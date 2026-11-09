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Strona główna » Kadry » BHP » Bezpieczeństwo pracy » Pracodawcy mają tylko 3 miesiące na przygotowanie się do dodatkowych obowiązków, które wchodzą w życie 11 stycznia 2027 r.

Pracodawcy mają tylko 3 miesiące na przygotowanie się do dodatkowych obowiązków, które wchodzą w życie 11 stycznia 2027 r.

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09 listopada 2026, 13:28
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
bhp maksymalna temperatura w pracy 2027
Pracodawcy mają tylko 3 miesiące na przygotowanie się do dodatkowych obowiązków, które wchodzą w życie 11 stycznia 2027 r.
INFORLEX

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Najnowsze zmiany w przepisach BHP wejdą w życie dnia 11 stycznia 2027 r. Dotyczą temperatury w miejscu pracy (zarówno w pomieszczeniach pracy jak i na otwartej przestrzeni). Przewidują dodatkowe obowiązki. Zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw, ale wchodzą w życie po 6 miesiącach. Tym samym pracodawcom zostały już tylko 3 miesiące na przygotowanie się do zmian.

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Najnowsze zmiany w przepisach BHP za 3 miesiące

Zmiany przepisów BHP, które wchodzą w życia z dniem 11 stycznia 2027 r., dotyczą maksymalnej temperatury w miejscu pracy. Prace nad tym zagadnieniem trwały podczas kadencji Marcina Staneckiego jako Głównego Inspektora Pracy. Ich efektem jest Rozporządzenie Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw z 2026, poz. 927).

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Maksymalna temperatura w pracy od 2027 r.

Zgodnie z nowymi przepisami przewidziane są dwa limity wysokich temperatur w pracy:

  • 35°C - w pomieszczeniach pracy,
  • 32°C - przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni, związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet.

Po przekroczeniu wspomnianych temperatur praca musi zostać wstrzymana. Wykonywanie obowiązków pracowniczych w większych upałach stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników.

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Po drugie, wprowadza się nowe obowiązki pracodawcy w przypadku, kiedy temperatura przekroczy określone poziomy:

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  • 28°C – w pomieszczeniu pracy,
  • 25°C – przy pracach w pomieszczeniu związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet.

W takiej sytuacji pracodawca będzie musiał zapewnić odpowiednie rozwiązania techniczne obniżające lub ograniczające wzrost temperatury (chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają) albo zastosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne minimalizujące wpływ temperatury na zdrowie pracowników – uzależnione od warunków i specyfiki pracy.

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W przypadku pracy wykonywanej na otwartej przestrzeni, gdy temperatura przekroczy 25°C pracodawca również ma obowiązek zastosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne minimalizujące wpływ temperatury na zdrowie pracowników, uzależnione od warunków i specyfiki pracy.

Rozwiązania organizacyjne pracodawca ustala po konsultacji z pracownikami w ramach komisji bhp (art. 23712 Kodeksu pracy). Jeżeli u danego pracodawcy nie została powołana komisja bhp, ustala je w trybie art. 23711a Kodeksu pracy oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Po zakończeniu konsultacji informuje pracowników w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy o ustalonych rozwiązaniach organizacyjnych ograniczających wzrost temperatury lub minimalizujących wpływ wysokiej temperatury na zdrowie osób zatrudnionych.

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W kontekście przepisów BHP warto wspomnieć o karach dla pracodawcy, które od dnia 8 lipca 2026 r. wzrosły z 1000-30000 zł do 2000-60000 zł. Dolna i górna granica kwotowa są więc dwa razy wyższe. Zatem już teraz za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy można otrzymać grzywnę w podwyższonej wysokości.

Ocena zmian w BHP

Czy nowe przepisy wystarczą do ochrony pracowników podczas wysokich temperatur spowodowanych warunkami atmosferycznymi? Jak komentuje lek. Piotr Leszczyński, dyrektor medyczny LongLife, podkreśla, że to krok w dobrą stronę, ale wciąż zbyt mało, aby realnie zadbać o pracowników:

Tam, gdzie kończy się litera prawa, zaczyna się dobra praktyka. Praca w czasie upałów to dla organizmu ekstremalny wysiłek fizyczny, nawet jeśli mówimy o obowiązkach biurowych. Aby obniżyć temperaturę ciała, układ krążenia musi pracować na najwyższych obrotach - naczynia krwionośne rozszerzają się, ciśnienie spada, a serce gwałtownie przyspiesza, co u pracowników z ukrytymi schorzeniami kardiologicznymi może być niebezpieczne. Z badań profilaktycznych, które przeprowadzamy w miejscach pracy wynika, że nieprawidłowości kardiologiczne mogą dotyczyć nawet połowy pracowników, a większość z nich jeszcze o tym nie wie. Intensywne pocenie się prowadzi do szybkiej utraty wody i kluczowych elektrolitów, co bezpośrednio uderza w układ nerwowy. Pracownik w takich warunkach, z powodu gorszego ukrwienia mózgu, boryka się z bólami głowy, zaburzeniami koncentracji, spadkiem efektywności oraz opóźnionym czasem reakcji. W zawodach fizycznych czy transporcie może to zwiększać ryzyko wypadków. Oprócz pracowników z chorobami serca, szczególnie narażone są osoby z nadciśnieniem, cukrzycą, po pięćdziesiątce oraz te przyjmujące leki wpływające na termoregulację. Niezaopiekowane mogą zemdleć już przy 30°C. Upał jest jak papierek lakmusowy - może ujawnić problemy zdrowotne, które istniały od dawna, ale pozostawały niewidoczne. Dlatego dobrze, niezależnie od pogody, przeprowadzać regularnie audyt zdrowotny pracowników, obejmujący badania profilaktyczne określające ryzyka oraz wykrywające wczesne sygnały chorób układu krążenia oraz metabolicznych takich jak cukrzyca, a także działania mające na celu wdrożenie prozdrowotnych zmian zapobiegających rozwojowi chorób cywilizacyjnych.

Podsumowanie

Aktualnie trwa vacatio legis, ale już teraz pracodawcy powinni zapoznać się z rozporządzeniem oraz stosować rozwiązania pozwalające na utrzymanie właściwej temperatury w pracy. Muszą być świadomi dodatkowych obowiązków związanych z przekroczeniem 28°C lub 25°C i przede wszystkim mieć na uwadze zdrowie pracowników.

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Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw z 2026, poz. 927)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

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Źródło: INFOR
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