Teraz zmiana pracy tylko gdy oferta z wyższym wynagrodzeniem. Benefity, praca zdalna i lepszy dojazd ważne są dla zaczynających pracę

Teraz aż dwóch na trzech pracowników nie wahałoby się przed zmianą pracy gdyby nadarzyła się oferta z wyższym wynagrodzeniem. Jednocześnie aż co siódmy aktualnie zatrudniony nie dałby się skłonić do jej zmiany przez jakikolwiek argument.

Najnowsze badanie rynku pracy Manpower wskazuje na wysokość wynagrodzenia jako niezmiennie dominujący czynnik wpływający na ruchy na rynku pracy. Z raportu r „Nastroje polskiego rynku pracy – perspektywa pracowników 2026”, wynika jednoznacznie, że jest to motywator o fundamentalnym znaczeniu gdyż wskazują na niego zarówno pracownicy z dużym stażem jak i rozpoczynający karierę zawodową, kobiety i mężczyźni oraz wszyscy pracownicy niezależnie od stanowisk – od szeregowych pracowników po kadrę zarządzającą najwyższego szczebla.

Różnice w czynnikach, które mniej lub bardziej wpływają na chęć do zmiany pracy są drugoplanowe i wiązą się z benefitami, możliwością pracy zdalnej, szansą na awans czy z warunkami dojazdu do pracy.

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Chęć do zmiany pracy 2026: tylko za wyższe wynagrodzenie

Z przywołanego badania wynika, że aż 64 proc. aktualnie zatrudnionych rozważyłoby zmianę pracodawcy gdyby oferta zawierała opcję wyższego wynagrodzenia.

Co warte odnotowania, lepszą ofertą płacową łatwiej można byłoby skusić przedstawicieli średniej kadry zarządzającej – aż 71 proc. badanych prezentuje taką postawę niż pracowników rekrutujących się z kadry zarządzającej – 44 proc.

Co ważne, w ciągu roku odsetek pracowników skłonnych do zmiany miejsca pracy pod warunkiem pozyskania wyższego wynagrodzenia wzrósł aż o 5 procent. Wskazuje to na duże zmiany na rynku pracy związane z wynagrodzeniami.

Z jednej strony mamy do czynienia z ruchami płacowymi związanymi z zarządzonym przez Unię Europejską wdrażaniem dyrektywy płacowej, a z drugiej – ze spowolnieniem wzrostu płac będącym efektem wolniejszej dynamiki podwyżek minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jednocześnie jednak trzeba zauważyć także zmiany w ogólnej sytuacji ekonomicznej polskich rodzin. Podwyżki płac w ostatnich latach poprawiły ich status materialny i rozbudziły nowe potrzeby konsumpcyjne.

Teraz jednak w związku z powrotem inflacji hamującej realny wzrost dochodów i niepewną sytuacją polityczną wracają obawy czy aktualne zarobki pozwolą utrzymać dotychczasowy poziom życia.

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Gotowość do zmiany pracy 2026: benefity, praca zdalna i szanse na awans

Wśród okoliczności skłaniających do zmiany miejsca pracy drugoplanowe znaczenie mają teraz takie okoliczności jak benefity, możliwość pracy zdalnej czy hybrydowej oraz lepszy dojazd do pracy. W tej grupie motywatorów znalazły się także kryteria takie jak możliwość awansu czy ciekawsze zajęcia.

Wskazuje na nie 14-22 proc. badanych.

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Co ciekawe, ani oferta wyższego wynagrodzenia, ani te drugoplanowe okoliczności nie byłyby w stanie skłonić do zmiany pracy aż co szóstego zatrudnionego (17 procent).

Co łatwe do wytłumaczenia, odsetek ten rośnie wraz ze szczeblem stanowiska – zmiany pracy na żadnych warunkach nie rozważa aż 33 proc. kadry zarządzającej versus 12 proc. osób na stanowiskach asystenta.

Nowa praca 2026: dla młodych pracowników poza wynagrodzeniem ważne benefity i dojazd do pracy

Najnowsze badanie rynku pracy autorstwa Manpower wśród drugo- i trzecioplanowych motywatorów do wyboru konkretnych ofert pracy wskazuje też na różnice w preferencjach zarówno ze względu na wiek jak i status oraz staż pracy zatrudnionych.

Dla najmłodszych pracowników poza wynagrodzeniem kluczowe znaczenie mają świadczenia pozapłacowe oraz możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej. Co ciekawe – a potwierdza wyniki innych badań – rosnące znaczenie dla Zetek i innych pracowników o krótkim stażu pracy na rynku ma krótszy dojazd do pracy. Wskazuje go już 23 proc. badanych.

Z kolei przedstawiciele wyższej kadry menadżerskiej na tym samym poziomie odsetkowym, poza wysokością wynagrodzenia, preferują lepszy life-work balans czyli możliwość równoważenia potrzeb życia rodzinnego i osobistego z zawodowym oraz ciekawszy zakres obowiązków.