Jeszcze sześć tygodni potrwa firmowany przez ministerstwo pracy pilotaż skróconego czasu pracy. 78 pracodawców i około 5 tys. pracowników testuje skrócenie czasu pracy, umownie określane jako czterodniowy tydzień pracy. Czy przesądzi on, że wkrótce wszystkie piątki będą wolne od pracy tak jak dziś wolne są wszystkie soboty – mamy pracować krócej, ale za te same pieniądze.

Prawdziwa rewolucja w kodeksie pracy: nowe przepisy o czasie pracy - co zamiast 40 godzin w tygodniu

Potwierdzeniem pilnej potrzeby zwiększenia czasu wolnego od pracy dla pracowników są badania. Jedno z ostatnich wskazuje, że rośnie odsetek chętnych na więcej czasu wolnego, nawet za cenę braku wynagrodzenia za te dni – na wzór urlopu bezpłatnego, który jest przez kodeks pracy dopuszczalny, ale stosowanie jego jest ograniczone i skomplikowane proceduralnie.

Generalnie jednak chodzi o krótszy tydzień pracy za te same pieniądze.

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Pewne jest, że tydzień pracy powinien być krótszy niż obecne 40 godzin oraz, zę skracnie czasu pracy nie może mieć konsekwencji w postaci obniżki wyhabrodzenia.

W tej chwili nie da się przesądzić jak będzie ustawowo uregulowany nowy, skrócony czas pracy w kodeksie pracy i w innych przepisach prawa pracy – czy będą to sztywno określone norma prawa, czy duża swoboda form ustalanych między pracownikiem i pracodawcą.

Pracownicy utrzymają dotychczasowe wynagrodzenie, ale czas ich pracy będzie krótszy

W pilotażu pracodawcy w porozumieniu z pracownikami stosują różne rozwiązania i pierwsze wnioski wskazują na to, że nie ma jakiegoś dominującego modelu.

Zwolenników ma zarówno skrócony tydzień pracy jak i dodatkowe dni wolne, pozwalające kumulować skrócony czas pracy w wydłużone o kilkanaście dni urlopy wypoczynkowe.

Jak w rozmowie z PAP wyjaśniła ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, większość pracodawców stopniowo zmniejsza liczbę godzin pracy w tygodniu.

Część zdecydowała się na czterodniowy tydzień pracy, a niektórzy na udzielenie pracownikom dodatkowych dni wolnych.

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Krótszy czas pracy: pracownik lepiej zmotywowany i bardziej wydajny

Pilotaż przede wszystkim potwierdza, że skrócenie czasu pracy w Polsce jest potrzebne i możliwe. Aż 80 proc. firm biorących w nim udział deklaruje, że z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia będzie czas pracy skracać także po zakończeniu eksperymentu.

Oznacza to, że koszt firmy – już nawet bez wsparcia ze strony ministerstwa pracy – całkowicie rekompensują korzyści.

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istotnie poprawia się dobrostan i zadowolenie z pracy pracowników.

– Kiedy słyszę, że dzięki temu, że w danej firmie skrócono dzienny czas pracy o godzinę i ktoś ma czas, żeby pojechać do przedszkola czy do szkoły po swoje dziecko, spędzić z nim trochę więcej czasu, to wiem, że to ma sens wykraczający także poza sferę pracowniczą – powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Krótszy czas pracy w nowym kodeksie pracy

Wnioski z pilotażu przemawiają także za tym, by przepisów normujących skrócony czas pracy nie traktować obligatoryjnie, ale dać firmom możliwość stosowania różnych rozwiązań.

We wspomnianym wywiadzie dla PAP ministra pracy podkreślała, iż także doświadczenia innych państw pokazują, że elastyczne podejście i wsłuchiwanie się w głos pracowników i pracodawców to recepta na to, by doprowadzić do akceptowalnego społecznie skrócenia czasu pracy.

Zaznaczyła jednocześnie, że systemowe zmiany w przepisach są możliwe, ale na razie resort jest za „miękkimi rekomendacjami”.

– To jest ten rodzaj rewolucji, która powinna być przeprowadzana spokojnie, krok po kroku, bez efektu szoku – stwierdziła szefowa resortu pracy.