Po złożeniu wypowiedzenia umowy o pracę, umowa rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia. Trwa on od 3 dni roboczych do 3 miesięcy. Jak obliczyć okres wypowiedzenia? Czy można go przedłużyć lub skrócić?

Jaka jest długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest jej wypowiedzenie przez jedną ze stron. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno być złożone z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

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Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

3 dni robocze - jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,

jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni, 1 tydzień - jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,

jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie, 2 tygodnie - jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Natomiast okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

2 tygodnie - jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

- jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

- jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Do okresu zatrudnienia wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana nastąpiła na skutek przejścia całości lub części zakładu pracy na innego pracodawcę. Poprzedni okres zatrudnienia wlicza się także w innych przypadkach, gdy nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

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Przykład Pracownik jest zatrudniony u pracodawcy Y od 2 lat. W listopadzie 2024 r. zmienił się właściciel zakładu pracy – kupiła go firma X. Od Po następnych 2 latach, w listopadzie 2026 r. znowu zmienił się właściciel. Pracownik, mimo zmian właścicieli zakłady, ma staż pracy wynoszący 4 lata.

Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę

Trzydniowy okres wypowiedzenia umowy o pracę kończy się z upływem ostatniego dnia. Przy jego obliczaniu nie uwzględnia się dnia, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Należy też pamiętać, że termin "3 dni robocze" oznacza wszystkie dni poza niedzielami i świętami ustawowo wolnymi od pracy.

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Przykład Pracownik zatrudniony na podstawie tygodniowej umowy próbnej otrzymał jej wypowiedzenie z zastosowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia w dniu 23 listopada 2026 r. (poniedziałek). Wypowiedzenie mija w dniu 26 listopada 2026 r. (czwartek).

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Zgodnie z tą zasadą:

okresy tygodniowe wypowiedzenia i ich wielokrotność kończą się w sobotę.

Przykład Pracownik otrzymał 2-tygodniowe wypowiedzenie 24 listopada 2026 r. (wtorek). Okres wypowiedzenia kończy się 12 grudnia 2026 r. (sobota).

okres wypowiedzenia oznaczony w miesiącach rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca i kończy się w ostatnim dniu miesiąca.

Przykład Pracodawca zamierzał wręczyć pracownikowi 1-miesięczne wypowiedzenie umowy o pracę w dniu 30 października 2026 r. W tym dniu pracownik przebywał na urlopie, więc pracodawca wręczył wypowiedzenie 2 listopada 2026 r. Umowa o pracę rozwiąże się 31 grudnia 2026 r.

Czy długość okres wypowiedzenia może zostać zmieniona

W niektórych sytuacjach strony umowy o pracę mogą zmienić długość okresu jej wypowiedzenia. Mianowicie po dokonaniu wypowiedzenia strony mogą ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Takie ustalenie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę – to nadal jest rozwiązanie za wypowiedzeniem.

Również w przypadku, gdy do wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony dochodzi z powodu ogłoszenia upadłości, likwidacji pracodawcy lub innych przyczyn niezależnych od pracownika, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia. Możliwe to jest tylko w razie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia do jednego miesiąca.

Przykład Z powodu bankructwa i likwidacji pracodawcy pracownik X otrzymał wypowiedzenie umowy o pracy. Jego kolegom z pracy skrócono 3-miesięczne okresy wypowiedzenia, jednak pracownikowi X nie można skrócić wypowiedzenia, bowiem ma tylko 2 lata okresu zatrudnienia i w związku z tym przysługuje mu 1-miesięczny okres wypowiedzenia.

Strony umowy o pracę mogą także wydłużyć okres wypowiedzenia. Dotyczy to sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie. Jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, strony umowy o pracę mogą w niej ustalić, że okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc (zamiast 3 tygodni). Natomiast w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, ale mniej niż 3 lata – okres wypowiedzenia może zostać wydłużony do 3 miesięcy.

Ponadto pracownik i pracodawca mogą zgodnie ustalić wcześniejszy termin zakończenia umowy o pracę oraz skrócić okres wypowiedzenia. Jednak porozumienie stron w tej kwestii nie zmienia trybu rozwiązania umowy.

Przykład Pracownik złożył wypowiedzenie umowy o pracę. Przysługuje mu 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Pracownik jednak porozumiał się z pracodawcą w sprawie skrócenia wypowiedzenia. Jego umowa o pracę rozwiąże się po miesiącu.

Podstawa prawna