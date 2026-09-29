Teraz lokalizacja firmy i dojazd do pracy jest dla szukających zatrudnienia równie ważny jak wynagrodzenie

Już wyraźna większość kandydatów do pracy rezygnuje z rekrutacji przez dojazd. Lokalizacja biura staje się elementem budowania dobrej marki przez pracodawcę i elementem równie ważnym w procesie zatrudniania poszukiwanych pracowników co wynagrodzenie za pracę i elastyczny czas pracy.

Wynagrodzenie i stabilność zatrudnienia nie są już jedynymi czynnikami, które decydują o atrakcyjności pracodawcy. Coraz większe znaczenie ma także codzienna logistyka.

Aż 59% Polaków przyznaje, że zdarzyło im się zrezygnować ze starań o pracę z powodu zbyt długiego dojazdu – wynika z badania Pracuj.pl. W efekcie lokalizacja biura coraz częściej staje się elementem employer brandingu, który może wpływać na zdolność firmy do pozyskania oraz utrzymania pracowników.

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Wynagrodzenie czy dobry dojazd do pracy: czego szukają kandydaci do pracy

Jeszcze kilka lat temu o atrakcyjności miejsca pracy mówiło się przede wszystkim w kontekście wynagrodzenia, dodatkowych benefitów czy możliwości rozwoju. Dziś do tej listy dochodzi czynnik znacznie bardziej praktyczny, czyli czas, który pracownik każdego dnia poświęca na dojazdy do biura.

Badanie Pracuj.pl z lipca 2026 roku pokazuje, że sprawny dojazd jest istotny dla 87% respondentów, a szybka podróż do firmy znalazła się na trzecim miejscu wśród najważniejszych czynników branych pod uwagę przy wyborze pracodawcy (zaraz po wynagrodzeniu i stabilności zatrudnienia).

Co istotne, kandydaci nie oceniają lokalizacji wyłącznie przez pryzmat kilometrów. Dla 58% ankietowanych ważniejszy jest rzeczywisty czas potrzebny na dotarcie do miejsca pracy, podczas gdy samą odległość mierzoną w kilometrach jako kluczową wskazuje 28% badanych.

Aż 79% respondentów deklaruje natomiast, że byłoby gotowe wybrać firmę położoną dalej od miejsca zamieszkania, gdyby dojazd do niej był sprawniejszy i bardziej komfortowy.

– To istotna zmiana również z perspektywy rynku nieruchomości biurowych. Dzisiaj dobra lokalizacja nie oznacza wyłącznie prestiżowego adresu w mieście. Liczy się przede wszystkim to, czy pracownik może dotrzeć do biura szybko, przewidywalnie i na kilka różnych sposobów. Jako przykład można tu podać Grunwaldzki Center – mówi Daniel Kłosowski, Real Estate Asset Manager na Europę Środkowo-Wschodnią w DWS w Polsce.

– To właśnie dostępność komunikacyjna i położenie przy jednym z najważniejszych węzłów transportowych Wrocławia są atutami, które mają znaczenie nie tylko dla najemców przestrzeni biurowych, ale także dla ich obecnych i przyszłych pracowników – dodaje ekspert.

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Wynagrodzenie czy dobry dojazd do pracy:owrót do biur zwiększa znaczenie ich lokalizacji

Dla znacznej części kandydatów pytanie o lokalizację pracodawcy ponownie nabiera dużego znaczenia. Jeśli pracownik ma pojawiać się w biurze kilka razy w tygodniu lub codziennie, koszt dojazdu nie jest mierzony wyłącznie ceną drożejącego paliwa czy biletu.

To również czas, który często liczony jest w dziesiątkach minut każdego dnia.

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Potwierdzają to dane Pracuj.pl. Blisko czterech na dziesięciu respondentów deklaruje, że mogłoby zrezygnować z aplikowania na interesujące stanowisko, gdyby w ogłoszeniu zabrakło informacji o lokalizacji firmy.

Ponad połowa chce znać dokładny adres przyszłego miejsca pracy, a część oczekuje również informacji pozwalających ocenić dojazd samochodem, transportem publicznym czy rowerem.

To zmienia również sposób myślenia o wyborze powierzchni biurowej.

Przy decyzji o relokacji czy przedłużeniu najmu coraz większą rolę mogą odgrywać takie kwestie jak dostęp do komunikacji miejskiej, infrastruktura rowerowa, możliwość wygodnego dojazdu samochodem czy dostępność usług w bezpośrednim otoczeniu miejsca pracy.

– Przy rozmowach z firmami coraz częściej widzimy, że pytanie o biuro jest jednocześnie pytaniem o doświadczenie pracownika. Najemca analizuje już nie tylko powierzchnię, standard czy koszty, ale również to, jak dana lokalizacja będzie odbierana przez zespół i kandydatów. Grunwaldzki Center jest dobrym przykładem miejsca, w którym biuro może wspierać politykę HR – pracownicy mają dostęp do wielu połączeń komunikacyjnych, infrastruktury rowerowej oraz szerokiej oferty usług w najbliższym otoczeniu. W czasach, gdy firmy chcą zwiększać obecność zespołów w biurach, takie elementy mogą realnie wpływać na atrakcyjność pracodawcy – mówi Daniel Kłosowski z DWS.

Dane z rynku pracy pokazują więc, że adres siedziby firmy może być czymś więcej niż informacją wpisywaną w stopkę ogłoszenia rekrutacyjnego.

W dobie pracy hybrydowej i stopniowego zwiększania obecności zespołów w biurach dostępność miejsca pracy staje się częścią wartości oferowanej pracownikowi.

A to sprawia, że decyzje dotyczące nieruchomości coraz mocniej łączą się z decyzjami dotyczącymi ludzi.