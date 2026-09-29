Teraz lokalizacja firmy i dojazd do pracy jest dla szukających zatrudnienia równie ważny jak wynagrodzenie
REKLAMA
REKLAMA
Już wyraźna większość kandydatów do pracy rezygnuje z rekrutacji przez dojazd. Lokalizacja biura staje się elementem budowania dobrej marki przez pracodawcę i elementem równie ważnym w procesie zatrudniania poszukiwanych pracowników co wynagrodzenie za pracę i elastyczny czas pracy.
- Wynagrodzenie czy dobry dojazd do pracy: czego szukają kandydaci do pracy
- Wynagrodzenie czy dobry dojazd do pracy:owrót do biur zwiększa znaczenie ich lokalizacji
Wynagrodzenie i stabilność zatrudnienia nie są już jedynymi czynnikami, które decydują o atrakcyjności pracodawcy. Coraz większe znaczenie ma także codzienna logistyka.
Aż 59% Polaków przyznaje, że zdarzyło im się zrezygnować ze starań o pracę z powodu zbyt długiego dojazdu – wynika z badania Pracuj.pl. W efekcie lokalizacja biura coraz częściej staje się elementem employer brandingu, który może wpływać na zdolność firmy do pozyskania oraz utrzymania pracowników.
REKLAMA
REKLAMA
Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Wynagrodzenie czy dobry dojazd do pracy: czego szukają kandydaci do pracy
Jeszcze kilka lat temu o atrakcyjności miejsca pracy mówiło się przede wszystkim w kontekście wynagrodzenia, dodatkowych benefitów czy możliwości rozwoju. Dziś do tej listy dochodzi czynnik znacznie bardziej praktyczny, czyli czas, który pracownik każdego dnia poświęca na dojazdy do biura.
Badanie Pracuj.pl z lipca 2026 roku pokazuje, że sprawny dojazd jest istotny dla 87% respondentów, a szybka podróż do firmy znalazła się na trzecim miejscu wśród najważniejszych czynników branych pod uwagę przy wyborze pracodawcy (zaraz po wynagrodzeniu i stabilności zatrudnienia).
Co istotne, kandydaci nie oceniają lokalizacji wyłącznie przez pryzmat kilometrów. Dla 58% ankietowanych ważniejszy jest rzeczywisty czas potrzebny na dotarcie do miejsca pracy, podczas gdy samą odległość mierzoną w kilometrach jako kluczową wskazuje 28% badanych.
Aż 79% respondentów deklaruje natomiast, że byłoby gotowe wybrać firmę położoną dalej od miejsca zamieszkania, gdyby dojazd do niej był sprawniejszy i bardziej komfortowy.
– To istotna zmiana również z perspektywy rynku nieruchomości biurowych. Dzisiaj dobra lokalizacja nie oznacza wyłącznie prestiżowego adresu w mieście. Liczy się przede wszystkim to, czy pracownik może dotrzeć do biura szybko, przewidywalnie i na kilka różnych sposobów. Jako przykład można tu podać Grunwaldzki Center – mówi Daniel Kłosowski, Real Estate Asset Manager na Europę Środkowo-Wschodnią w DWS w Polsce.
– To właśnie dostępność komunikacyjna i położenie przy jednym z najważniejszych węzłów transportowych Wrocławia są atutami, które mają znaczenie nie tylko dla najemców przestrzeni biurowych, ale także dla ich obecnych i przyszłych pracowników – dodaje ekspert.
REKLAMA
Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Wynagrodzenie czy dobry dojazd do pracy:owrót do biur zwiększa znaczenie ich lokalizacji
Dla znacznej części kandydatów pytanie o lokalizację pracodawcy ponownie nabiera dużego znaczenia. Jeśli pracownik ma pojawiać się w biurze kilka razy w tygodniu lub codziennie, koszt dojazdu nie jest mierzony wyłącznie ceną drożejącego paliwa czy biletu.
To również czas, który często liczony jest w dziesiątkach minut każdego dnia.
Potwierdzają to dane Pracuj.pl. Blisko czterech na dziesięciu respondentów deklaruje, że mogłoby zrezygnować z aplikowania na interesujące stanowisko, gdyby w ogłoszeniu zabrakło informacji o lokalizacji firmy.
Ponad połowa chce znać dokładny adres przyszłego miejsca pracy, a część oczekuje również informacji pozwalających ocenić dojazd samochodem, transportem publicznym czy rowerem.
To zmienia również sposób myślenia o wyborze powierzchni biurowej.
Przy decyzji o relokacji czy przedłużeniu najmu coraz większą rolę mogą odgrywać takie kwestie jak dostęp do komunikacji miejskiej, infrastruktura rowerowa, możliwość wygodnego dojazdu samochodem czy dostępność usług w bezpośrednim otoczeniu miejsca pracy.
– Przy rozmowach z firmami coraz częściej widzimy, że pytanie o biuro jest jednocześnie pytaniem o doświadczenie pracownika. Najemca analizuje już nie tylko powierzchnię, standard czy koszty, ale również to, jak dana lokalizacja będzie odbierana przez zespół i kandydatów. Grunwaldzki Center jest dobrym przykładem miejsca, w którym biuro może wspierać politykę HR – pracownicy mają dostęp do wielu połączeń komunikacyjnych, infrastruktury rowerowej oraz szerokiej oferty usług w najbliższym otoczeniu. W czasach, gdy firmy chcą zwiększać obecność zespołów w biurach, takie elementy mogą realnie wpływać na atrakcyjność pracodawcy – mówi Daniel Kłosowski z DWS.
Dane z rynku pracy pokazują więc, że adres siedziby firmy może być czymś więcej niż informacją wpisywaną w stopkę ogłoszenia rekrutacyjnego.
W dobie pracy hybrydowej i stopniowego zwiększania obecności zespołów w biurach dostępność miejsca pracy staje się częścią wartości oferowanej pracownikowi.
A to sprawia, że decyzje dotyczące nieruchomości coraz mocniej łączą się z decyzjami dotyczącymi ludzi.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
REKLAMA