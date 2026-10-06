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Coraz wyższe bezrobocie wśród najmłodszych pracowników: etaty zabiera im sztuczna inteligencja?

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06 października 2026, 14:46
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Ekspert: firmy nie mogą tylko narzekać, że trudno znaleźć specjalistów, oczekując, że młody człowiek przyjdzie do firmy już jako gotowy specjalista - kompetencje trzeba budować wspólnie
Ekspert: firmy nie mogą tylko narzekać, że bezrobocie a trudno znaleźć specjalistów, oczekując, że młody człowiek przyjdzie do firmy już jako gotowy specjalista - kompetencje trzeba budować wspólnie
Shutterstock

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Trzy razy wyższe bezrobocie wśród szukających pracy z pokolenia zet, i to w warunkach problemów firm ze zrekrutowaniem nowych pracowników, to nie przypadek. Kwalifikacje wielu najmłodszych kandydatów na pracowników są właściwie niewiele warte już w momencie ich wejścia na rynek pracy. To dodatkowa pożywka dla firm wdrażających w wiele procedur sztuczną inteligencję.

Stopa bezrobocia wśród osób w wieku 15-24 lata wynosi 11%, czyli jest ponad trzy razy wyższa niż w ogólnej grupie aktywnych zawodowo 15-64 lata.
Jednocześnie firmy nadal mają problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Coraz większym wyzwaniem staje się więc nie tylko wejście młodych na rynek pracy, ale też dopasowanie ich kompetencji do szybko zmieniających się potrzeb biznesu. Exact x Forestall, gdzie studenci stanowią ponad 60% pracowników, wskazuje, że pierwsza praca powinna być również pierwszym etapem zdobywania kwalifikacji. Ma to szczególne znaczenie w przemyśle, gdzie automatyzacja, AI i dywersyfikacja szybko zmieniają zakres potrzebnych umiejętności.

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Młodzi Polacy mają ponad trzy razy wyższe bezrobocie bo firmy szukają kompetencji a nie ludzi?

Według GUS w II kwartale 2026 roku stopa bezrobocia w grupie 15-24 lata wyniosła 11%, wobec 3,3% w grupie 15-64 lata. Przeciętny czas poszukiwania pracy wydłużył się do 9,2 miesiąca.
Jednocześnie z najnowszego Bilansu Kapitału Ludzkiego PARP i UJ wynika, że 60% firm ma trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników, a w przedsiębiorstwach przemysłowych i górniczych odsetek sięga 66%. Jedną z przyczyn jest niedopasowanie kompetencji kandydatów do potrzeb konkretnych stanowisk.

Problem staje się szczególnie widoczny w przemyśle, gdzie katalog potrzebnych umiejętności zmienia się wraz z technologią.
Automatyzacja i AI przejmują część powtarzalnych zadań, a jednocześnie rośnie znaczenie analizy danych, rozwiązywania problemów i zdolności szybkiego uczenia się.

Etaty zabiera AI: zmiany w strategii firm wymagają nabycia nowych konkretnych kwalifikacji

Do tego dochodzi dywersyfikacja biznesu. Z EuroMotoBarometru 2026 wynika, że 35% europejskich firm automotive rozważa rozszerzenie produkcji na inne sektory. W Polsce taki kierunek bierze pod uwagę 31% przedsiębiorstw, a ponad połowa z nich wskazuje przemysł obronny.
- Zmiany w automotive pokazują, że coraz trudniej przygotować młodego człowieka po prostu do jednego stanowiska. Automatyzacja przejmuje część powtarzalnych czynności, AI wchodzi do analizy danych i procesów jakościowych, a firmy równolegle dywersyfikują działalność i szukają klientów w nowych sektorach, choćby w obronności - komentuje Jacek Opala. prezes zarządu Exact x Forestall.
- Dlatego coraz większą wartość mają kompetencje przenoszalne: rozumienie procesu, jakość, analiza problemów, praca z danymi, znajomość nowych technologii, ale przede wszystkim zdolność uczenia się i szybkiego dostosowania do zmiany - dodaje ekspert.

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Z punktu widzenia przemysłu nie możemy czekać, aż na rynku pojawią się gotowi specjaliści. Musimy ich rozwijać dużo wcześniej, już na etapie studiów i pierwszych doświadczeń zawodowych. Inaczej za kilka lat obecny problem z rekrutacją specjalistów będzie jeszcze większy - mówi Jacek Opala.

Bezrobocie z powodu nietrafionych kwalifikacji i co dalej

Od pierwszej pracy do konkretnych kwalifikacji

W Exact x Forestall, gdzie ponad 60% pracowników stanowią studenci, model rozwoju obejmuje kilka etapów. Aplikacja xPeople pozwala dopasowywać terminy pracy do zajęć na uczelni. xAcademy służy rozwijaniu konkretnych umiejętności z obszaru m.in. kontroli jakości, Lean Manufacturing, metrologii, analizy przyczyn źródłowych, audytów czy wykorzystania AI. W tegorocznej edycji do programu zgłosiło się 80 osób, a 30 realizowało pełną ścieżkę szkoleniową lub wybrane moduły.

Trzecim elementem jest xFuture, program wspierający dalszą edukację studentów kierunków technicznych. Jego piąta edycja jeszcze przed zakończeniem naboru notuje rekordową liczbę zgłoszeń. W roku akademickim 2026/2027 Exact x Forestall przyzna 20 stypendiów po 10 tys. zł. W czterech dotychczasowych edycjach wsparcie otrzymało 58 osób, a wartość programu przekroczyła 750 tys. zł. Oprócz finansowania uczestnicy mają możliwość korzystania ze staży, mentoringu i szkoleń.

Ekspert zwraca uwagę, że młodym Polakom przy tym nie brakuje przy tym potencjału edukacyjnego. Wskazują na to m.in. wyniki PISA 2025: polscy 15-latkowie znaleźli się w czołówce Unii Europejskiej, zajmując 2. miejsce z matematyki, 3. z czytania i 5. z nauk przyrodniczych. We wszystkich trzech obszarach osiągnęli wyniki powyżej średniej OECD.|
- Możemy mieć zastrzeżenia do tego, czy system edukacji wystarczająco szybko nadąża za zmianami zachodzącymi w gospodarce i technologii, ale mamy bardzo dobrą bazę. Rolą biznesu jest pomóc przełożyć ją na praktykę: doświadczenie w pracy z procesem, jakością, danymi, nowymi technologiami i rozwiązywaniem realnych problemów. Nie możemy z jednej strony mówić, że trudno znaleźć specjalistów, a z drugiej oczekiwać, że młody człowiek przyjdzie do firmy już jako gotowy specjalista. Kompetencje trzeba budować, a pierwsza praca jest jednym z najważniejszych momentów, żeby ten proces rozpocząć - podkreśla Jacek Opala.

- Jeżeli młodzi ludzie stanowią tak dużą część naszej firmy, ta relacja nie może działać tylko w jedną stronę. Z jednej strony dajemy im możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego i pracy, którą mogą łączyć ze studiami. Z drugiej mamy odpowiedzialność, żeby po kilku miesiącach czy latach byli zawodowo dalej niż w momencie, kiedy do nas trafili. Dlatego obok samej pracy tworzymy możliwości rozwijania konkretnych kompetencji, uczenia się od praktyków, zdobywania doświadczenia w różnych rolach czy kontynuowania edukacji - tłumaczy dalej ekspert.
- Dla części młodych osób współpraca z Exact x Forestall będzie jednym z pierwszych etapów kariery, dla innych początkiem dłuższej drogi w przemyśle. W obu przypadkach zależy nam, żeby zostawały z nimi wiedza, doświadczenie i kwalifikacje, które będą mogli wykorzystać także w przyszłości - podsumowuje Jacek Opala, prezes zarządu Exact x Forestall.

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Źródło: INFOR
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