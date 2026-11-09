Kontrola warunków pracy w magazynach Amazona w Niemczech i w Polsce. Jakie są konsekwencje zarządzania algorytmicznego dla praw pracowniczych?

Parlament Europejski skontrolował warunki pracy w magazynach Amazona w Niemczech i w Polsce. Ustalenia mają szczególne znaczenie dla debaty o poprawie jakości pracy w Unii Europejskiej oraz zapowiadanego przez Komisję Europejską aktu prawnego dotyczącego wysokiej jakości miejsc pracy (Quality Jobs Act). Jakie są konsekwencje zarządzania algorytmicznego dla praw pracowniczych?

Warunki pracy w magazynach Amazona w Niemczech i w Polsce

Delegacja Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego (EMPL) zakończyła w październiku 2026 r. dwudniową wizytę w centrach logistycznych Amazona w Niemczech i w Polsce. Wizyta była poświęcona warunkom pracy, bezpieczeństwu i higienie pracy oraz wpływowi zarządzania algorytmicznego na pracowników. 26 i 27 października siedmioro posłów do Parlamentu Europejskiego odwiedziło centra logistyczne Amazona w Mönchengladbach i Dortmundzie w Niemczech oraz w Sosnowcu w Polsce. Delegacja pod przewodnictwem przewodniczącej komisji EMPL Li Andersson (Lewica, Finlandia) spotkała się również z pracownikami i ich przedstawicielami, aby omówić warunki zatrudnienia oraz wyzwania, z jakimi mierzą się pracownicy sektora logistycznego.

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Podczas wizyty europosłowie zbadali praktyki stosowane w zakładach Amazona i wysłuchali różnych opinii dotyczących obciążenia pracą, monitorowania wydajności, bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz rosnącej roli zautomatyzowanych systemów w przebiegu i organizacji pracy w magazynach firmy.

Rozmowy dotyczyły także szerszych konsekwencji stosowania technologii cyfrowych i zarządzania algorytmicznego dla praw pracowniczych, zwłaszcza w zakresie przejrzystości, ustalania norm wydajności oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Po wizytach przewodnicząca komisji EMPL Li Andersson powiedziała - Po odwiedzeniu trzech centrów logistycznych Amazona delegacja komisji dochodzi do tego samego wniosku, który formułowali już między innymi inspektorzy pracy: zarządzanie algorytmiczne, które kształtuje warunki pracy, jest trudne do zidentyfikowania, a jeszcze trudniejsze do oceny. Pracownicy nie wiedzą, jakie dane są gromadzone, do czego się je wykorzystuje ani jak ustalane są normy wydajności.

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Ustalenia z wizyty mają szczególne znaczenie dla trwającej debaty o poprawie jakości pracy w Unii Europejskiej oraz zapowiadanego przez Komisję Europejską aktu prawnego dotyczącego wysokiej jakości miejsc pracy (Quality Jobs Act).

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Podnoszenie norm wydajności prowadzi do ciągłego zwiększania wymagań co do pracowników

Odnosząc się do ustaleń delegacji i potrzeby dalszych działań legislacyjnych, Li Andersson dodała - Wizyta w różnych zakładach Amazona dostarczyła nam wielu istotnych informacji. Najnowsze modele logistyczne, oparte na szerszym wykorzystaniu algorytmów, automatyzacji i robotyki, nie wydają się prowadzić do poprawy warunków pracy pod względem ograniczenia jej tempa i intensywności. Podnoszenie norm wydajności prowadzi do ciągłego zwiększania wymagań wobec pracowników i nasilenia monitorowania ich pracy, co wpływa na zdrowie psychiczne oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. Przykład Amazona wyraźnie pokazuje więc, dlaczego w zapowiadanym akcie prawnym dotyczącym wysokiej jakości miejsc pracy potrzebujemy przepisów regulujących zarządzanie algorytmiczne i wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy, obejmujących wszystkie firmy i wszystkich pracowników.

Delegacja zakończyła wizytę konferencją prasową w Katowicach we wtorek, 27 października. Przedstawiła na niej swoje spostrzeżenia i omówiła ich znaczenie dla unijnej polityki zatrudnienia i polityki społecznej.

Konsekwencje zarządzania algorytmicznego dla praw pracowniczych

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego bada warunki pracy w Amazonie oraz szersze konsekwencje zarządzania algorytmicznego dla praw pracowniczych. W styczniu 2026 r. komisja zorganizowała wysłuchanie poświęcone warunkom pracy w Amazonie. Omówiono podczas niego między innymi obawy zgłaszane przez pracowników i ich przedstawicieli dotyczące norm wydajności, monitorowania pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wpływu praktyk zarządczych na pracowników. Amazon kwestionuje zarzuty dotyczące stosowanych przez firmę praktyk zatrudnienia i podkreśla swoje zaangażowanie w zapewnianie bezpiecznego środowiska pracy, konkurencyjnego wynagrodzenia oraz możliwości rozwoju zawodowego.

Wizyty w trzech centrach logistycznych w Niemczech i w Polsce pozwoliły europosłom kontynuować analizę kwestii poruszonych podczas tych dyskusji, obserwować funkcjonowanie zakładów na miejscu oraz przeprowadzić bezpośrednie rozmowy z pracownikami i ich przedstawicielami. Prace komisji stanowią część szerszych działań Parlamentu Europejskiego na rzecz sprawiedliwych warunków pracy, wzmocnienia praw pracowniczych oraz zapewnienia, by rozwojowi technologicznemu w miejscu pracy towarzyszyły odpowiednie mechanizmy ochrony pracowników.

Źródło: Parlament Europejski, Biuro w Polsce