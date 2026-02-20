REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » BHP » Bezpieczeństwo pracy » Zimowe obowiązki obowiązki pracodawcy do 31 marca 2026 r.

Zimowe obowiązki obowiązki pracodawcy do 31 marca 2026 r.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 lutego 2026, 09:06
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
okres zimowy obowiązki pracodawcy bhp
Zimowe obowiązki obowiązki pracodawcy do 31 marca 2026 r.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W okresie zimowym pracodawca ma 5 dodatkowych obowiązków. Od 1 listopada 2025 r. do 31 marca 2026 r. musi przestrzegać przepisów BHP związanych z niskimi temperaturami i opadami śniegu. Czy te szczególne regulacje dotyczą wszystkich pracowników?

rozwiń >

Zimowe obowiązki pracodawcy

Przepisy prawa pracy, a dokładnie przepisy BHP, nakładają na pracodawcę dodatkowe obowiązki w okresie zimowym. Okres ten trwa obecnie od 1 listopada 2025 r. do 31 marca 2026 r. Dotyczy pracowników, którzy wykonują pracę na otwartej przestrzeni. Dodatkowe obowiązki pracodawcy wiążą się z niskimi temperaturami występującymi jesienią i zimą.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Jakie obowiązki ma pracodawca zimą?

Do zimowych obowiązków pracodawcy zaliczamy:

  1. obowiązek zapewnienia nieodpłatnych posiłków i napoi profilaktycznych
  2. obowiązek zapewnienia pomieszczeń lub miejsc służących do ogrzania się
  3. obowiązek zapewnienia odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonego na zimę (np. ocieplane, antypoślizgowe buty)
  4. obowiązek zapewnienia ochrony głowy, rąk i twarzy (czapki, kominiarki czy rękawice)
  5. obowiązek odśnieżania chodników i dachów

Jak tłumaczy PIP, po stronie pracodawcy istnieje również obowiązek dbania o chodniki należące do posesji pracodawcy i dachy. Należy pilnować, aby były bezpieczne: chodniki powinny być nieoblodzone i odśnieżone, a z dachu należy usunąć niebezpieczne sople lodu i zabezpieczyć je przed spadaniem lawin. Można także odgrodzić miejsce grożące opadaniem lodu i grubych warstw śniegu z dachów. Niekiedy jest to duże niebezpieczeństwo dla przechodniów. Może również dojść do kosztownego uszkodzenia mienia, np. samochodów.

Polecamy: BHP w firmie. Obowiązki pracodawców

REKLAMA

Monitor BHP – wydanie cyfrowe
Autopromocja

Monitor Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy
Wydanie cyfrowe

Sprawdź

Posiłki i napoje profilaktyczne dla pracowników

Komu pracodawca zapewnia posiłki i napoje profilaktyczne w okresie zimowym? Napoje w temperaturze dostosowanej do panujących warunków atmosferycznych dostarcza się, gdy temperatura spada poniżej 10 stopni. Natomiast wykonywanie pracy związanej z wysiłkiem fizycznym, gdy podczas jednej zmiany efektywny wydatek energetyczny organizmu mężczyzn jest wyższy niż 1500 kcal, a organizmu kobiet wyższy niż 1000 kcal, uprawnia do darmowych posiłków profilaktycznych. Taki sam wydatek energetyczny uprawnia do napojów profilaktycznych przez cały rok kalendarzowy i to niezależnie od tego czy praca wykonywana jest w pomieszczeniach czy na zewnątrz.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Miejsca do ogrzania się dla pracowników w okresie zimowym

Co należy zrobić, aby spełnić obowiązek zapewnienia miejsce do ogrzania się pracowników w okresie zimowym? Po pierwsze, takie miejsce należy usytuować w pobliżu miejsca pracy. Po drugie, powinno chronić przed opadami atmosferycznymi takimi jak śnieg, grad, deszcz, wiatr oraz przed niską temperaturą. Pomieszczenie służące do ogrzania się powinno zapewniać temperaturę nie niższą niż 16 stopni. Źródła ciepła należy zapewnić w taki sposób, aby nie naruszały przepisów ochronie przeciwpożarowej.

Wedle wytycznych PIP w takim miejscu powinna być możliwość przygotowania ciepłego posiłku. Obowiązek ten dotyczy schronienia przed zimnem dla pracowników pracujących na zewnątrz, ale także tych, którzy pracują w pomieszczeniach nieogrzewanych.

Odzież i obuwie ochronne dla pracowników w okresie zimowym

Pracownicy wykonujący pracę na otwartej przestrzeni w okresie zimowym powinni otrzymać od pracodawcy specjalną odzież ciepłochronną. Odzież chroniąca przed zimnem to odzież przeznaczona do pracy w temperaturach poniżej 5°C, a odzież chroniąca przed chłodem to odzież przeznaczona do pracy w temperaturach do –5°C. Dodatkowo pracodawca zapewnia pomieszczenie służące do ogrzania się, ale też przebrania odzieży.

Praca zimą na budowie

Szczególnie uciążliwa jest praca zimą na budowie. Silny wiatr, śnieg i niska temperatura to duże utrudnienie prac, ale i zagrożenie dla pracowników procesu budowlanego. W okresie zimowym trwający wedle przepisów BHP od 1 listopada do 31 marca należy przewidywać niebezpieczeństwa z nim związane, zapobiegać im oraz zachowywać szczególną ostrożność podczas wykonywania prac budowlanych. Pracodawca bezwzględnie zapewnia środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, wykonuje czynności zabezpieczające pracowników przed upadkiem z wysokości, a także usuwa zagrożenia dla osób postronnych, np. zapobiega spadaniu na przechodniów śniegu z dachu czy niebezpiecznych sopli.

Ważne

Państwowa Inspekcja Pracy podkreśla, że montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań, ruchomych podestów roboczych są zabronione podczas gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi oraz w czasie burzy lub przy wietrze o prędkości powyżej 10 m/s.

Zobacz również:
Powiązane
Woda, inne napoje i posiłki profilaktyczne dla pracowników – obowiązki pracodawcy
Woda, inne napoje i posiłki profilaktyczne dla pracowników – obowiązki pracodawcy
Zimowe obowiązki pracodawcy - bhp
Zimowe obowiązki pracodawcy - bhp
Nowe obowiązki pracodawców od 2026 r. Temperatura w miejscu pracy [Rozporządzenie]
Nowe obowiązki pracodawców od 2026 r. Temperatura w miejscu pracy [Rozporządzenie]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Od marca 336,16 zł dodatku do emerytury czy renty na energię. Warunki 2026
19 lut 2026

W ostatnim czasie sporo pisze się o marcowej waloryzacji. Podwyższeniu ulegają m.in. takie świadczenia jak: emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna, dodatek pielęgnacyjny czy dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej. Ale to nie wszystko! Od marca 2026 r. do końca lutego 2027 r. będzie też przysługiwał stały miesięczny dodatek, bez potrącenia podatkowego w kwocie 336, 16 zł. Do końca lutego 2026 r. jest to 312 zł. Podwyżka może nie duża, ale zawsze. Co więcej ten dodatek jest dziedziczony, więc do świadczenia mają prawo wdowy i wdowcy. Oczywiście nie chodzi o rentę wdowią.
ZUS walczy z nadużyciami na L4: Ponad milion złotych do zwrotu. Kiedy firmy mogą przeprowadzać własne kontrole?
19 lut 2026

Ponad milion złotych – tyle w ubiegłym roku musieli zwrócić mieszkańcy woj. lubuskiego, którzy niewłaściwie korzystali ze zwolnienia lekarskiego lub otrzymali je mimo braku wskazań medycznych - poinformowała regionalna rzeczniczka prasowa ZUS Agata Muchowska.
Nowa wersja portalu dla poszukujących pracy i pracodawców - zielonalinia.gov.pl. Co się zmieniło?
19 lut 2026

Jest nowa wersja portalu dla poszukujących pracy i pracodawców: zielonalinia.gov.pl. Czy zmienił się zakres świadczonych usług? Jak korzystać ze Strefy Użytkownika?
Można samemu pobrać i wydrukować PIT za 2025 r. Kiedy będzie zwrot podatku? Terminy 2026
19 lut 2026

ZUS wysłał już wszystkie PITy za 2025 r. Można samemu pobrać i wydrukować deklarację podatkową. Kiedy można spodziewać się zwrotu podatku w 2026 r.? Najważniejsze terminy w 2026 r.

REKLAMA

Emerytury 2026 netto: waloryzacja [Tabela]
19 lut 2026

Emerytury 2026 netto: waloryzacja [Tabela]. Emerytury 2026 - o ile procent wzrosną świadczenia w marcu po waloryzacji? Kiedy pierwsze wypłaty wyższych emerytur dotrą do emerytów? Tabela przedstawia podwyżki emerytur od 1 marca 2026 roku brutto i netto. Ile emeryt otrzymuje na rękę po waloryzacji?
Przeciętne wynagrodzenie w górę. GUS podał dane za styczeń 2026
19 lut 2026

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2026 roku wyniosło 9002,47 zł, co stanowi wzrost o 6,1 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Z kolei zatrudnienie w tym sektorze spadło o 0,8 proc. w porównaniu do stycznia 2025 roku.

Pracownikom przestaje się chcieć - nie tylko w Polsce. Jakie są powody, objawy i skutki spadku zaangażowania?
19 lut 2026

Zaangażowanie pracowników w polskich firmach spadło o 3 pkt proc. w porównaniu z 2024 rokiem, do poziomu 63 proc. – wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez platformę Enpulse na podstawie badania 100 tys. pracowników. Ma na to wpływ m.in. przeciążenie obowiązkami, przebodźcowanie, ale przede wszystkim brak odpowiedniej komunikacji w organizacjach i krytyczna ocena przywództwa. Zdaniem założycielki Enpulse nie jest to jednorazowy spadek, ale negatywny trend, który może wpływać na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Podobny trend obserwowany jest też na całym świecie.
Kontrola zwolnień lekarskich od pracy – nowe rozporządzenie wprowadzi nowe dokumenty
20 lut 2026

Kontrola zwolnienia lekarskiego może zostać przeprowadzona przez pracodawcę lub ZUS. Podczas kontroli sprawdza się, czy pracownik nie pracuje lub nie wykorzystuje zwolnienia niezgodnie z jego celem. Resort pracy przygotował nowe przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli.

REKLAMA

Co z PFRON w 2026 dla niepełnosprawnych?
19 lut 2026

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchamia tegoroczną edycję programu „Aktywny samorząd" z budżetem przekraczającym 300 milionów złotych. To ogromnie pieniądze do rozdysponowania na różne formy pomocy (na rzecz konkretnych samorządów, osób z niepełnosprawnościami, przedsiębiorców - pracodawców). Tegoroczna odsłona przynosi kilka istotnych zmian – pojawiły się zupełnie nowe kategorie pomocy, a przy okazji zmodyfikowano zasady finansowania kursów na prawo jazdy (maksymalna kwota dofinansowania do kategorii B wzrosła do 3.200 zł, a pozostałych kategorii - do 4.820 zł.).
Systemy z elementami AI w ZUS [komunikat z 18 lutego 2026 r.]
18 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce, by sztuczna inteligencja była dla nas szansą na rozwój i pomagała nam w coraz większej liczbie zadań. Budując rozwiązania z elementami sztucznej inteligencji ZUS uwzględni zarządzanie ryzykiem, dba, by modele AI zapewniały bezpieczeństwo danych i ochronę prywatności, były przejrzyste (wyjaśnialne), odporne na ataki i nadużycia, zgodne z etyką i prawem oraz audytowalne. Kluczowe dla ZUS jest również, by podlegały nadzorowi człowieka i wynikały z rzeczywistych potrzeb Zakładu - rozwiązywały problemy pracowników. Co ważne ZUS podkreśla: wykorzystujemy AI do wspomagania decyzji ludzkich, a nie do automatycznego podejmowania decyzji.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA