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Strona główna » Kadry » Praca zdalna w odwrocie. Choć pracownicy wskazują korzyści z home ofice także dla firm, te nie ustają w wysiłkach, by znów mieć ich wszystkich w biurach

Praca zdalna w odwrocie. Choć pracownicy wskazują korzyści z home ofice także dla firm, te nie ustają w wysiłkach, by znów mieć ich wszystkich w biurach

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29 września 2026, 14:08
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Pracownicy chwalą home office ze względu na łatwiejsze zbilansowanie kariery i życia rodzinnego, a pracodawcom nie wystarcza nawet lepsza ich wydajność w pracy i masowo żądają powrotu do biur
Pracownicy chwalą home office ze względu na łatwiejsze zbilansowanie kariery i życia rodzinnego, a pracodawcom nie wystarcza nawet lepsza ich wydajność w pracy i masowo żądają powrotu do biur
Shutterstock

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Eksperci prognozują masowy odwrót od pracy zdalnej i powrót pracownikó do biur. Dzieje się tak wbrew ekonomicznej logice, bo dane wskazują na wzrost wydajności w firmach wspierających tę formę zatrudnienia. Z kolei pracownicy cenią sobie zarówno elastyczność jak i możliwość lepszego zbalansowania pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Skąd więc upór menadżerów, by wrócić do starych standardów.

Czeka nas wielki powrót do biur. Chce tego niemal 65% firm.
Polska należy do europejskich liderów pod względem dostępności pracy zdalnej, jednak coraz więcej firm dostrzega korzyści płynące ze stacjonarnego trybu. Z badania rynku pracy przeprowadzonego przez SD Worx wynika, że 64 proc. pracodawców zachęca do powrotu do biura, a ponad połowa (55,9 proc.) menedżerów wskazuje na trudności związane z zarządzaniem zespołami zdalnymi i hybrydowymi. Wyniki pokazują, że rynek pracy wchodzi w nowy etap poszukiwania równowagi między elastycznością a efektywnością.

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Polskie firmy oferują pracę zdalną najczęściej w Europie

Wyniki najnowszego międzynarodowego badania „2026 HR & Payroll Pulse” przeprowadzone przez SD Worx wśród 5936 pracodawców i 16 500 pracowników w 16 europejskich krajach pokazują, że już 66 proc. polskich badanych organizacji przyznaje, że oferuje możliwość pracy zdalnej. I co ciekawe, jesteśmy drudzy na tle Europy, wyprzedziła nas tylko Norwegia (70,2 proc.).

Najrzadziej ż kolei wskazywali to przełożeni z Chorwacji (45,1 proc.) oraz Serbii (45,7 proc.). Co zaskakujące, niemal 3 na 4 ankietowanych pracodawców z Polski (72,1 proc.) przyznaje, że praca zdalna i hybrydowa są szeroko stosowane w ich organizacji i cenione przez pracowników. W tym aspekcie najwyższe wyniki zarejestrowano w Wielkiej Brytanii (87,6 proc.), Norwegii (80,3 proc.) oraz Irlandii (75,3 proc.).

Koniec home office: pracodawcy chcą powrotu pracowników do biur

Warto jednak zwrócić uwagę na podejście biznesów dotyczące zmiany miejsca pracy. Badanie SD Worx pokazuje, że aż 64,1 proc. polskich przedsiębiorstw przyznaje, że zachęca pracowników zdalnych do powrotu do biura.
W tym zestawieniu, na tle Europy, również znajdujemy się na podium. Wyprzedza nas tylko Norwegia (75,6 proc.), a na trzecim miejscu plasuje się Irlandia (63,6 proc.).
Natomiast najrzadziej wskazywali to pracodawcy ż Luksemburga (46,7 proc.). Z kolei 55,9 proc. polskich pracodawców przyznaje, że menedżerom coraz trudniej skutecznie zarządzać zespołami pracującymi zdalnie lub w modelu hybrydowym oraz utrzymywać ich motywację.

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Dane pokazują, że tryb zdalny stał się trwałym elementem rynku pracy, ale jednocześnie firmy coraz wyraźniej dostrzegają obszary, w których bezpośredni kontakt pozostaje nie do zastąpienia. Dotyczy to przede wszystkim współpracy między zespołami, wymiany wiedzy, budowania relacji oraz zarządzania zaangażowaniem pracowników.
- Obserwujemy, że pracodawcy nie dążą do całkowitego powrotu do modelu stacjonarnego, ale do wypracowania zasad, które pozwolą wykorzystać zalety obu rozwiązań. Potwierdza to fakt, że Polska znajduje się w europejskiej czołówce zarówno pod względem dostępności pracy zdalnej, jak i odsetka firm zachęcających do częstszej obecności w biurze - mówi Paulina Zasempa, People Country Lead w SD Worx Poland.

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Praca zdalna z perspektywy pracowników

Po kilku latach intensywnych zmian w sposobie pracy wiele wskazuje na to, że biuro nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa.
Choć elastyczność pozostaje ważną wartością dla © 2026 SD Worx 2 pracowników, codzienność zawodowa wielu ż nich nadal koncentruje się w miejscu pracy. Z badania SD Worx wynika, że 43,1 proc. Polaków najczęściej wykonuje swoje obowiązki właśnie z biura, podczas gdy pracę ż domu jako dominującą formę wskazuje 17,5 proc. respondentów.

Co więcej, firmy coraz częściej wyznaczają jasne ramy dotyczące obecności stacjonarnej. Potwierdza to 71,6 proc. ankietowanych, którzy deklarują, że ich organizacja określiła konkretne zasady lub oczekiwania dotyczące liczby dni pracy ż miejsca pracy.
Polki i Polacy zostali również zapytani o to ile dni w tygodniu zwykle dojeżdżają do pracy. Ponad połowa ankietowanych (56,3 proc.) wskazała 5 dni w tygodniu. Natomiast respondenci zostali zapytani również o to ile dni w tygodniu obecnie pracują zdalnie. Tu wyniki są jeszcze ciekawsze - okazuje się, że 49,6 proc. pytanych wskazało, że zazwyczaj nie pracuje ż domu. Z kolei najczęściej wskazywane było 5 dni w tygodniu (14 proc.), 0 dni w tygodniu (11,8 proc.) oraz 2 dni w tygodniu (7,2 proc.).
Reasumując, 38,6 proc. Polaków przynajmniej 1 dzień pracuje zdalnie.

Zatrudnionych zapytano również o ich preferencje dotyczące częstotliwości pracy w domu. Okazuje się, że 53,8 proc. badanych chciałoby pracować ż domu tyle samo, co aktualnie, 31 proc. zadeklarowało, że wolałoby moc robić to częściej, a 15,2 proc. wybrałoby rzadszą pracę na home office.

Praca zdalna: w rzeczywistości korzystają i pracownicy, i pracodawcy

Mimo że coraz więcej firm zachęca pracowników do częstszej obecności w biurze, dane pokazują, że praca zdalna nadal przynosi korzyści obu stronom.
W ubiegłorocznym badaniu „HR & Payroll Pulse 2025” ponad połowa pracowników (56,2 proc.) zadeklarowała, że home office pozytywnie wpływa na ich produktywność, a 54,5 proc. wskazało na poprawę równowagi między życiem zawodowym i prywatnym.
Z perspektywy pracodawców elastyczne modele pracy pomagają ograniczać absencję (42 proc.) oraz zwiększają zdolność organizacji do przyciągania i utrzymywania talentów (39 proc.).

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Źródło: INFOR
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