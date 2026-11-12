Zanim przyjdzie PIP. Kim jest społeczny inspektor pracy i jakie ma uprawnienia?

Społeczna inspekcja pracy kontroluje przestrzeganie całego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów bhp. Choć podlega zakładowym organizacjom związkowym, a nie pracodawcy, to dzięki stałej obecności w zakładzie społeczny inspektor pracy może wykryć zagrożenia i uchybienia, zanim zrobi to inspektor PIP. Wyjaśniamy, jakie uprawnienia ma społeczna inspekcja pracy (SIP), czym różni się od Państwowej Inspekcji Pracy i czego pracodawca może od niej oczekiwać.

Szeroki zakres zadań społecznej inspekcji pracy

Praca w ramach stosunku pracy jest wykonywana pod kierownictwem pracodawcy, co stanowi podstawowe kryterium odróżniające stosunek pracy od umów cywilnoprawnych. Kierownicza rola podmiotu zatrudniającego to nie tylko wydawanie bieżących poleceń dotyczących procesu pracy oraz ich egzekwowanie, ale również organizowanie pracy w sposób zgodny z przepisami prawa pracy, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa.

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Ważne Pamiętaj! Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi pracodawca. Na zakres tej odpowiedzialności nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ani powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy.

Choć pracodawca ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za bezpieczeństwo procesów pracy, w żadnym razie nie jest osamotniony w bieżącym nadzorze nad warunkami pracy. Może liczyć na służbę bhp lub osoby wykonujące jej zadania oraz na osoby kierujące pracownikami, które odpowiadają za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy podległym pracownikom. Z kolei tam, gdzie funkcjonują zakładowe organizacje związkowe, istnieje możliwość powołania społecznego nadzoru nad warunkami pracy w postaci społecznej inspekcji pracy.

Należy pamiętać, że społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną, pełnioną przez pracowników, której celem jest zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrona uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy. Choć to zakład pracy jest zobowiązany zapewnić społecznym inspektorom pracy odpowiednie warunki do wykonywania ich zadań i ponosi koszty związane z działalnością społecznej inspekcji pracy, to inspekcją tą kierują zakładowe organizacje związkowe - art. 2 ustawy z 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 567), a społecznych inspektorów pracy wybierają i odwołują pracownicy zakładu pracy (art. 6 ust. 1).

Powszechnie przyjmuje się, że społeczni inspektorzy pracy są właściwi wyłącznie w obszarze technicznego bezpieczeństwa pracy, czyli - mówiąc krótko - mogą działać jedynie w obrębie problematyki bhp. Nic bardziej mylnego. Z art. 1 ustawy o społecznej inspekcji pracy wynika jednoznacznie, że celem działania społecznej inspekcji pracy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrona uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy. Oznacza to, że społeczny inspektor pracy powinien być szczególnie wyczulony na problematykę bhp, nie ma bowiem ważniejszych dóbr prawnie chronionych niż życie i zdrowie, ale w jego kompetencjach mieści się także ochrona wszystkich uprawnień pracowniczych wynikających zarówno z powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, jak i prawa zakładowego, np. regulaminów czy układów zbiorowych.

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Ważne Zgodnie z art. 4 ustawy o społecznej inspekcji pracy, społeczni inspektorzy pracy mają prawo: kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesy technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy;

kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

uczestniczyć w kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

brać udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zgodnie z przepisami prawa pracy,

brać udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy oraz kontrolować stosowanie przez zakłady pracy właściwych środków zapobiegawczych,

uczestniczyć w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy,

opiniować projekty planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrolować realizację tych planów,

podejmować działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów pracy w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływać na przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

wykonywać inne zadania określone w ustawie i w przepisach szczególnych.

Społeczna inspekcja pracy a Państwowa Inspekcja Pracy

Analizując określony w art. 4 ustawy o społecznej inspekcji pracy szczegółowy zakres kompetencji społecznych inspektorów pracy, nie sposób nie skojarzyć go z zakresem kompetencji inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Wspólnym mianownikiem działań społecznego inspektora pracy i inspektora PIP jest bez wątpienia prowadzenie kontroli mających na celu ujawnienie nieprawidłowości w obszarze całego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bhp. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Należy bowiem pamiętać, że społeczna inspekcja pracy i Państwowa Inspekcja Pracy funkcjonują w oparciu o zupełnie inne regulacje prawne – mimo iż weryfikują przestrzeganie takich samych przepisów w obszarze prawa pracy. Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną działającą wewnątrz danego zakładu pracy, kierowaną jednak przez zakładowe organizacje związkowe, a nie przez pracodawcę, natomiast PIP jest zewnętrznym organem kontroli i nadzoru, który ma prawo przeprowadzać czynności kontrolne i nadzorcze w stosunku do każdego pracodawcy, a także przedsiębiorcy niebędącego pracodawcą, na rzecz którego świadczą pracę osoby fizyczne, niezależnie od branży, struktury organizacyjnej czy wielkości zatrudnienia.

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Ważne Pamiętaj! Społeczna inspekcja pracy i Państwowa Inspekcja Pracy ściśle ze sobą współpracują. Z art. 29 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy wynika bowiem, że w toku wykonywania czynności kontrolnych inspektor pracy współdziała ze związkami zawodowymi, organami samorządu załogi, radami pracowników i społeczną inspekcją pracy. Współdziałanie to polega w szczególności na: informowaniu o tematyce i zakresie przeprowadzanej kontroli,

analizowaniu zgłoszonych uwag i spostrzeżeń,

informowaniu o wynikach kontroli i podjętych decyzjach,

udzielaniu porad i informacji z zakresu prawa pracy.

Z kolei zgodnie z ustawą o społecznej inspekcji pracy zakładowy społeczny inspektor pracy ma prawo uczestniczyć w kontrolach przeprowadzanych w zakładzie przez inspektora PIP oraz w podsumowaniu kontroli (art. 20 ustawy o społecznej inspekcji pracy). Na jego umotywowany wniosek, uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi i dotyczący zagrożenia zdrowia i życia pracowników, inspektorzy PIP przeprowadzają kontrole (art. 19 ustawy o społecznej inspekcji pracy). Inspektorzy PIP kontrolują też wykonanie zaleceń i uwag społecznych inspektorów pracy (art. 18 ust. 2 ustawy o społecznej inspekcji pracy).

Zanim przyjdzie inspektor PIP

Społeczna inspekcja pracy ma bardzo istotną przewagę nad Państwową Inspekcją Pracy: jeżeli została powołana przez zakładową organizację związkową działającą u danego pracodawcy, to z racji tego, że jest na miejscu, ma możliwość prowadzenia stałego i regularnego monitoringu w szczególności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Trudno oczekiwać tego samego od zewnętrznego organu kontroli i nadzoru, jakim jest PIP, biorąc pod uwagę liczbę potencjalnych podmiotów kontrolowanych (w tym zatrudniających na innej podstawie niż stosunek pracy) w stosunku do liczby inspektorów pracy.

Niezależnie od stopnia rozbudowania struktury społecznej inspekcji pracy w zakładzie pracy pracodawca, który finansuje działalność społecznych inspektorów oraz zapewnia warunki do funkcjonowania społecznego nadzoru nad warunkami pracy, może liczyć na bieżące i skuteczne kontrole społecznych inspektorów w całym obszarze przestrzegania prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bhp.

Ważne Pamiętaj! Niezależnie od obowiązków wykonywanych przez służbę bhp oraz osoby kierujące pracownikami pracodawca może liczyć na skuteczne kontrole społecznej inspekcji pracy w całym obszarze prawa pracy, a nie tylko w zakresie problematyki bhp.

Strategicznym uprawnieniem społecznych inspektorów pracy jest kontrola budynków, maszyn, urządzeń technicznych oraz sanitarnych, jak również procesów pracy z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Drugim kluczowym uprawnieniem jest uczestnictwo w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy.

Uprawnienia te są zbieżne z tymi, które są przyporządkowane służbie bhp oraz osobom wykonującym jej zadania. Nie oznacza to jednak, że wykonywanie tych zadań przez służbę bhp zwalnia społecznych inspektorów pracy z ich obowiązków.

Przykład Służba bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów jest obowiązana w szczególności do kontroli warunków pracy, jak również jest uprawniona do przeprowadzania kontroli stanu bhp w każdym miejscu wykonywania pracy. Na podstawie powyższej regulacji funkcjonująca w zakładzie pracy społeczna inspekcja pracy uznała, że jest zwolniona z kontroli stanu budynków, maszyn oraz urządzeń technicznych w zakładzie pracy – argumentując, że społeczni inspektorzy pracy nie posiadają stosownych kwalifikacji w kwestii technicznej dotyczącej infrastruktury zakładu. Niezależnie od tego, że służba bhp przeprowadza kontrole warunków pracy, społeczna inspekcja pracy nie jest zwolniona z kontroli stanu budynków, maszyn i urządzeń technicznych (art. 4 pkt 1 ustawy o społecznej inspekcji pracy) ani z udziału w społecznych przeglądach warunków pracy (art. 4 pkt 5). Brak właściwych kwalifikacji społecznych inspektorów pracy, w tym znajomości zagadnień, nie jest również argumentem zwalniającym społeczną inspekcję pracy z przeprowadzania kontroli, zwłaszcza w obszarze bhp.

Ważne Pracodawca nie ma obowiązku kierowania społecznych inspektorów pracy na specjalistyczne szkolenia w zakresie kompetencji niezbędnych do przeprowadzania skutecznych kontroli. Z przepisów wynika jednoznacznie, że społeczny inspektor pracy powinien posiadać niezbędną znajomość zagadnień wchodzących w zakres działania społecznej inspekcji pracy. Za to, by na społecznych inspektorów pracy wybierano osoby spełniające ten wymóg (obok wymaganego stażu pracy), odpowiadają przede wszystkim zakładowe organizacje związkowe, które przeprowadzają wybory (art. 6 ust. 6 ustawy). Trzeba jednak pamiętać, że koszty związane z działalnością społecznej inspekcji pracy ponosi zakład pracy (art. 14 ust. 2), a za czas udziału w naradach i szkoleniach społeczni inspektorzy pracy zachowują prawo do wynagrodzenia (art. 15 ust. 2). Pomocy w szkoleniu społecznych inspektorów pracy udziela również Państwowa Inspekcja Pracy (art. 18 ust. 1 ustawy).

Aby społeczny inspektor pracy zauważył nieprawidłowości w obszarze bezpieczeństwa, zanim uczyni to inspektor PIP - trzeba mu zagwarantować właściwe warunki do prowadzenia kontroli. Społeczny inspektor pracy ma prawo wstępu w każdym czasie do pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy w celu wykonywania swoich zadań.

Przykład W zakładzie produkcyjnym doszło do śmiertelnego wypadku przy pracy. Pracodawca powołał zespół powypadkowy składający się z pracownika służby bhp oraz społecznego inspektora pracy wskazując, że zespół powypadkowy rozpocznie swoje działania dopiero po godzinach pracy. Uzasadnił to tym, że z przepisów ustawy o społecznej inspekcji pracy wynika, że społeczny inspektor pracy co do zasady swoje zadania wykonuje po godzinach pracy. Postępowanie pracodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku (§ 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy). Dotyczy to każdego wypadku, a tym bardziej tak szczególnej sytuacji, jaką jest śmiertelny, ciężki lub zbiorowy wypadek przy pracy. Dlatego pracodawca powinien umożliwić zespołowi powypadkowemu działania w trybie niezwłocznym bez oczekiwania na zakończenie dniówki roboczej zarówno społecznego inspektora pracy, jak i pracownika służby bhp.

Kolejnym bardzo ważnym uprawnieniem społecznego inspektora pracy, którego wykonanie pozwala wychwycić nieprawidłowości, zanim zrobią to zewnętrzne organy kontroli, jest prawo żądania od kierownika zakładu pracy oraz oddziału (wydziału) oraz od pracowników - informacji oraz okazania dokumentów w sprawach wchodzących w zakres jego działania.

Analizując dokumenty, społeczny inspektor może zweryfikować przykładowo: terminowe zapewnienie profilaktycznych badań lekarskich,

przestrzeganie właściwej częstotliwości szkoleń okresowych bhp,

obowiązek zapewnienia badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy,

obowiązek przeprowadzenia oraz aktualizacji oceny ryzyka zawodowego,

instrukcje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

procedury bezpiecznej pracy opracowane dla pracowników wykonujących pracę zdalną.

Stwierdzenie nieprawidłowości

Kontrola społecznego inspektora pracy mająca na celu wychwycenie nieprawidłowości, zanim ujawnią je inspektorzy PIP, w żadnym razie nie kończy się na samym ujawnieniu uchybień. W razie stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów, społeczny inspektor pracy informuje o tym kierownika zakładu pracy oraz oddziału (wydziału), czyniąc jednocześnie stosowny zapis w zakładowej księdze zaleceń i uwag lub w oddziałowej (wydziałowej) księdze uwag (art. 9 ust. 1 w zw. z art. 12 ust. 1 ustawy). Zasadą jest, że kierownik zakładu pracy oraz oddziału (wydziału) podejmuje decyzję w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i ma obowiązek poinformować o niej społecznego inspektora pracy.

Ponadto na podstawie ustaleń własnych lub oddziałowych (wydziałowych) albo grupowych społecznych inspektorów pracy zakładowy społeczny inspektor pracy wydaje kierownikowi zakładu pracy pisemne zalecenie usunięcia stwierdzonych uchybień w określonym terminie (art. 11 ust. 1). Kierownik zakładu pracy może w terminie 7 dni od doręczenia zalecenia wnieść od niego sprzeciw do właściwego inspektora pracy PIP, który wydaje wówczas decyzję lub podejmuje inne środki prawne (art. 11 ust. 3 i 4). Niewykonanie zalecenia zakładowego społecznego inspektora pracy jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny (art. 22 ust. 2).

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika przepisów i zasad bhp, społeczny inspektor pracy zwraca uwagę pracownikowi na obowiązek przestrzegania tych przepisów i zasad. Jeżeli zachowanie pracownika na stanowisku pracy wskazuje na niedostateczną znajomość przepisów i zasad bhp oraz nieumiejętność wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie oraz współpracowników, społeczny inspektor zwraca się do kierownika właściwej komórki organizacyjnej o czasowe odsunięcie pracownika od pracy i zapoznanie go z przepisami oraz zasadami bhp.

Społeczni inspektorzy pracy powinni być szczególnie wyczuleni na sytuacje bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, które mogą spowodować wypadek. Wówczas zakładowy społeczny inspektor występuje do kierownika zakładu pracy o natychmiastowe usunięcie zagrożenia. W sytuacji gdy działania takie nie zostaną podjęte, wówczas społeczny inspektor pracy wydaje w formie pisemnej zalecenie wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego lub określonych robót, zawiadamiając o tym równocześnie zakładowe organizacje związkowe. Od takiego zalecenia kierownik zakładu pracy może wnieść sprzeciw do właściwego inspektora pracy PIP.

Skuteczne wykonywanie tych uprawnień przez społecznych inspektorów pracy pozwala zminimalizować ryzyko związane z kontrolą PIP. Trzeba bowiem pamiętać, że jeżeli uchybienia ujawnią inspektorzy pracy, to oprócz środków prawnych, takich jak decyzje nakazowe, inspektorzy będą mogli nakładać mandaty karne z tytułu naruszeń przepisów prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów bhp.

Podsumowanie

Społeczny inspektor pracy - niezależnie od obowiązków pracowników służby bhp oraz osób kierujących pracownikami – jak najbardziej powinien dostrzegać zagrożenia, zanim zidentyfikuje je inspektor Państwowej Inspekcji Pracy.

Społeczny inspektor pracy wykonuje swoje obowiązki, co do zasady, poza godzinami pracy. Trudno jednak wyobrazić sobie sytuację, w której społeczny inspektor pracy przeprowadzałby czynności kontrolne wyłącznie poza godzinami pracy zakładu, skoro znaczna część takich kontroli to wizytacja stanowisk pracy, na których akurat odbywają się procesy pracy. Dlatego często konieczne jest wykonywanie przez inspektorów czynności w godzinach pracy, w tym w godzinach pracy innych pracowników. Za czas wykonywania czynności w godzinach pracy społeczni inspektorzy pracy zachowują prawo do wynagrodzenia.

Sprawny i biegły merytorycznie społeczny inspektor pracy z całą pewnością powinien ujawnić nieprawidłowości w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, zanim uczyni to inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Wiele zależy oczywiście od struktury organizacyjnej społecznej inspekcji pracy, którą zakładowe organizacje związkowe dostosowują do potrzeb wynikających ze struktury zakładu pracy.

Pracodawca nie ma bezpośrednich instrumentów prawnych, by egzekwować, czy społeczna inspekcja pracy w wystarczającym stopniu wywiązuje się ze swoich zadań. Jednak kontrola inspektora PIP, która wykaże szereg nieprawidłowości w szczególności w obszarze bhp, jest co najmniej sygnałem dla zakładowych organizacji związkowych, że powinny przeanalizować, czy społeczni inspektorzy pracy właściwie wywiązują się ze swoich obowiązków. Dla pracodawcy powinien to być z kolei sygnał do rozważenia, czy nie zachodzi potrzeba zwolnienia zakładowego społecznego inspektora pracy z obowiązku wykonywania pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia – taka możliwość dotyczy zakładów pracy, w których występuje szczególne zagrożenie zdrowia i życia pracowników, a warunki pracy wymagają stałego społecznego nadzoru, a decyzję podejmuje kierownik zakładu pracy na wniosek zakładowych organizacji związkowych.

Podstawa prawna ustawa z 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 567) ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1712, ost. zm. Dz.U. z 2026 r. poz. 473) ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1245)

Sebastian Kryczka, ekspert z zakresu prawa pracy, prawnik, były pracownik Państwowej Inspekcji Pracy; od ponad dwudziestu lat specjalizuje się w problematyce prawa pracy oraz zagadnieniach kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy; autor wielu komentarzy, artykułów i porad z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony danych osobowych

Jaki zakres kontroli ma społeczny inspektor pracy?

Społeczny inspektor pracy kontroluje m.in. przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym układów zbiorowych i regulaminów pracy, szczególnie w zakresie bhp, rodzicielstwa, młodocianych, osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy.

Czym społeczna inspekcja pracy różni się od Państwowej Inspekcji Pracy?

Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną działającą wewnątrz zakładu pracy, kierowaną przez zakładowe organizacje związkowe. Państwowa Inspekcja Pracy jest zewnętrznym organem kontroli i nadzoru.

Czy zakładowy społeczny inspektor pracy może uczestniczyć w kontroli PIP?

Zakładowy społeczny inspektor pracy ma prawo uczestniczyć w kontrolach przeprowadzanych w zakładzie przez inspektora PIP oraz w podsumowaniu kontroli.