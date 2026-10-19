Zmiany od 18 października 2026 r. Elektroniczne orzeczenie lekarskie a Internetowe Konto Pacjenta - dlaczego warto je mieć?

Jakie zmiany w orzeczeniach lekarskich weszły w życie? Od 18 października 2026 roku lekarze mają obowiązek wystawiać jedynie elektroniczne orzeczenia lekarskie dotyczące badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników. Dlatego warto mieć Internetowe Konto Pacjenta.

Zmiany w orzeczeniach lekarskich od 18 października 2026 r.

Od 18 października 2026 roku lekarze będą mieli obowiązek wystawiać jedynie elektroniczne orzeczenia lekarskie dotyczące badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników. Kończy się okres przejściowy wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 2026 poz. 456).

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Oznacza to, że nie będzie innych orzeczeń, jak tylko w cyfrowej formie, przesyłanych na Internetowe Konto Pacjenta oraz do pracodawcy. Dla pracodawcy wciąż najważniejszy pozostaje przepis mówiący o tym, że według Art. 229 § 4 Kodeksu pracy pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na konkretnym stanowisku i w warunkach opisanych w skierowaniu. Zatem – dopóki nie wpłynie i nie zostanie zweryfikowane, nie możemy dopuścić pracownika do pracy.

Moment doręczenia e-orzeczenia

Z punktu widzenia procedur kadrowych kluczowy jest moment rzeczywistego doręczenia e-orzeczenia. Warunkiem podjęcia pracy jest nie tylko obecność dokumentu w systemie, ale też pozytywny wynik weryfikacji jego e-podpisu. W sytuacjach awaryjnych, gdy problemy z serwerami opóźniają transfer danych, pracownik nie może wykonywać swoich zadań. Okres ten kwalifikuje się jako czas gotowości do pracy, co nakłada na pracodawcę obowiązek wypłaty wynagrodzenia.

Jak pobrać elektroniczne orzeczenie lekarskie z IKP?

Co do zasady: sposób jego bezpośredniego pobrania przez pracodawcę zależy od ustaleń i umowy zawartej z podstawową jednostką służby medycyny pracy. Warto zweryfikować umowę z wybraną placówką, żeby uniknąć niespodzianek bądź opóźnień w uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia.

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Również pracownik będzie mógł pobrać z IKP odpowiednie zaświadczenie i wysłać mailem do pracodawcy. IKP to miejsce, gdzie znajdują się dokumenty dotyczące zdrowia i przebiegu leczenia pacjenta: e-recepty, e-skierowania, indywidualny plan opieki medycznej (IPOM), e-zlecenia na wyroby medyczne, karty szpitalne, wypisy z SOR, wyniki laboratoryjne z opisem, opisy badań diagnostycznych, informacje lekarzy specjalistów. Dlatego warto mieć dostęp do swojego Internetowego Konta Pacjenta.

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Jak założyć Internetowe Konto Pacjenta?

Aby korzystać z Internetowego Konta Pacjenta (IKP), nie trzeba zakładać specjalnego konta ani loginu. IKP jest tworzone automatycznie dla każdego, kto posiada numer PESEL. Twoje konto już istnieje – wystarczy się na nie po raz pierwszy zalogować, aby je aktywować.

Opcja 1: Przez przeglądarkę na komputerze lub telefonie

Należy wejść na oficjalną stronę pacjent.gov.pl. Kliknąć jasnoniebieski przycisk "Zaloguj się" w prawym górnym rogu. Wybrać jedną z bezpiecznych metod potwierdzenia tożsamości:

Profil Zaufany – jeśli masz go założonego, podajesz login i hasło.

Logowanie przez bank (mojeID) – wybierasz logo swojego banku (np. PKO BP, mBank, ING, Pekao SA i inne) i logujesz się takimi samymi danymi, jak do swojej bankowości elektronicznej.

Aplikacja mObywatel – skanujesz kod QR wyświetlony na ekranie komputera za pomocą telefonu.

e-Dowód – za pomocą dowodu z warstwą elektroniczną i czytnika.

Po pierwszym udanym zalogowaniu system poprosi o uzupełnienie podstawowych danych (np. numeru telefonu i e-maila, na które będą przychodzić powiadomienia) i konto stanie się w pełni aktywne.

Opcja 2: Przez aplikację na smartfonie (mojeIKP)

Jeśli wolisz mieć dostęp w telefonie, możesz pobrać bezpłatną aplikację rządową mojeIKP:

Pobierz aplikację ze sklepu Google Play (Android) lub App Store (iOS). Otwórz ją i przejdź jednorazowy proces logowania (identycznie jak powyżej, np. przez bank lub Profil Zaufany). Ustaw własny 4-cyfrowy kod PIN (lub biometrię, np. odcisk palca/FaceID), którym będziesz logować się za każdym kolejnym razem.

Więcej informacji technicznych oraz pełną instrukcję krok po kroku znajdziesz w oficjalnym poradniku Jak zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta.