Aby otrzymywać 4000 zł emerytury brutto miesięcznie, osoba przechodząca na świadczenie w wieku 60 lat potrzebuje ponad miliona złotych kapitału emerytalnego. W wieku 65 lat wystarczy niespełna 891 tys. zł. Nie istnieje jednak jedna wysokość pensji, która gwarantuje takie świadczenie.

Emerytura 4000 zł. Ile kapitału trzeba zgromadzić?

W powszechnym systemie emerytalnym wysokość świadczenia zależy od zgromadzonych i zwaloryzowanych składek, kapitału początkowego (jeżeli został ustalony) oraz środków na subkoncie, jeśli podlegają uwzględnieniu. Tak ustaloną podstawę ZUS dzieli przez średnie dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach.

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Z tablicy GUS [Tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn ogłoszona przez Prezesa GUS 25 marca 2026 r. (M.P. z 2026 r. poz. 319)] ogłoszonej 25 marca 2026 r., stosowanej co do zasady od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r., wynika, że dla osoby w wieku dokładnie 60 lat okres ten wynosi 268,9 miesiąca, a dla osoby w wieku 65 lat - 222,7 miesiąca. Daje to odpowiednio 1 075 600 zł i 890 800 zł wymaganego kapitału przy emeryturze 4000 zł brutto. Tablica jest wspólna dla obu płci. Istotne jest to, że różnica wynika z wieku, a nie z płci.

Jakie zarobki pozwoliłyby zgromadzić taki kapitał?

Łączna składka emerytalna pracownika zatrudnionego na umowę o pracę wynosi 19,52 proc. podstawy wymiaru. Pracownik i pracodawca finansują po 9,76 proc. Poniższa symulacja zakłada stałą miesięczną podstawę składek równą pensji brutto, brak przerw w ubezpieczeniu, brak waloryzacji oraz brak kapitału początkowego.

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Dlaczego rzeczywista emerytura może być inna?

W praktyce składki oraz kapitał początkowy podlegają waloryzacji, podobnie jak środki na subkoncie. Dlatego suma nominalnie wpłaconych składek nie jest tożsama z podstawą przyszłego świadczenia. Znaczenie mają także zmiany wynagrodzenia, okresy bez składek i roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych.

Przykładowo w modelu bez waloryzacji osoba opłacająca składki przez 40 lat musiałaby zarabiać około 11,5 tys. zł brutto miesięcznie, aby osiągnąć świadczenie 4000 zł w wieku 60 lat. Przy przejściu na emeryturę w wieku 65 lat analogiczna kwota wynosi około 9,5 tys. zł. Nie oznacza to, że niższa pensja wyklucza uzyskanie takiego świadczenia. Wyliczenia nie są prognozą przyszłej siły nabywczej pieniądza.

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Emerytura 4000 zł brutto. Ile wynosi na rękę?

Przy standardowym rozliczeniu podatkowym w 2026 r., z miesięczną kwotą zmniejszającą podatek wynoszącą 300 zł, od emerytury 4000 zł brutto potrącana jest składka zdrowotna w wysokości 360 zł oraz zaliczka na PIT w wysokości 180 zł. Do wypłaty pozostaje 3460 zł. Aby otrzymać około 4000 zł netto, potrzebne jest świadczenie wynoszące około 4684 zł brutto. Indywidualne rozliczenie może się różnić, np. w przypadku innych dochodów lub potrąceń.

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Czy późniejsze przejście na emeryturę zwiększa świadczenie?

Dłuższa aktywność zawodowa może zwiększyć kapitał emerytalny dzięki kolejnym składkom i waloryzacji. Jednocześnie wraz z wiekiem maleje statystyczny okres dalszego trwania życia, przez który dzielona jest podstawa świadczenia. Oba mechanizmy mogą sprzyjać wyższej emeryturze. ZUS stosuje również przepisy pozwalające uwzględnić korzystniejszą tablicę z momentu osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli spełnione są ustawowe warunki.