Jedenaście dni bez pracy na przełomie grudnia i stycznia, a z puli urlopowej ubędą zaledwie trzy dni? W 2026 r. to możliwe, jeśli pracodawca odpowiednio wyznaczy dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Kalendarz sprzyja również osobom, które chcą przedłużyć wypoczynek do Trzech Króli.

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Wigilia 2026 wolna od pracy. Tak wypadają święta

24 grudnia przypada w czwartek. Od 2025 r. Wigilia jest ustawowym dniem wolnym od pracy. Pierwszy dzień Bożego Narodzenia wypada w piątek, a drugi w sobotę. Osoby pracujące od poniedziałku do piątku mogą więc liczyć na cztery kolejne dni odpoczynku już bez korzystania z urlopu: od 24 do 27 grudnia.

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To szczególnie dobra wiadomość dla osób, które planują wyjazd do rodziny. W czwartek nie trzeba już wykorzystywać urlopu wypoczynkowego tylko po to, aby przygotować kolację wigilijną lub dotrzeć na miejsce świątecznego spotkania. W typowym rozkładzie pracy ostatnim dniem roboczym przed świętami będzie środa 23 grudnia.

Warto jednak odróżnić dni ustawowo wolne od pracy od dni wolnych wynikających z harmonogramu. Niedziela 27 grudnia zamyka czterodniową przerwę w standardowym tygodniu pracy, ale osoby zatrudnione w systemie zmianowym mogą mieć inny grafik.

Trzy dni urlopu i 11 dni odpoczynku. Kiedy złożyć wniosek?

Nowy Rok 2027 przypada w piątek. Między świątecznym weekendem a 1 stycznia pozostają cztery dni robocze: 28, 29, 30 i 31 grudnia. Jeśli pracodawca wyznaczy jeden z nich jako wolny za 26 grudnia, wystarczy wziąć urlop na pozostałe trzy. Wówczas przerwa potrwa od 24 grudnia do 3 stycznia włącznie. Jeżeli dzień wolny za sobotnie święto zostanie wyznaczony w innym terminie, na ten sam wypoczynek trzeba przeznaczyć cztery dni urlopu.

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Przykładowo, jeżeli zakład pracy będzie zamknięty w poniedziałek 28 grudnia w ramach wolnego za sobotnie święto, we wniosku urlopowym wystarczy wskazać 29, 30 i 31 grudnia. Do pracy wrócimy w poniedziałek 4 stycznia. Sylwester nie jest ustawowym dniem wolnym od pracy, dlatego również tę datę trzeba uwzględnić w planach.

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Nie trzeba jednak koniecznie planować wypoczynku aż do stycznia. Osoby, którym zależy przede wszystkim na przygotowaniach do świąt, mogą wziąć urlop od 21 do 23 grudnia. W połączeniu z dwoma weekendami i świętami daje to dziewięć dni przerwy, od 19 do 27 grudnia, nawet bez wykorzystania dodatkowego wolnego za sobotę.

Nawet 14 dni wolnego do Trzech Króli

6 stycznia 2027 r. wypada w środę. Wystarczy do poprzedniego wariantu dołożyć urlop na 4 i 5 stycznia. W ten sposób można odpoczywać nieprzerwanie od Wigilii aż do święta Trzech Króli.

Jeszcze korzystniejszy pod względem długości wypoczynku wariant to rozpoczęcie przerwy już w sobotę 19 grudnia. Do urlopu między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem należy wtedy dołożyć 21, 22 i 23 grudnia oraz 4 i 5 stycznia. Przy odpowiednio wyznaczonym wolnym za 26 grudnia wystarczy osiem dni urlopu, aby wrócić do pracy dopiero w czwartek 7 stycznia.

Można też przedłużyć odpoczynek do niedzieli 10 stycznia, dokładając urlop na 7 i 8 stycznia. Wówczas przerwa rozpoczęta w Wigilię potrwa 18 dni, a rozpoczęta 19 grudnia – aż 23 dni. Ten ostatni wariant wymaga 10 dni urlopu, jeżeli jeden z grudniowych dni roboczych zostanie wyznaczony jako wolny za sobotnie święto; w przeciwnym razie potrzeba 11 dni.

Święta 26 Święta 26 r. INFOR

Kto decyduje o wolnym za święto w sobotę?

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. W typowym rozkładzie od poniedziałku do piątku oznacza to konieczność wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego w tym samym okresie rozliczeniowym. Termin ustala pracodawca. Nie każdy pracownik będzie więc mógł wykorzystać go między świętami a Nowym Rokiem. Sam urlop również wymaga uzgodnienia zgodnie z zasadami obowiązującymi w zakładzie pracy.

Art. 130. Kodeksu pracy § 1. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1, oblicza się: 1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie 2) dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku. § 2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Nie oznacza to, że pracownik może samodzielnie wskazać dowolny dzień i nie pojawić się w pracy. W pierwszej kolejności powinien sprawdzić harmonogram lub komunikat działu kadr. Jeżeli wolne za 26 grudnia zostało już zaplanowane wcześniej, nie można wykorzystać go ponownie w okresie międzyświątecznym. Przy miesięcznym okresie rozliczeniowym dzień ten musi przypadać w grudniu.

Wolne za święto nie jest urlopem wypoczynkowym i nie pomniejsza jego puli. Ma to znaczenie zwłaszcza dla osób, które pod koniec roku dysponują już tylko kilkoma dniami urlopu.

Urlop na przełomie roku. Z której puli zostaną odjęte dni?

Pracownik zatrudniony na pełnym etacie ma co do zasady prawo do 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego w roku, zależnie od stażu urlopowego. Przy planowaniu przerwy na przełomie lat warto sprawdzić zarówno saldo urlopu za 2026 r., jak i uprawnienia na 2027 r. Niewykorzystany urlop z poprzedniego roku nie przepada automatycznie 1 stycznia. Co do zasady należy go udzielić do 30 września następnego roku.

Urlop obejmuje dni, które zgodnie z grafikiem są dla pracownika dniami pracy. Nie trzeba zatem wpisywać do puli urlopowej ustawowych świąt ani wolnych weekendów. W przypadku pracy zmianowej liczba potrzebnych dni może jednak różnić się od przedstawionych wyliczeń.

Kiedy złożyć wniosek o urlop na Boże Narodzenie?

Koniec grudnia to okres, w którym wielu pracowników może ubiegać się o wolne w tym samym terminie. Warto z wyprzedzeniem ustalić, czy pracodawca planuje przerwę w działalności firmy oraz kiedy wyznaczy dzień wolny za 26 grudnia. Samo złożenie wniosku nie oznacza jeszcze, że urlop został udzielony.

Najważniejsze jest więc sprawdzenie trzech rzeczy: terminu wolnego za sobotnie święto, dostępnego salda urlopu oraz akceptacji wniosku przez pracodawcę. Dopiero wtedy można bezpiecznie zaplanować wyjazd i rezerwować noclegi.