Polacy są mocno przemęczeni pracą, co aż w 80 proc. przypadków fatalnie odbija się na życiu prywatnym, zwłaszcza rodzinnym. Rząd kończy eksperyment dotyczący pięciodniowego tygodnia pracy, ale na razie cicho o tym, by doszło do rewolucyjnej zmiany w kodeksie pracy dotyczącej czasu pracy.

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Teraz rewolucja w kodeksie pracy: przepisy o czasie pracy do wymiany w całości, kiedy nowe prawo pracy?

Zamiast ustawowego pięciodniowego tygodnia pracy - czterodnioowy tydzień lub zamiast 40 godzin pracy w tygodniu tylko 32 godziny na pełnym etacie. Oczywiście z zachowaniem dotychczasowych zarobków czyli aktualnej w pięciodniowym tygodniu pracy wysokości wynagrodzenia. Tego oczekują Polacy, by nasz kraj wzorem wielu innych do wolnych wszystkich sobót, jak to się stało niemal pół wieku temu dołożył teraz wolne wszystkie piątki. Czy nastąpi to już teraz, w 2027 roku?

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Nie mobbingiem w pracy, ale potrzebą większej ilości dni wolnych żyją polscy pracownicy. Tymczasem gdy się zerknie w zmieniające się prawo łatwo dostrzec w nich totalną schizofrenię – prawodawcy europejscy oraz polscy żyją jak widać w świecie fikcji, której symbolem jest prostowanie banana. Co więc ze skróceniem czasu pracy, by zamiast narzekać na zmęczenie pracownicy mogli się cieszyć z równowagi w pracy i życiu rodzinnym?

Skrócony czas pracy w Polsce jest coraz bliżej. Eksperyment prowadzony i finansowany przez ministerstwo pracy pokazuje, że biorące w nim udział firmy są zadowolone z rezultatów skracania pracy i chcą kontynuować ten proces także po zakończeniu projektu i finansowania. Daje bowiem dobre efekty. Nie jest jeszcze przesądzone czy ten krótszy tydzień pracy przybierze kształt wolnych od pracy wszystkich piątków czy np. wydłużonych o kilka tygodni urlopów wypoczynkowych - oba rozwiązania mają swoich zwolenników i będą stosowane.

Warunek był jeden i jest akceptowany niezależnie od przyjętego rozwiązania finalnego - krótszy czas pracy bez obniżania wynagrodzenia.

Czterodniowy tydzień pracy: rewolucja w kodeksie pracy już w 2027 roku?

Czterodniowy tydzień pracy to kluczowe rozwiązanie dla wdrożenia work-life balance, o czym wiadomo już od kilku lat. Podobnie jak wiadomo, że zrównoważenie kariery zawodowej z życiem rodzinnym jest najlepszym sposobem zarówno na lepsze wyniki w pracy, z czego korzyść płynie dla firm, jak i na zdrowie oraz satysfakcję pracowników.

W wielu krajach dlatego już oficjalnie skrócona czas pracy do czterech dni lub określonej liczby godzin w tygodniu. W Polsce czterodniowy tydzień i trzydniowe weekendy zaczynające się już w czwartek to tylko tak zwany benefit czyli świadczenie pozapłacowe. A co ze skróceniem czasu pracy mocą nowego kodeksu pracy?

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Wszystkie weekendy zaczną się w czwartek? Polacy są dramatycznie przemęczeni pracą – co z czterodniowym tygodniem pracy

Co drugi pracujący Polak przyznaje, że jest przemęczony pracą, a niemal 8 na 10 odczuwa skutki zmęczenia w życiu prywatnym – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Personnel Service.

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Najczęściej cierpią na tym obowiązki domowe, sen i odpoczynek, ale konsekwencje sięgają znacznie głębiej. Aż 22 proc. pracujących wskazuje, że zmęczenie zawodowe negatywnie wpływa na ich relacje z rodziną i znajomymi, 20 proc. ma mniej czasu dla partnera lub partnerki, a 12 proc. dla dzieci. Co szósty badany dostrzega również wpływ przemęczenia na życie intymne. Praca coraz częściej kosztuje nas więc nie tylko energię, ale także czas i bliskość, których potrzebujemy do budowania relacji z najbliższymi.

– Najgroźniejsze w przemęczeniu jest to, że łatwo je znormalizować. Zwłaszcza kiedy trwa tygodniami, przestajemy je traktować jako sygnał, że coś trzeba zmienić. Płacimy jednak za to wysoki koszt i to nie tylko my sami, ale również nasi najbliżsi. Wracamy do domu bez energii, cierpliwości i ochoty na wspólne aktywności – komentuje Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service.

Połowa pracujących Polaków deklaruje przemęczenie zawodowe. 32 proc. badanych przyznaje, że raczej czuje przemęczenie pracą, a 18 proc., że zdecydowanie tak. Najmocniej odczuwają to najmłodsi pracownicy. Wśród osób w wieku 18-34 lata przemęczenie deklaruje 60 proc., a co czwarta z nich odczuwa je zdecydowanie. Z wiekiem ten odsetek spada, bo wśród osób w wieku 45-54 lata wynosi 47 proc., a wśród pracowników po 55. roku życia 39 proc. Co ósmy badany (12 proc.) nie potrafi jednoznacznie ocenić swojego stanu.

– Paradoksalnie najmocniej przemęczenie odczuwają najmłodsi pracownicy, choć to właśnie pokolenie Z tak wyraźnie mówi o potrzebie równowagi między pracą a życiem prywatnym. Jednak deklarowanie granic to jedno, a możliwość ich przestrzegania to drugie. Dla pracodawców to również ważny sygnał, bo długotrwałe przeciążenie może przekładać się na niższą efektywność, spadek zaangażowania i większą rotację pracowników – wskazuje ekspert.

Czterodniowy tydzień pracy: pilna potrzeba czasu dla najbliższych

Zmęczenie zawodowe wchodzi z impetem do naszych domów. Tylko 22 proc. badanych deklaruje, że nie wpływa ono na ich życie prywatne. Pozostali wskazują przede wszystkim na trudności z wykonywaniem obowiązków domowych (41 proc.), snem i odpoczynkiem (40 proc.), aktywnością fizyczną (36 proc.) oraz realizacją hobby i zainteresowań (34 proc.).

Konsekwencje widać również w relacjach międzyludzkich. 22 proc. badanych przyznaje, że zmęczenie pracą odbija się na ich relacjach z rodziną i znajomymi, a 20 proc. ma przez nie mniej czasu dla partnera lub partnerki. Kolejne 17 proc. wskazuje na wpływ przemęczenia na życie intymne, a 12 proc. na czas spędzany z dziećmi. Oznacza to, że obowiązki zawodowe konkurują nie tylko z odpoczynkiem czy zainteresowaniami, ale również z czasem, który moglibyśmy poświęcić najbliższym.

Wszystkie weekendy trzydniowe lub dłuższe, bo zmęczony pracownik to również problem dla firmy

Za potrzebą skrócenia czasu pracy, by usunąć przemęczenie pracowników, przemawiają nie tylko ich opinie i skargi na zmęczenie przekładające się na niedobory w życiu domowym, rodzinnym i w ogóle prywatnym. Także statystki dotyczące skutków zmęczenia pracą są dla samych pracodawców poważnym ostrzeżeniem.

Wszelkie dane z PIP, ZUS czy GUS pokazują, że pracownik, który nie ma czasu na regenerację psychiczną i fizyczną, może mieć większe trudności z koncentracją, podejmowaniem decyzji i utrzymaniem efektywności. Przewlekłe przeciążenie zwiększa również ryzyko wypalenia zawodowego i problemów zdrowotnych, które mogą prowadzić do absencji.

Według danych ZUS w 2025 r. wystawiono 27,5 mln zaświadczeń lekarskich, które przełożyły się na 290,5 mln dni absencji. To o 0,5 mln dni więcej niż rok wcześniej i o 8 mln więcej niż w 2021 r. Istotnym problemem pozostają zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, które odpowiadały za 34,1 mln dni zwolnień lekarskich. Dane te nie pokazują bezpośrednio skali absencji spowodowanej przemęczeniem zawodowym, ale zwracają uwagę na znaczenie zdrowia psychicznego dla funkcjonowania rynku pracy. Dane o zwolnieniach pokazują tylko część kosztów. Zanim pracownik trafi na L4, często przez jakiś czas pracuje na rezerwie. Pracodawcy regularnie mierzą wyniki i zaangażowanie, ale znacznie rzadziej zastanawiają się, jakim kosztem są one osiągane. wskazuje ekspert z Personnel Service.

– A przeciwdziałanie przemęczeniu jest bardzo ważne. Chodzi o realistyczne planowanie obciążenia pracą, jasne zasady kontaktu po godzinach i kulturę organizacyjną, w której odpoczynek nie jest oznaką braku ambicji. Dużą rolę odgrywają też menedżerowie. Jeśli przełożony wysyła maile w nocy i nie wykorzystuje urlopu, pracownicy szybko uznają, że tego samego oczekuje się od nich. Tymczasem odpoczynek nie jest nagrodą za dobrą pracę, tylko warunkiem jej wykonywania – podsumowuje Krzysztof Inglot.

Czterodniowy tydzień pracy: kiedy zmiany i nowe przepisy w kodeksie pracy wprowadzą rewolucyjne skrócenie czasu pracy

Rok temu ministerstwo pracy rozpoczęło eksperyment dotyczący czterodniowego tygodnia pracy, dofinansowując firmy, które zdecydowały się zastosować takie rozwiązanie w praktyce na rok. Niestety nic nie wskazuje na to by zmiany czasu pracy zostały wdrożone do prawa. Mało tego – nawet nie będzie prawdopodobnie ciągu dalszego eksperymentu, bo w budżecie na 2027 r. trudno znaleźć tam jego finansowanie. Niestety, kluczową reformę jaką są losy czterodniowego tygodnia pracy przyćmiła w kontekście prawa europejskiego dyrektywa płacowa, która przynajmniej na razie wprowadza więcej zamieszania w firmach i generuje kosmiczne koszty oraz angażuje służby kadrowe niż daje pożytku pracownikom. W Polsce dodatkowo uwaga skupiła się na reformie stażu pracy, z która także służy rozwiązaniu problemu tylko części pracowników.