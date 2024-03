Dzień Kobiet - bez stres do sukcesu. „Bezpieczna, świadoma ja” - pakiet dla Kobiet

W dniu 8 marca 2024 r. przypada szczególny dzień - Dzień Kobiet. Najlepszym prezentem jaki mogą sobie zrobić kobiety dla siebie samych jest zadbanie o swoje zdrowie. Minister zdrowia Izabela Leszczyna przedstawiła pakiet rozwiązań „Bezpieczna, świadoma Ja”, którego celem jest wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego kobiet. Sprawą Kobiet zajął się też Rzecznik Praw Obywatelskich, ponieważ skierował do Agnieszki Dziemianowicz – Bąk, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismo, w którym prosi o podjęcie działań w celu wdrażania kolejnych rozwiązań w obszarach polityki prorodzinnej i prawa pracy sprzyjających tworzeniu warunków ułatwiających łączenie pracy zawodowej z rodzicielstwem. Kobiety wciąż mają problem z aktywizacją na rynku pracy, szczególnie po urodzeniu dziecka. W tym wszystkim ważne jest też zachowanie work-life balans i sukcesywne realizowanie założenia: bez stresu do sukcesu.

Dzień Kobiet - bez stres do sukcesu - łączenie pracy z rodzicielstwem

Pomimo znacznej nowelizacji prawa pracy w obszarze uprawnień rodzicielskich w 2023 r. wciąż wiele kobiet zgłasza problemy w realizacją przepisów w rzeczywistości. Przykładem tego są liczne pisma wpływające do Rzecznika Praw Obywatelskich. Wpływają wnioski w sprawie podjęcia ze strony państwa działań w celu wdrażania kolejnych rozwiązań w obszarach polityki prorodzinnej i prawa pracy sprzyjających tworzeniu warunków ułatwiających łączenie pracy zawodowej z rodzicielstwem.

"Mama wraca do pracy - bariery behawioralne i kierunki wsparcia"

"Mama wraca do pracy - bariery behawioralne i kierunki wsparcia" to raport, z którego wynika, że istnieje problem z szybkim i aktywnym powrotem kobiet na rynek. Raport został przygotowany przez Polski Instytut Ekonomiczny Dokument porusza kwestie związane z zatrudnieniem, zarobkami oraz wsparciem ze strony państwa dla matek wracających do pracy. Raport podkreśla również rolę polityki społecznej w kształtowaniu sytuacji matek na rynku pracy oraz przedstawia rekomendacje dotyczące zmian w systemie wsparcia dla rodzin z dziećmi. Jakie są wnioski z raportu: istnieją istotne różnice w poziomie zatrudnienia i zarobków kobiet przed i po urodzeniu dziecka; polityka społeczna ma kluczowe znaczenie dla sytuacji matek na rynku pracy, wsparcie ze strony państwa dla matek wracających do pracy jest niewystarczające, brak elastycznych form zatrudnienia utrudnia powrót matek do pracy; nierówności płacowe między kobietami a mężczyznami utrzymują się także po urodzeniu dziecka; dostęp do opieki przedszkolnej jest kluczowy dla umożliwienia powrotu matek do pracy.

Ważne REKOMENDACJE CO DO POWROTU KOBIET NA RYNEK PRACY Zwiększenie dostępności opieki przedszkolnej dla dzieci; wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia dla matek wracających do pracy; rozszerzenie programów wsparcia dla matek na rynku pracy, np. szkolenia zawodowe; promowanie równości płac między kobietami a mężczyznami; wzmocnienie polityki społecznej skierowanej do rodzin z dziećmi, np. poprzez rozbudowę systemu zasiłków.

Pakiet dla kobiet „Bezpieczna, świadoma ja” - rodzicielstwo nie wszystko, kobiety powinny zadbać o swoje zdrowie

Minister zdrowia Izabela Leszczyna przedstawiła pakiet rozwiązań „Bezpieczna, świadoma Ja”, którego celem jest wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego kobiet. Poniżej szczegóły rozwiązan przedstawionych przez Ministerstwo:

In vitro i onkopłodność - zdaniem MZ wszyscy, którzy chcą mieć dzieci, bez względu na stan zdrowia powinni móc być rodzicami. Projekt obywatelski dotyczący in vitro ma uniezależnić posiadanie dzieci od stanu majątkowego. PROGRAM IN VITRO RUSZY 1 CZERWCA 2024 R. Na in vitro rząd przeznaczy co najmniej 0,5 mld zł rocznie. Na program ten czekają nie tylko osoby, które mają problemy z płodnością ale też pacjentki onkologiczne, dla których to jedyna szansa, żeby mieć dziecko. Badania prenatalne - trzeba rozszerzyć dostęp do bezpłatnych badań. MZ poszerza także zakres badań m. in. o nowoczesne metody nieinwazyjne. Jeśli lekarz uzna, że kobieta potrzebuje szczegółowych badań, będzie mogła je wykonać. Dotyczy to np. badania echa serca płodu lub tzw. testu wolne DNA płodu – gdy wystąpi wysokie ryzyko wad genetycznych. Wytyczne dotyczące terminacji ciąży - jak podkreśla MZ: "Bezpieczeństwo i respektowanie praw kobiet w sytuacji zagrożenia życia matki przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa lekarzy to kolejny punt prezentowanego pakietu. - Na wytyczne dotyczące procedur terminacji ciąży, która zagraża zdrowiu lub życiu kobiety czekamy od czerwca 2023 r. Z przykrością stwierdzam, że te przygotowane nie są satysfakcjonujące. W mojej ocenie, ale także w ocenie ekspertów nie zapewniają i nie poprawiają bezpieczeństwa kobiet –zaznaczyła minister. Przerwanie ciąży może nastąpić gdy: - ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, - zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia kobiety nie można powoływać się na klauzulę sumienia podkreśliła minister i dodała, że kierownik placówki, która ma kontrakt z NFZ, musi zapewnić terminację ciąży zgodnie z polskim prawem. Podmiot leczniczy nie ma sumienia.". Antykoncepcja awaryjna - tabletka dzień po będzie dostępna bez recepty od 15 roku życia. Zapobiega ona zapłodnieniu – nie jest środkiem wczesnoporonnym. Szczepienie przeciw HPV - MZ zachęciła rodziców i opiekunów dzieci w wieku 12 i 13 do korzystania z bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Szczepienie dziewczynek przeciw HPV to mniejsze ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy u dorosłych kobiet. Natomiast szczepienie chłopców zmniejsza ryzyko rozwoju raka: prącia, odbytu, jamy ustnej i gardła. - Dzisiaj program obejmuje dzieci w wieku 12 i 13 lat, ale będę chciała włączyć do niego także młodsze roczniki. Rozmawiałam też z Barbarą Nowacką, minister edukacji narodowej o możliwości wykonywania tych szczepień w szkołach – wyjaśniła minister Leszczyna. Opieka okołoporodowa - w ponad połowie porodówek w kraju nie wykonano w 2022 r. ani jednego znieczulenia zewnątrzoponowego, a to powinno być standardem. Kobieta ma być godnie traktowana i mieć zapewnioną intymność – zaznaczyła minister zdrowia.