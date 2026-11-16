Jesień nie wprowadza nowych kategorii zagrożeń związanych z pracą na wysokości, ale w istotny sposób zmienia warunki, w których te zagrożenia występują. Wilgoć, mokre i zanieczyszczone powierzchnie, zalegające liście, ograniczona widoczność, silny wiatr oraz spadek temperatury mogą sprawić, że stanowisko, które latem było stosunkowo łatwe do bezpiecznego zorganizowania, jesienią wymaga dodatkowych działań. Z punktu widzenia bezpieczeństwa kluczowe znaczenie ma zatem nie tylko jakość sprzętu chroniącego przed upadkiem, lecz także właściwa ocena warunków środowiskowych, organizacja pracy i bieżące reagowanie na ich zmianę.

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Pogoda jako element ryzyka zawodowego

Prace na wysokości należą do tych rodzajów aktywności zawodowej, w których konsekwencje niewielkiego błędu lub chwilowej utraty równowagi mogą być bardzo poważne. Z tego względu system ochrony pracownika powinien być projektowany w taki sposób, aby ograniczać zarówno prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, jak i jego potencjalne skutki.

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Stosownie do postanowień § 105 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.; dalej: r.o.b.h.p.), za pracę na wysokości uważa się pracę wykonywaną na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do takiej pracy nie zalicza się jednak pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:

osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi,

wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

Zgodnie z § 106 r.o.b.h.p., na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób. Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy. Powyższe wymagania nie dotyczą ramp przeładunkowych.

W praktyce oznacza to konieczność spojrzenia na bezpieczeństwo szerzej niż przez pryzmat wyposażenia pracownika w szelki bezpieczeństwa, linkę czy urządzenie samohamowne. Środki ochrony indywidualnej są ważnym elementem systemu zabezpieczeń, ale ich zadaniem nie jest zastępowanie prawidłowej organizacji pracy ani eliminowanie zagrożeń, które można ograniczyć w inny sposób.

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Ma to szczególne znaczenie jesienią. To samo stanowisko może bowiem charakteryzować się innym poziomem ryzyka w zależności od warunków, w jakich praca jest wykonywana. Suchy dach w bezwietrzny, słoneczny dzień jest innym środowiskiem pracy niż ten sam dach rano, po całonocnych opadach, przy ograniczonej widoczności, zalegających liściach i porywistym wietrze. Konstrukcja pozostaje ta sama, ale zmieniają się warunki, w jakich porusza się po niej pracownik.

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Ważne Dlatego warunki atmosferyczne powinny być traktowane jako jeden z elementów oceny ryzyka zawodowego, a nie jako czynnik całkowicie niezależny od organizacji pracy.

Specjaliści z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego zwracają uwagę, że ocena ryzyka zawodowego nie powinna być traktowana jako dokument sporządzony raz i pozostający niezmienny przez cały okres funkcjonowania stanowiska. Powinna być aktualizowana, gdy zmieniają się warunki wykonywania pracy, pojawiają się nowe zagrożenia lub dotychczasowe środki ochronne okazują się niewystarczające.

Sezon jesienny jest więc dobrym momentem na sprawdzenie, czy sporządzona wcześniej ocena ryzyka rzeczywiście opisuje warunki, w których pracownicy wykonują swoje obowiązki.

Wilgoć i mokre powierzchnie

Jednym z najbardziej oczywistych, ale jednocześnie często niedocenianych jesiennych zagrożeń jest wilgoć. Deszcz, rosa, mgła i kondensacja pary wodnej mogą znacząco zmienić właściwości powierzchni, po których pracownik porusza się podczas wykonywania pracy. Dotyczy to dachów, schodów, drabin, pomostów, platform roboczych oraz konstrukcji stalowych.

Zmniejszenie przyczepności obuwia ma szczególne znaczenie tam, gdzie pracownik wykonuje czynności wymagające zmiany pozycji, sięgania, obracania się lub jednoczesnego posługiwania się narzędziami. W takich sytuacjach możliwość utrzymania równowagi może być ograniczona, a konsekwencją poślizgnięcia może być nie tylko upadek na tę samą powierzchnię, lecz także przemieszczenie się pracownika w kierunku krawędzi.

W tym miejscu widoczna jest zasadnicza różnica pomiędzy zapobieganiem upadkowi a ograniczaniem jego skutków. Prawidłowo dobrany i używany sprzęt chroniący przed upadkiem może zadziałać zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a mimo to nie wyeliminuje ryzyka poślizgnięcia. Jeżeli pracownik straci równowagę na mokrej powierzchni, sprzęt może ograniczyć skutki ewentualnego upadku, ale nie sprawi, że mokra nawierzchnia przestanie być śliska.

Właśnie dlatego przepisy bhp wskazują na tak istotne znaczenie stosowania środków ochrony indywidualnej w sytuacji, gdy zagrożeń nie można odpowiednio ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej i właściwej organizacji pracy. Dobór środków ochrony powinien wynikać z oceny ryzyka i uwzględniać rzeczywiste warunki występujące na stanowisku.

Jesienią oznacza to potrzebę zwrócenia uwagi nie tylko na wyposażenie pracownika, lecz również na stan powierzchni. Przed rozpoczęciem pracy należy ocenić, czy droga dojścia, pomosty, stopnie, dach lub inne powierzchnie są wolne od zanieczyszczeń i zapewniają możliwość bezpiecznego przemieszczania się. W przypadku miejsc, w których regularnie gromadzi się woda, zasadne jest również sprawdzenie drożności odwodnienia.

Liście – pozornie banalny problem

Do czynników charakterystycznych dla jesieni należą opadające liście. W kontekście bezpieczeństwa prac na wysokości nie powinny być jednak traktowane wyłącznie jako problem związany z utrzymaniem porządku.

Warstwa liści może ograniczać przyczepność, maskować nierówności oraz utrudniać ocenę stanu powierzchni. Jeżeli liście są mokre, problem jest jeszcze większy. Pracownik może bowiem nie być w stanie ocenić, co znajduje się bezpośrednio pod jego stopą.

Szczególne znaczenie ma to na dachach i pomostach, gdzie liście mogą przykrywać odpływy, zagłębienia lub miejsca o zmienionej strukturze powierzchni. W przypadku przejścia technicznego zlokalizowanego przy krawędzi dachu nawet pozornie niewielka utrata stabilności może mieć poważne konsekwencje.

Dlatego jesienna organizacja pracy powinna przewidywać regularne oczyszczanie dróg komunikacyjnych i powierzchni roboczych. Nie jest to działanie kosmetyczne. Usunięcie liści jest środkiem ograniczającym ryzyko poślizgnięcia oraz poprawiającym możliwość rozpoznania potencjalnych zagrożeń znajdujących się na powierzchni.

Warto przy tym zwrócić uwagę na różnicę między kontrolą wykonywaną przed rozpoczęciem sezonu a kontrolą bieżącą. Nawet dokładne oczyszczenie stanowiska we wrześniu nie zapewni bezpieczeństwa w listopadzie, jeżeli nie zostanie wdrożony system bieżącego utrzymania powierzchni.

Krótszy dzień i ograniczona widoczność

Kolejnym czynnikiem, który często jest pomijany w analizie zagrożeń związanych z pracą na wysokości, jest krótszy dzień. Jesienią wiele prac rozpoczyna się jeszcze przy ograniczonym świetle naturalnym, a część zadań kończy się po zachodzie słońca.

Ograniczona widoczność może mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo poruszania się. Trudniej dostrzec mokrą powierzchnię, niewielką przeszkodę, krawędź dachu czy element konstrukcji znajdujący się na drodze przejścia. Problem może być jeszcze większy w warunkach mgły lub opadów.

Nie należy przy tym utożsamiać „widoczności wystarczającej do pracy” z samym faktem, że pracownik jest w stanie zobaczyć stanowisko. Wymagania dotyczące oświetlenia zależą również od rodzaju wykonywanej czynności i jej precyzji.

Prawidłowe oświetlenie jest szczególnie istotne w sytuacji, gdy pracownik musi jednocześnie kontrolować swoją pozycję względem krawędzi oraz obsługiwać narzędzia lub urządzenia. Niewystarczające światło może zwiększać ryzyko popełnienia błędu w ocenie odległości albo pominięcia przeszkody.

Z punktu widzenia organizacji pracy oznacza to konieczność uwzględnienia sezonowych zmian długości dnia. Jeżeli zadanie jest wykonywane o tej samej godzinie przez cały rok, nie oznacza to, że warunki oświetleniowe pozostają takie same. W razie potrzeby stanowisko i droga dojścia powinny być wyposażone w odpowiednie oświetlenie.

Wiatr – zagrożenie dla człowieka i organizacji pracy

Wiatr jest szczególnie istotnym czynnikiem przy pracach na otwartej przestrzeni. Jego wpływ na bezpieczeństwo może być bezpośredni, przez oddziaływanie na równowagę pracownika, oraz pośredni – przez przemieszczanie materiałów i oddziaływanie na elementy konstrukcji.

Pracownik znajdujący się kilka lub kilkanaście metrów nad ziemią ma mniejszy margines błędu niż osoba wykonująca podobną czynność na poziomie terenu. Podmuch może spowodować gwałtowną zmianę pozycji ciała, konieczność wykonania ruchu kompensacyjnego albo utratę stabilności. Ryzyko zwiększa się szczególnie przy pracy w pobliżu krawędzi, na konstrukcjach stalowych, dachach, rusztowaniach i podestach.

Zagrożenie rośnie, gdy pracownik przenosi lub montuje elementy o dużej powierzchni. Lekki panel, folia, plandeka czy inny materiał może pod wpływem podmuchu zachowywać się jak żagiel. Pracownik, który przed chwilą miał pełną kontrolę nad materiałem, może nagle zostać zmuszony do użycia znacznie większej siły, zmiany pozycji lub wykonania gwałtownego ruchu.

W takiej sytuacji założenie szelek bezpieczeństwa nie rozwiązuje podstawowego problemu. Konieczne może być ograniczenie transportu ręcznego, zastosowanie urządzeń mechanicznych, zmiana technologii lub wstrzymanie prac.

Warto również pamiętać, że nie istnieje jedna uniwersalna wartość prędkości wiatru, która automatycznie wyznacza granicę dopuszczalności wszystkich prac na wysokości. Warunki użytkowania konkretnych urządzeń i systemów mogą wynikać z dokumentacji producenta, a ocena dopuszczalności wykonania określonego zadania powinna uwzględniać również jego charakter, lokalizację oraz zastosowaną technologię. Warto natomiast wyjaśnić, że w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych podczas wykonywania robót budowlanych jest zabroniony.

Dlatego wewnętrzne procedury przedsiębiorstwa powinny opierać się na parametrach właściwych dla danego rodzaju pracy. W przypadku urządzeń, dla których producent określa maksymalną dopuszczalną prędkość wiatru, należy bezwzględnie przestrzegać tej wartości. W innych przypadkach należy analizować charakter wykonywanego zadania oraz rzeczywisty wpływ wiatru na bezpieczeństwo.

Szczególne znaczenie mają porywy. Średnia prędkość wiatru może nie odzwierciedlać warunków, które w danym momencie odczuwa pracownik. Przy planowaniu prac należy zatem korzystać z informacji odpowiednich dla konkretnego stanowiska i uwzględniać możliwość gwałtownych zmian pogody.

Deszcz, mgła i spadek temperatury

Jesienna pogoda często charakteryzuje się zmiennością. Warunki mogą zmienić się w ciągu kilkudziesięciu minut, dlatego samo sprawdzenie pogody przed rozpoczęciem zmiany nie zawsze jest wystarczające.

Deszcz wpływa jednocześnie na przyczepność, widoczność i komfort wykonywania pracy. W połączeniu z wiatrem może dodatkowo powodować szybkie wychłodzenie organizmu. Mgła ogranicza natomiast możliwość prawidłowej oceny odległości i rozpoznawania przeszkód.

Spadek temperatury może z kolei wpływać na sprawność manualną. W przypadku prac wymagających precyzyjnych ruchów dłoni ma to znaczenie nie tylko dla komfortu pracownika, ale również dla bezpieczeństwa. Zimno może utrudniać manipulowanie drobnymi elementami, obsługę urządzeń czy prawidłowe wykonywanie czynności związanych z systemem zabezpieczenia.

Osobnym zagadnieniem jest stosowanie odzieży chroniącej przed zimnem. Zwiększenie liczby warstw odzieży może wpływać na swobodę ruchów oraz sposób dopasowania szelek bezpieczeństwa. Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane zgodnie z instrukcją producenta, a pracownik powinien mieć możliwość wykonywania pracy w odzieży odpowiedniej do warunków bez naruszania prawidłowego dopasowania systemu ochrony.

Przy doborze sprzętu chroniącego przed upadkiem należy uwzględniać warunki atmosferyczne, w tym skrajne temperatury, wysoką wilgotność i opady.

Dobry sprzęt nie zastąpi dobrej organizacji

W praktyce bezpieczeństwa prac na wysokości wciąż spotyka się podejście, w którym głównym kryterium oceny zabezpieczenia jest wyposażenie pracownika w odpowiedni sprzęt. Tymczasem sprawne szelki, certyfikowany amortyzator i prawidłowo dobrany punkt kotwiczenia są jedynie elementami większego systemu.

Można to zilustrować prostym przykładem. Pracownik ma nowe szelki bezpieczeństwa, urządzenie samohamowne i prawidłowo dobrany punkt kotwiczenia. Wszystkie elementy zostały skontrolowane i nie wykazują uszkodzeń. Jednocześnie musi wejść na dach po mokrej drabinie, przejść przez powierzchnię pokrytą liśćmi, a następnie wykonać czynność przy krawędzi w czasie silnych podmuchów.

W takim przypadku problemem nie jest jakość sprzętu. Problemem jest to, że zadanie zaplanowano bez uwzględnienia warunków środowiskowych.

To rozróżnienie ma zasadnicze znaczenie. Sprzęt chroniący przed upadkiem ma określoną funkcję i określone zasady użytkowania. Nie eliminuje śliskiej nawierzchni, nie zapewnia odpowiedniej widoczności, nie stabilizuje konstrukcji i nie podejmuje za pracownika decyzji o przerwaniu pracy.

Ważne Dlatego system bezpieczeństwa powinien być budowany zgodnie z hierarchią środków ochrony. W pierwszej kolejności należy dążyć do eliminowania zagrożenia lub ograniczania go za pomocą rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz środków ochrony zbiorowej. Środki ochrony indywidualnej są ważnym elementem ochrony, ale nie powinny być traktowane jako jedyny sposób zabezpieczenia.

Przygotowanie stanowisk do sezonu jesienno-zimowego

Przygotowanie przedsiębiorstwa do jesieni powinno rozpocząć się jeszcze przed wystąpieniem pierwszych typowo jesiennych warunków. W przypadku stanowisk wysokościowych szczególne znaczenie ma przegląd powierzchni, dróg dojścia oraz zabezpieczeń zbiorowych.

Kontroli wymagają dachy, pomosty, schody, drabiny i inne elementy, po których pracownicy przemieszczają się w związku z wykonywaniem pracy. Należy zweryfikować ich stan techniczny, sposób odprowadzania wody oraz miejsca, w których może gromadzić się wilgoć. Warto także określić, które powierzchnie są szczególnie narażone na zaleganie liści i w jaki sposób będą utrzymywane w odpowiednim stanie.

Istotnym elementem takiego przeglądu powinny być balustrady i inne środki ochrony zbiorowej. Ich kontrola nie powinna ograniczać się do stwierdzenia, że „są zamontowane”. Należy sprawdzić ich kompletność, stabilność, stan połączeń, ewentualne uszkodzenia i korozję.

Ogólne przepisy bhp określają wymagania dotyczące balustrad stosowanych przy zabezpieczaniu powierzchni znajdujących się na wysokości. Zgodnie z nimi balustrada powinna składać się m.in. z poręczy ochronnej na wysokości co najmniej 1,1 m oraz krawężnika o wysokości co najmniej 0,15 m, przy czym przestrzeń pomiędzy nimi powinna być odpowiednio zabezpieczona.

W przypadku elementów stalowych warto dodatkowo zwrócić uwagę na korozję. Wilgoć może przyspieszać procesy korozyjne, a ich skutki nie zawsze są widoczne podczas pobieżnej kontroli. Korozja elementów sprzętu chroniącego przed upadkiem może mieć znaczący wpływ zarówno na ich wytrzymałość, jak i prawidłowe funkcjonowanie.

Kontrola sprzętu przed sezonem

Przed sezonem jesienno-zimowym warto przeprowadzić uporządkowany przegląd wykorzystywanego sprzętu chroniącego przed upadkiem. Powinien on obejmować nie tylko wizualną ocenę szelek czy linek, ale także sprawdzenie wymaganej dokumentacji, identyfikacji sprzętu i terminów kontroli okresowych.

Znaczenie ma również sposób przechowywania. Sprzęt narażony na wilgoć, niewłaściwą temperaturę, promieniowanie UV czy kontakt z substancjami chemicznymi może ulegać uszkodzeniom, które nie zawsze są natychmiast widoczne.

Polska norma PN-EN 365:2006 - wersja polska „Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Ogólne wymagania dotyczące instrukcji użytkowania, konserwacji, badań okresowych, napraw, znakowania i pakowania”, określa ogólne wymagania dotyczące m.in. instrukcji użytkowania, konserwacji, badań okresowych, napraw i znakowania środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości.

Kontrola sprzętu powinna być więc prowadzona zgodnie z obowiązującymi wymaganiami oraz instrukcją producenta. Szczególnego znaczenia nabiera sytuacja, w której sprzęt był wcześniej narażony na niekorzystne warunki albo brał udział w zdarzeniu związanym z powstrzymaniem spadania. W takich przypadkach należy postępować zgodnie z wymaganiami producenta i przyjętą procedurą wycofywania sprzętu z użytkowania.

Progi pogodowe – potrzebne, ale wymagające właściwego podejścia

Jednym z najbardziej praktycznych sposobów ograniczania ryzyka jest wprowadzenie zasad określających warunki, w których praca może być prowadzona, musi zostać ograniczona albo powinna zostać wstrzymana.

Wewnętrzna procedura pogodowa nie powinna jednak sprowadzać się do jednej tabeli z uniwersalnymi wartościami. Pogoda nie wpływa bowiem jednakowo na każdą pracę na wysokości. Inaczej należy analizować pracę na stabilnym, zabezpieczonym pomoście, inaczej pracę na dachu, a jeszcze inaczej pracę z podestu ruchomego. W przypadku urządzeń technicznych należy przede wszystkim uwzględniać wartości określone przez producenta.

W przedsiębiorstwie można natomiast przyjąć zasadę, zgodnie z którą przed rozpoczęciem pracy sprawdzane są aktualne warunki pogodowe, a określone czynniki automatycznie uruchamiają dodatkową ocenę lub decyzję o wstrzymaniu zadania. Dotyczy to w szczególności silnych porywów wiatru, intensywnych opadów, ograniczonej widoczności, oblodzenia oraz warunków uniemożliwiających bezpieczne poruszanie się.

Kluczowe znaczenie ma również określenie odpowiedzialności. Pracownik powinien wiedzieć, kto podejmuje decyzję o przerwaniu pracy i kto może zezwolić na jej wznowienie. W przeciwnym razie nawet najlepsza procedura może pozostać dokumentem bez realnego znaczenia.

Aktualizacja oceny ryzyka – nie tylko formalność

Sezon jesienny powinien być traktowany jako naturalny moment do przeglądu oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk, na których wykonywane są prace na wysokości.

Nie chodzi przy tym o dopisanie do istniejącego dokumentu ogólnego stwierdzenia, że „w okresie jesiennym mogą występować opady”. Istotne jest określenie, w jaki sposób te opady zmieniają prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia oraz jakie dodatkowe środki są potrzebne.

Przykładowo, w przypadku pracy na dachu należy przeanalizować nie tylko samo zagrożenie upadkiem, lecz również możliwość poślizgnięcia się na mokrej powierzchni, zalegania liści, ograniczenia widoczności, oddziaływania wiatru i wystąpienia oblodzenia.

Ważne Proces oceny ryzyka obejmuje identyfikację zagrożeń, oszacowanie ryzyka, ocenę jego akceptowalności oraz określenie środków ograniczających ryzyko. Ocena powinna być także poddawana przeglądom, gdy zmieniają się warunki pracy lub pojawiają się informacje wskazujące na potrzebę zastosowania innych środków ochronnych.

Szczególnie cenne mogą być informacje pochodzące od samych pracowników. Jeżeli w poprzednim sezonie kilkakrotnie zgłaszano problemy ze śliskim pomostem, zalegającą wodą lub niewystarczającym oświetleniem, powinno to zostać uwzględnione przy planowaniu działań.

Praktyczne przykłady

Praktyczny przykład 1: Konserwacja urządzeń na dachu

Dobrym przykładem wpływu jesiennych warunków na poziom ryzyka jest konserwacja urządzeń wentylacyjnych znajdujących się na dachu hali. Latem pracownicy wykonują tę czynność bez większych trudności. Dach jest suchy, widoczność dobra, a temperatura umiarkowana. Droga dojścia jest stała, a stanowisko wyposażone w wymagane zabezpieczenia. Jesienią ten sam proces może wyglądać zupełnie inaczej. Pracownicy rozpoczynają pracę wcześnie rano, gdy jest jeszcze ciemno. Powierzchnia dachu jest mokra, miejscami znajdują się liście, a prognoza przewiduje porywisty wiatr. Nie można przyjąć, że skoro sposób zabezpieczenia dachu jest identyczny jak latem, to poziom bezpieczeństwa pozostaje taki sam. Przed rozpoczęciem pracy należy ocenić rzeczywisty stan powierzchni, oczyścić drogę przejścia, sprawdzić warunki wiatrowe i widoczność, zweryfikować stan zabezpieczeń oraz upewnić się, że sprzęt jest stosowany zgodnie z instrukcją. Jeżeli warunki uniemożliwiają bezpieczne wykonanie zadania, rozwiązaniem może być przesunięcie rozpoczęcia pracy, zmiana technologii albo czasowe wstrzymanie czynności. Co ważne, żadna z tych decyzji nie wynika z „niedoskonałości” szelek bezpieczeństwa. Wynika z prawidłowego zarządzania warunkami pracy.

Praktyczny przykład 2: Prace przy elewacji

Podobny problem pojawia się podczas prac elewacyjnych wykonywanych z wykorzystaniem podestu ruchomego. W okresie letnim operator może wykonywać zadanie przy stabilnych warunkach. Jesienią pojawiają się podmuchy wiatru, opady i obniżona temperatura. Jednocześnie pracownik znajduje się na wysokości, a wykonywana czynność wymaga manipulowania narzędziami. W takim przypadku należy uwzględnić zarówno ograniczenia samego urządzenia, jak i sposób wykonywania pracy. Jeżeli producent określa maksymalną dopuszczalną prędkość wiatru, wartość ta stanowi istotny parametr dla decyzji o użytkowaniu urządzenia. Nie wyczerpuje jednak całej oceny. Znaczenie może mieć także charakter wykonywanej czynności, rodzaj obrabianego materiału, jego powierzchnia oraz możliwość występowania gwałtownych porywów. Nie można również pominąć zasad bhp wynikających z przepisów, zgodnie z którymi montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi, a także w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s.

Przykład ten pokazuje, że ocena warunków pogodowych powinna być powiązana z konkretną technologią, a nie prowadzona abstrakcyjnie.

Praktyczny przykład 3: Rusztowanie po opadach

Innym przykładem jest praca na rusztowaniu. Prawidłowo zaprojektowane i zmontowane rusztowanie zapewnia określony poziom bezpieczeństwa, ale po opadach jego pomosty mogą stać się mokre, a w późniejszym okresie również oblodzone. Przed rozpoczęciem pracy należy więc sprawdzić stan pomostów, dojść i zabezpieczeń. Szczególną uwagę należy zwrócić na materiały lub przedmioty pozostawione na pomostach, które mogą stać się przeszkodą albo zostać przemieszczone przez wiatr. W przypadku robót budowlanych obowiązujące przepisy przewidują szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa podczas wykonywania prac na wysokości oraz stosowania środków ochrony zbiorowej. Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) regulują również kwestie związane z organizacją robót i instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac. Jesienią szczególnie istotna staje się przede wszystkim bieżąca kontrola. Stan pomostu rano może być inny niż po kilku godzinach opadów.

Procedura wstrzymania pracy

Skuteczna organizacja prac na wysokości wymaga nie tylko określenia sposobu rozpoczęcia pracy, lecz również jasnej procedury jej przerwania.

Pracownik powinien wiedzieć, jakie zmiany warunków oznaczają konieczność zgłoszenia zagrożenia oraz kto podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu. Takimi zmianami mogą być m.in. intensywne opady, pojawienie się oblodzenia, pogorszenie widoczności, wystąpienie silnych porywów wiatru albo ujawnienie problemu technicznego z zabezpieczeniem.

Procedura powinna określać także sposób bezpiecznego opuszczenia stanowiska oraz zabezpieczenia pozostawionych materiałów i urządzeń. Dopiero po ponownej kontroli stanowiska i potwierdzeniu, że warunki pozwalają na bezpieczne wykonanie pracy, możliwe powinno być jej wznowienie.

Takie rozwiązanie ogranicza ryzyko podejmowania decyzji wyłącznie na podstawie indywidualnego przekonania pracownika lub osoby nadzorującej, że pogoda nie jest jeszcze aż tak zła.

W dobrze zorganizowanym systemie bezpieczeństwa nie powinno być również barier kulturowych utrudniających przerwanie pracy. Pracownik, który zauważy istotne zagrożenie, powinien mieć możliwość jego zgłoszenia bez obawy, że zostanie potraktowany jako osoba utrudniająca realizację zadania. Pracownik ma bowiem obowiązek niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym zagrożeniu życia lub zdrowia oraz ostrzec osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia – art. 211 pkt 6 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1245).

Nie tylko zapobieganie upadkowi, ale również przygotowanie systemu udzielania pomocy

Analizując bezpieczeństwo prac na wysokości, łatwo skupić się wyłącznie na zapobieganiu upadkowi. Tymczasem system ochrony powinien uwzględniać również możliwość wystąpienia sytuacji, w której zabezpieczenie zadziała.

Pracownik może bowiem zawisnąć w sprzęcie chroniącym przed upadkiem. W takim przypadku konieczne jest szybkie podjęcie odpowiednich działań ratunkowych.

Jesienią dodatkowe znaczenie ma pogoda: niska temperatura, wiatr i opady mogą pogarszać warunki oczekiwania na pomoc. Dlatego procedura awaryjna powinna uwzględniać nie tylko sposób wezwania służb ratowniczych, lecz także możliwość dotarcia do poszkodowanego, dostęp do sprzętu ratowniczego oraz kompetencje osób odpowiedzialnych za prowadzenie działań.

Warto zwrócić uwagę na rozwój rozwiązań umożliwiających monitorowanie prac na wysokości i wykrywanie sytuacji takich jak powstrzymanie spadania lub zawiśnięcie pracownika. Nie zmienia to jednak podstawowej zasady: zastosowanie systemu ochrony przed upadkiem nie zwalnia pracodawcy z konieczności przygotowania procedury postępowania po zadziałaniu tego systemu.

Człowiek jako część systemu

Warunki atmosferyczne wpływają nie tylko na konstrukcję i powierzchnie robocze, ale również na samego pracownika.

Jesienią większe znaczenie może mieć zmęczenie, wychłodzenie, ograniczenie sprawności manualnej czy dyskomfort związany z mokrą odzieżą. Każdy z tych czynników może zwiększać prawdopodobieństwo błędu.

Dlatego instruktaż przed rozpoczęciem pracy powinien obejmować nie tylko przypomnienie zasad korzystania ze sprzętu, ale również omówienie warunków występujących danego dnia.

Szczególnie wartościowy jest krótki briefing przed rozpoczęciem zadania: jaka jest droga dojścia, gdzie występują krawędzie, jaki jest stan powierzchni, jaka jest pogoda, czy istnieją ograniczenia dotyczące urządzeń oraz co należy zrobić w przypadku jej pogorszenia.

Przy pracach szczególnie niebezpiecznych, a do takich należą prace na wysokości, znaczenie ma m.in. zapewnienie bezpośredniego nadzoru, odpowiednich środków zabezpieczających oraz instruktażu obejmującego sposób wykonywania pracy i postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

Jesień jako test systemu bezpieczeństwa

Początek sezonu jesienno-zimowego warto traktować jako okazję do praktycznej weryfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Warto sprawdzić, czy ocena ryzyka, procedury dotyczące prac na wysokości i system kontroli sprzętu odpowiadają rzeczywistym warunkom. Szczególnie cenne może być przeanalizowanie doświadczeń z poprzednich sezonów: zgłoszeń pracowników, sytuacji potencjalnie wypadkowych, problemów z nawierzchnią, przypadków poślizgnięcia czy konieczności przerywania prac z powodu pogody.

Takie informacje mogą stanowić ważne źródło wiedzy o rzeczywistym poziomie ryzyka.

Wypadek nie powinien być jedynym zdarzeniem, które prowadzi do modyfikacji procedur. Równie istotne są zdarzenia potencjalnie wypadkowe i powtarzające się obserwacje pracowników.

Jeżeli w jednym miejscu regularnie tworzą się zastoiska wody, problemem nie jest „pechowa pogoda”. Problemem może być organizacja odwodnienia. Jeżeli pracownicy regularnie zgłaszają trudności z wejściem na dach w godzinach porannych, należy przeanalizować oświetlenie i sposób organizacji pracy. Jeżeli podczas silnego wiatru powtarzają się problemy z transportem materiałów, być może konieczna jest zmiana technologii.

Takie podejście pozwala odejść od reaktywnego modelu zarządzania bezpieczeństwem na rzecz ciągłego doskonalenia.

Podsumowanie

Jesienne warunki atmosferyczne nie powinny być traktowane jako nieuniknione utrudnienie, z którym pracownik musi sobie po prostu poradzić. Są one jednym z elementów środowiska pracy, które powinny zostać uwzględnione w procesie identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka i organizacji pracy.

Wilgoć może zmniejszać przyczepność. Liście mogą maskować nierówności i tworzyć śliską warstwę. Krótszy dzień ogranicza dostęp do światła naturalnego. Mgła i opady pogarszają widoczność. Wiatr może wpływać na równowagę człowieka, zachowanie materiałów i warunki użytkowania urządzeń. Obniżona temperatura może natomiast wpływać na sprawność pracownika i jego zdolność do wykonywania precyzyjnych czynności.

Żaden z tych czynników nie oznacza automatycznie, że zastosowany sprzęt chroniący przed upadkiem jest niewłaściwy. Pokazuje natomiast, że bezpieczeństwo pracy na wysokości nie może być utożsamiane z samym posiadaniem tego sprzętu.

Pracodawca powinien przed sezonem jesienno-zimowym zweryfikować stan powierzchni i dróg dojścia, zabezpieczenia zbiorowe, odwodnienie, oświetlenie oraz sprzęt chroniący przed upadkiem. Równie ważne jest przeanalizowanie wpływu pogody na konkretne technologie wykonywania pracy i odpowiednie zaktualizowanie oceny ryzyka.

Szczególnej uwagi wymaga określenie zasad postępowania w przypadku pogorszenia warunków atmosferycznych. Wewnętrzne progi pogodowe mogą być bardzo użytecznym narzędziem, jednak powinny być powiązane z rodzajem wykonywanej pracy, właściwościami urządzeń, instrukcjami producentów i oceną ryzyka. Nie należy tworzyć jednej uniwersalnej wartości, która miałaby automatycznie odnosić się do wszystkich prac wysokościowych.

Najważniejsze jest stworzenie systemu, w którym decyzja o rozpoczęciu, kontynuowaniu lub przerwaniu pracy wynika z rzeczywistych warunków, a nie z przyzwyczajenia.

W tym ujęciu jesień może być dobrym sprawdzianem dojrzałości systemu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Jeżeli bezpieczeństwo jest rozumiane jako połączenie właściwej technologii, ochrony zbiorowej, odpowiednio dobranych środków ochrony indywidualnej, organizacji pracy, nadzoru, kompetencji pracowników oraz reagowania na zmieniające się warunki, wówczas pogorszenie pogody nie musi oznaczać niekontrolowanego wzrostu ryzyka.

Bezpieczna praca na wysokości zaczyna się bowiem znacznie wcześniej niż w momencie założenia szelek bezpieczeństwa. Zaczyna się na etapie planowania zadania, oceny stanowiska i odpowiedzi na pytanie, czy w aktualnych warunkach praca może zostać wykonana w sposób bezpieczny.

Podstawa prawna § 105 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1245)

Maciej Ambroziewicz

Specjalista ds. bhp, absolwent Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy”. Uczestnik licznych konferencji naukowych, kursów i szkoleń (m.in. kurs inspektorów ochrony przeciwpożarowej, kurs dla doradców DGSA); autor lub współautor licznych publikacji. Praktykę zawodową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zdobywał wykonując zadania służby bhp w wielu przedsiębiorstwach o zróżnicowanym profilu działalności. Obecnie kieruje wieloosobową komórką bhp w jednym z największych szpitali w kraju oraz współpracuje z wieloma instytucjami rządowymi i samorządowymi.

Kiedy praca jest uznawana za pracę na wysokości?

Za pracę na wysokości uważa się pracę wykonywaną na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Wyjątkiem są powierzchnie osłonięte do wysokości co najmniej 1,5 m albo wyposażone w stałe zabezpieczenia przed upadkiem.

Jakie jesienne warunki zwiększają ryzyko podczas prac na wysokości?

Wilgoć, mokre i zanieczyszczone powierzchnie, zalegające liście, ograniczona widoczność, silny wiatr oraz spadek temperatury mogą sprawić, że stanowisko pracy jesienią wymaga dodatkowych działań.

Dlaczego mokre liście są zagrożeniem przy pracach na wysokości?

Warstwa liści może ograniczać przyczepność, maskować nierówności oraz utrudniać ocenę stanu powierzchni. Jeżeli liście są mokre, pracownik może nie być w stanie ocenić, co znajduje się bezpośrednio pod jego stopą.

Co pracodawca powinien sprawdzić przed sezonem jesienno-zimowym przy pracach na wysokości?

Pracodawca powinien zweryfikować stan powierzchni i dróg dojścia, zabezpieczenia zbiorowe, odwodnienie, oświetlenie oraz sprzęt chroniący przed upadkiem. Ważne jest też przeanalizowanie wpływu pogody na konkretne technologie pracy i aktualizacja oceny ryzyka.

Artykuł pochodzi z czasopisma Monitor BHP dostępnego na INFORLEX.