni, pod warunkiem, że sprawdzimy to w październiku, a nie w grudniu – mówi Łukasz Czak, COO FM, Sodexo Polska.

1. Oświetlenie i nawierzchnie na zewnątrz

Po zmianie czasu pracownicy wchodzą na teren obiektu i wychodzą z niego po ciemku. Sprawdzamy oświetlenie dróg dojazdowych, parkingów i wejść, oznakowanie oraz nawierzchnie w miejscach o największym ruchu, a także to, czy letnie remonty nie zostawiły prowizorycznych rozwiązań. Dotyczy to także biurowców, gdzie ciemny parking i śliski podjazd są tak samo groźne.

2. Instalacje grzewcze przed sezonem

Przegląd wykonany we wrześniu i październiku daje czas na usunięcie usterek. Kontrolujemy stan instalacji, pracę automatyki, szczelność i drożność systemów, szczególnie w strefach narażonych na wychłodzenie i przy urządzeniach, których awaria zatrzymuje produkcję. Ustawienia automatyki warto dopasować do faktycznego użycia przestrzeni, które często odbiega od założeń sprzed kilku lat.

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3. Posiłki profilaktyczne w okresie zimowym

Od 1 listopada do 31 marca trwa okres zimowy w rozumieniu przepisów o profilaktycznych posiłkach i napojach. Pracownikom zatrudnionym w tym czasie na otwartej przestrzeni przysługuje posiłek, jeśli ich wydatek energetyczny na zmianie przekracza 1500 kcal u mężczyzn i 1000 kcal u kobiet. Te same progi obowiązują przez cały rok w pomieszczeniach, w których ze względów technologicznych temperatura utrzymuje się poniżej 10°C. Jest to jedno gorące danie o wartości ok. 1000 kcal, wydawane nieodpłatnie. Stanowiska objęte obowiązkiem pracodawca ustala w porozumieniu ze związkami zawodowymi, a gdy ich nie ma – po zasięgnięciu opinii przedstawicieli pracowników.

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W praktyce przepis rozstrzyga się w dwóch miejscach: jak policzyć wydatek energetyczny na konkretnym stanowisku i kiedy wolno wydać bon zamiast gorącego posiłku. Ekwiwalent pieniężny jest wykluczony, a bon jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy wydanie gorącego dania nie jest możliwe. Do tego dochodzi logistyka: obowiązek dotyczy każdej zmiany, także nocnej, kiedy kuchnia na obiekcie zwykle nie działa. Łączymy posiłki profilaktyczne, regularne dostawy i rozwiązania grab & go, a w ofercie mamy ponad 100 zestawów opracowanych przez dietetyków zgodnie z rozporządzeniem – dodaje Marcin Grabiwoda, COO Food, Sodexo Polska.

Źródło: Sodexo

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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