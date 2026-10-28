REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wszystkie weekendy zaczną się w czwartek? Polacy są dramatycznie przemęczeni pracą – co z czterodniowym tygodniem pracy

Wszystkie weekendy zaczną się w czwartek? Polacy są dramatycznie przemęczeni pracą – co z czterodniowym tygodniem pracy

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 października 2026, 05:42
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Czterodniowy tydzień pracy: pilna potrzeba czasu dla najbliższych. Paradoksalnie najmocniej przemęczenie odczuwają najmłodsi pracownicy, choć to właśnie pokolenie Z tak wyraźnie mówi o potrzebie równowagi między pracą a życiem prywatnym.
Czterodniowy tydzień pracy: pilna potrzeba czasu dla najbliższych. Paradoksalnie najmocniej przemęczenie odczuwają najmłodsi pracownicy, choć to właśnie pokolenie Z tak wyraźnie mówi o potrzebie równowagi między pracą a życiem prywatnym.
Infor.pl

REKLAMA

REKLAMA

Polacy są mocno przemęczeni pracą, co aż w 80 proc. przypadków fatalnie odbija się na życiu prywatnym, zwłaszcza rodzinnym. Rząd kończy eksperyment dotyczący pięciodniowego tygodnia pracy, ale na razie cicho o tym, by doszło do rewolucyjnej zmiany w kodeksie pracy dotyczącej czasu pracy.

Czterodniowy tydzień pracy, pracownik, weekend, praca, czas pracy - te słowa opisują oczekiwania na zmiany w kodeksie pracy ze strony przemęczonych Polaków

Nie mobbingiem w pracy, ale potrzebą większej ilości dni wolnych żyją polscy pracownicy. Tymczasem gdy się zerknie w zmieniające się prawo łatwo dostrzec w nich totalną schizofrenię – prawodawcy europejscy oraz polscy żyją jak widać w świecie fikcji, której symbolem jest prostowanie banana. Co więc ze skróceniem czasu pracy, by zamiast narzekać na zmęczenie pracownicy mogli się cieszyć z równowagi w pracy i życiu rodzinnym?
Czterodniowy tydzień pracy to kluczowe rozwiązanie dla wdrożenia work-life balance, o czym wiadomo już od kilku lat. Podobnie jak wiadomo, że zrównoważenie kariery zawodowej z życiem rodzinnym jest najlepszym sposobem zarówno na lepsze wyniki w pracy, z czego korzyść płynie dla firm, jak i na zdrowie oraz satysfakcję pracowników.
W wielu krajach dlatego już oficjalnie skrócona czas pracy do czterech dni lub określonej liczby godzin w tygodniu. W Polsce czterodniowy tydzień i trzydniowe weekendy zaczynające się już w czwartek to tylko tak zwany benefit czyli świadczenie pozapłacowe. A co ze skróceniem czasu pracy mocą nowego kodeksu pracy?

REKLAMA

REKLAMA

Nowy czas pracy w kodeksie pracy: niech każdy weekend zacznie się w czwartek

Co drugi pracujący Polak przyznaje, że jest przemęczony pracą, a niemal 8 na 10 odczuwa skutki zmęczenia w życiu prywatnym – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Personnel Service.

Najczęściej cierpią na tym obowiązki domowe, sen i odpoczynek, ale konsekwencje sięgają znacznie głębiej. Aż 22 proc. pracujących wskazuje, że zmęczenie zawodowe negatywnie wpływa na ich relacje z rodziną i znajomymi, 20 proc. ma mniej czasu dla partnera lub partnerki, a 12 proc. dla dzieci. Co szósty badany dostrzega również wpływ przemęczenia na życie intymne. Praca coraz częściej kosztuje nas więc nie tylko energię, ale także czas i bliskość, których potrzebujemy do budowania relacji z najbliższymi.

Najgroźniejsze w przemęczeniu jest to, że łatwo je znormalizować. Zwłaszcza kiedy trwa tygodniami, przestajemy je traktować jako sygnał, że coś trzeba zmienić. Płacimy jednak za to wysoki koszt i to nie tylko my sami, ale również nasi najbliżsi. Wracamy do domu bez energii, cierpliwości i ochoty na wspólne aktywności – komentuje Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service.

REKLAMA

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Autopromocja

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia

Sprawdź

Połowa pracujących Polaków deklaruje przemęczenie zawodowe. 32 proc. badanych przyznaje, że raczej czuje przemęczenie pracą, a 18 proc., że zdecydowanie tak. Najmocniej odczuwają to najmłodsi pracownicy. Wśród osób w wieku 18-34 lata przemęczenie deklaruje 60 proc., a co czwarta z nich odczuwa je zdecydowanie. Z wiekiem ten odsetek spada, bo wśród osób w wieku 45-54 lata wynosi 47 proc., a wśród pracowników po 55. roku życia 39 proc. Co ósmy badany (12 proc.) nie potrafi jednoznacznie ocenić swojego stanu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Paradoksalnie najmocniej przemęczenie odczuwają najmłodsi pracownicy, choć to właśnie pokolenie Z tak wyraźnie mówi o potrzebie równowagi między pracą a życiem prywatnym. Jednak deklarowanie granic to jedno, a możliwość ich przestrzegania to drugie. Dla pracodawców to również ważny sygnał, bo długotrwałe przeciążenie może przekładać się na niższą efektywność, spadek zaangażowania i większą rotację pracowników – wskazuje ekspert.

Czterodniowy tydzień pracy: pilna potrzeba czasu dla najbliższych

Zmęczenie zawodowe wchodzi z impetem do naszych domów. Tylko 22 proc. badanych deklaruje, że nie wpływa ono na ich życie prywatne. Pozostali wskazują przede wszystkim na trudności z wykonywaniem obowiązków domowych (41 proc.), snem i odpoczynkiem (40 proc.), aktywnością fizyczną (36 proc.) oraz realizacją hobby i zainteresowań (34 proc.).

Konsekwencje widać również w relacjach międzyludzkich. 22 proc. badanych przyznaje, że zmęczenie pracą odbija się na ich relacjach z rodziną i znajomymi, a 20 proc. ma przez nie mniej czasu dla partnera lub partnerki. Kolejne 17 proc. wskazuje na wpływ przemęczenia na życie intymne, a 12 proc. na czas spędzany z dziećmi. Oznacza to, że obowiązki zawodowe konkurują nie tylko z odpoczynkiem czy zainteresowaniami, ale również z czasem, który moglibyśmy poświęcić najbliższym.

Wszystkie weekendy trzydniowe lub dłuższe, bo zmęczony pracownik to również problem dla firmy

Za potrzebą skrócenia czasu pracy, by usunąć przemęczenie pracowników, przemawiają nie tylko ich opinie i skargi na zmęczenie przekładające się na niedobory w życiu domowym, rodzinnym i w ogóle prywatnym. Także statystki dotyczące skutków zmęczenia pracą są dla samych pracodawców poważnym ostrzeżeniem.

Wszelkie dane z PIP, ZUS czy GUS pokazują, że pracownik, który nie ma czasu na regenerację psychiczną i fizyczną, może mieć większe trudności z koncentracją, podejmowaniem decyzji i utrzymaniem efektywności. Przewlekłe przeciążenie zwiększa również ryzyko wypalenia zawodowego i problemów zdrowotnych, które mogą prowadzić do absencji.

Według danych ZUS w 2025 r. wystawiono 27,5 mln zaświadczeń lekarskich, które przełożyły się na 290,5 mln dni absencji. To o 0,5 mln dni więcej niż rok wcześniej i o 8 mln więcej niż w 2021 r. Istotnym problemem pozostają zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, które odpowiadały za 34,1 mln dni zwolnień lekarskich. Dane te nie pokazują bezpośrednio skali absencji spowodowanej przemęczeniem zawodowym, ale zwracają uwagę na znaczenie zdrowia psychicznego dla funkcjonowania rynku pracy. Dane o zwolnieniach pokazują tylko część kosztów. Zanim pracownik trafi na L4, często przez jakiś czas pracuje na rezerwie. Pracodawcy regularnie mierzą wyniki i zaangażowanie, ale znacznie rzadziej zastanawiają się, jakim kosztem są one osiągane. wskazuje ekspert z Personnel Service.

A przeciwdziałanie przemęczeniu jest bardzo ważne. Chodzi o realistyczne planowanie obciążenia pracą, jasne zasady kontaktu po godzinach i kulturę organizacyjną, w której odpoczynek nie jest oznaką braku ambicji. Dużą rolę odgrywają też menedżerowie. Jeśli przełożony wysyła maile w nocy i nie wykorzystuje urlopu, pracownicy szybko uznają, że tego samego oczekuje się od nich. Tymczasem odpoczynek nie jest nagrodą za dobrą pracę, tylko warunkiem jej wykonywania – podsumowuje Krzysztof Inglot.

Czterodniowy tydzień pracy: kiedy zmiany i nowe przepisy w kodeksie pracy wprowadzą rewolucyjne skrócenie czasu pracy

Rok temu ministerstwo pracy rozpoczęło eksperyment dotyczący czterodniowego tygodnia pracy, dofinansowując firmy, które zdecydowały się zastosować takie rozwiązanie w praktyce na rok. Niestety nic nie wskazuje na to by zmiany czasu pracy zostały wdrożone do prawa. Mało tego – nawet nie będzie prawdopodobnie ciągu dalszego eksperymentu, bo w budżecie na 2027 r. trudno znaleźć tam jego finansowanie. Niestety, kluczową reformę jaką są losy czterodniowego tygodnia pracy przyćmiła w kontekście prawa europejskiego dyrektywa płacowa, która przynajmniej na razie wprowadza więcej zamieszania w firmach i generuje kosmiczne koszty oraz angażuje służby kadrowe niż daje pożytku pracownikom. W Polsce dodatkowo uwaga skupiła się na reformie stażu pracy, z która także służy rozwiązaniu problemu tylko części pracowników.

Zobacz również:
Powiązane
To już pewne: rząd i rewolucyjne zmiany w 800 plus. Nie wraca jednak kryterium dochodowe, ale będzie nowy tryb przyznawania pieniędzy na dzieci
To już pewne: rząd i rewolucyjne zmiany w 800 plus. Nie wraca jednak kryterium dochodowe, ale będzie nowy tryb przyznawania pieniędzy na dzieci
Źródło: infor.pl
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Pracownicy oszukiwani przez AI: dochodzimy do momentu, kiedy możliwe jest nawet sklonowanie głosu i wyglądu współpracownika lub kontrahenta
28 paź 2026

Pracownicy oszukiwani są przez AI. Problemem są trudności wykrywania deepfake'ów. Dochodzimy do takiego momentu w rozwoju technologicznym, kiedy możliwe staje się nawet sklonowanie głosu i wyglądu współpracownika lub kontrahenta.
Piątki i poniedziałki na L4. Krótkie, fikcyjne zwolnienia lekarskie w celu przedłużenia weekendu problemem pracodawców
28 paź 2026

Absencje chorobowe najczęściej wypadają w piątki i poniedziałki. Krótkie zwolnienia lekarskie często służą pracownikom do przedłużania weekendów - także tych świątecznych. Pracodawcy mierzą się z problemem fikcyjnych zwolnień na co dzień. Jak im przeciwdziałać?
Listopad 2026: dni wolne od pracy i godziny pracy
28 paź 2026

Dni wolne od pracy w listopadzie 2026 roku - kiedy wypadają i czy święta wpływają na obniżenie wymiaru czasu pracy? W którym miesiącu jest najwięcej pracy? Ile godzin pracy było w poprzednich latach w listopadzie i jak będzie w tym roku?
Listopad 2026: kalendarz do druku (PDF)
28 paź 2026

Pobierz kalendarz listopada 2026 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. W tym miesiącu jest 11 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują w listopadzie? Wydrukuj i zrób notatki na kolejny miesiąc.

REKLAMA

Zmiany w PIT 2027: ile więcej wynagrodzenia otrzyma pracownik? Nowe progi podatkowe i zarobki netto. Wyzwania dla pracodawców
28 paź 2026

Od kiedy wchodzą nowe progi podatkowe? Wyższe progi PIT od 1 stycznia 2027 r. mogą przynieść korzyść aż 3,5 mln podatników. Pracownicy liczą na wyższe zarobki netto, a co dalej z budżetami płacowymi? Ile więcej wynagrodzenia pracownik otrzyma na rękę? W związku ze zmianami w PIT pracodawców czekają duże wyzwania.
Polacy po 55. roku życia chcą nadal pracować po przejściu na emeryturę. Podniesienie wieku emerytalnego nie będzie konieczne?
26 paź 2026

Coraz częściej Polacy po 55. roku życia sami decydują o dalszej pracy po przejściu na emeryturę. Czy to może oznaczać, że kontrowersyjne podniesienie wieku emerytalnego w Polsce nie będzie konieczne?
Ponowny autozapis do PPK także u mikroprzedsiębiorcy, który nie wdrożył programu. 1 marca 2027 r. stracą ważność deklaracje o rezygnacji z PPK
27 paź 2026

Deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, złożone do końca lutego 2027 roku, przestaną być skuteczne 1 marca. Dotyczy to także deklaracji o rezygnacji złożonych mikroprzedsiębiorcy, który nie wdrożył tego programu. Jakie obowiązki ma pracodawca?
Zmiany w mobbingu, wzory dokumentów i wskazówki dla pracodawców na 2026 i 2027 r. Jak napisać regulamin dot. polityki antymobbingowej?
27 paź 2026

Dnia 5 listopada 2026 r. wchodzi w życie tzw. ustawa antymobbingowa czyli nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca mobbingu i dyskryminacji. Jej zadaniem jest m.in. doprecyzowanie przepisów w celu usunięcia dotychczasowych wątpliwości interpretacyjnych. Jasno zostały określone liczne obowiązki pracodawcy w obszarze polityki antymobbingowej. Surowe kary mobilizują do podporządkowania się nowym regulacjom. Oto praktyczne wskazówki i gotowe wzory regulaminów.

REKLAMA

Dodatek 5,46 zł brutto za godzinę pracy w nocy w październiku i zmiana czasu na zimowy - kilka ryzyk dla pracodawcy
26 paź 2026

W październiku 2026 r. dodatek za pracę w nocy wynosi 5,46 zł brutto za godzinę pracy. Jak wygląda właściwa wypłata za pracę w noc zmiany czasu na zimowy. Istnieje kilka ryzyk dla pracodawcy.
Fiskus straci, freelancerzy ucierpią. Ekonomiści policzyli koszty błędu w ustawie platformowej
26 paź 2026

Rządowy projekt ustawy platformowej popełnia kardynalny błąd pojęciowy, zrównując nadzór nad pracą kurierów i kierowców z oprogramowaniem, które legalnie rozlicza projekty realizowane online, zapewnia bezpieczeństwo escrow freelancerom oraz firmom, a także odprowadza setki milionów złotych podatków do budżetu państwa. Przepisy, które pod pozorem wdrażania unijnej dyrektywy miały cywilizować przewozy, rykoszetem uderzają m.in. w 380 tysięcy polskich wolnych strzelców – z których aż 67% posiada już stały etat i dorabia projektowo do pensji ze względu na rosnące koszty życia. Zignorowanie unijnego wyłączenia dla narzędzi fakturowo-rozliczeniowych (motyw 20 Dyrektywy PWD) oraz groźba natychmiastowo wykonalnych decyzji urzędniczych grożą paraliżem bezpiecznego rozliczania drobnych zleceń i dzieł autorskich. Oznacza to dla polskiej gospodarki stratę 18 mld zł w PKB oraz ucieczkę kolejnych miliardów złotych wpływów podatkowych za granicę i do szarej strefy. Czy „dobra praca” musi oznaczać naruszanie konstytucyjnej swobody zawierania umów i przymusowe narzucanie kolejnych etatów każdemu – nawet tym, którzy już je mają?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA