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Strona główna » Kadry » Rewolucja w firmowych biurach: wywołał ją trend pracy zdalnej. Biura nie zanikają, ale muszą ułatwiać budowanie więzi między pracownikami

Rewolucja w firmowych biurach: wywołał ją trend pracy zdalnej. Biura nie zanikają, ale muszą ułatwiać budowanie więzi między pracownikami

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22 września 2026, 06:42
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Teraz firmowe biuro ma nie tylko ułatwiać pracę, ale sprzyjać budowie więzi między pracownikami, którzy bywają w nim rzadko z racji pracy zdalnej
Teraz firmowe biuro ma nie tylko ułatwiać pracę, ale sprzyjać budowie więzi między pracownikami, którzy bywają w nim rzadko z racji pracy zdalnej
Shutterstock

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Praca zdalna wcale nie prowadzi do likwidacji firmowych biur a nawet znacznego ich ograniczenia. Nowy trend w sposobie pracy wymusza jednak rewolucyjną zmianę funkcji jakie mają one spełniać. teraz liczy się nie tylko dobra lokalizacja i skomunikowanie, ale i przestrzeń dostosowana do łatwiejszego budowania więzi.

Ma ona ułatwiać życie zwłaszcza rzadziej w biurze bywającym pracownikom zwykle pracującym zdalnie.
W czasach hybrydowego modelu pracy biuro nie znika – zmienia swoją funkcję.
Ma przyciągać ludzi, budować zaufanie i wspierać rozwój firmy.

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Jeszcze kilka lat temu wielu ekspertów przewidywało, że upowszechnienie pracy zdalnej trwale ograniczy znaczenie biur.
Tymczasem rynek pokazuje bardziej złożony obraz – firmy nadal potrzebują przestrzeni do pracy, ale oczekują od niej znacznie więcej niż wcześniej.

Praca zdalna i rewolucja w biurach: współczesna siedziba firmy stała się narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej

Największym zainteresowaniem cieszą się dziś nieruchomości najwyższej jakości, dobrze skomunikowane, energooszczędne i zaprojektowane z myślą o komforcie użytkowników. Najemcy są coraz bardziej selektywni – wybierają budynki w prestiżowych lokalizacjach, oferujące nowoczesne standardy pracy, efektywność energetyczną oraz stabilność operacyjną.
Rosnące znaczenie mają także przestrzenie zgodne z założeniami ESG, dobrze skomunikowane i zaprojektowane z myślą o komforcie użytkowników. Dlaczego?

Coraz więcej firm odkrywa, że dobrze zaprojektowana siedziba pozostaje ważnym elementem strategii biznesowej, przyciągania talentów i wzmacniania relacji z klientami.

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– Nie chodzi już wyłącznie o miejsce wykonywania obowiązków, ale o przestrzeń, która pomaga ludziom współpracować, rozwijać się i budować relacje. Szczególnie w branżach opartych na wiedzy, doświadczeniu i odpowiedzialności – takich jak sektor budowlany czy inżynieryjny – siedziba firmy może być jednym z elementów budowania przewagi konkurencyjnej – zauważa Mateusz Durski, Wiceprezes Zarządu Lafrentz.

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Praca zdalna i rewolucja w biurach: przestrzeń, która buduje zaufanie

W relacjach B2B decyzje o współpracy coraz częściej opierają się nie tylko na cenie, ale także na zaufaniu, doświadczeniu i wiarygodności partnera.
Klienci szukają partnerów stabilnych, przewidywalnych i gotowych do realizacji złożonych projektów. Siedziba firmy stanowi czytelny sygnał takiej dojrzałości.
– To miejsce spotkań, warsztatów i prezentacji, ale także wizytówka organizacji pokazująca standard pracy, kulturę zarządzania i podejście do technologii. W czasach rosnących wymagań dotyczących jakości, bezpieczeństwa i odpowiedzialności biznesowej otoczenie firmy coraz częściej staje się częścią jej reputacji – stwierdza Mateusz Durski.
– Sposób, w jaki organizacja się prezentuje, jest naturalnym odzwierciedleniem jej tożsamości. – Nasza przestrzeń mówi o nas równie dużo, jak nasze działania i sposób pracy. Idziemy jako firma z duchem czasu, jednocześnie pamiętając o klasycznych wartościach biznesu; elegancji, jakości i profesjonalizmie. To właśnie te wartości chcemy odzwierciedlać również w przestrzeni naszych biur – dodaje ekspert.

Praca zdalna i rewolucja w biurach: talenty wybierają środowisko pracy

Zmieniły się oczekiwania pracowników. Kandydaci oceniają dziś nie tylko stanowisko i wynagrodzenie, ale również kulturę organizacyjną, sposób pracy oraz środowisko, w którym będą funkcjonować na co dzień.
Funkcjonalne, komfortowe i dobrze skomunikowane biuro staje się ważnym argumentem rekrutacyjnym, szczególnie w branżach konkurujących o najlepszych ekspertów.
– Dla mojego pokolenia coraz większe znaczenie ma jakość miejsca, w którym pracujemy i spędzamy sporą część dnia. Biuro nie jest już tylko zbiorem biurek, ale przestrzenią, która wspiera współpracę, koncentrację, rozwój i dobre doświadczenie pracy. Liczy się ergonomia stanowisk pracy, dostęp do nowoczesnych technologii, dobrze zaprojektowane sale spotkań oraz strefy sprzyjające współpracy i wymianie pomysłów. Ważne są też udogodnienia, dobra lokalizacja czy miejsca do odpoczynku. Coraz większą rolę odgrywa również to, czy budynek funkcjonuje zgodnie z wartościami ESG – menadżer Lafrentz.

– ESG kojarzymy zresztą nie tylko z odpowiedzialnością środowiskową. W wymiarze „S” (social) szczególnie ważne jest dla nas tworzenie miejsca, w którym dobrze się pracuje, w którym różne zespoły i działy mogą się spotykać, integrować i lepiej poznawać. Na co dzień mijamy się przecież w windzie czy na korytarzach – chcemy, aby przestrzeń biura sprzyjała temu, by te przypadkowe spotkania przeradzały się w prawdziwe relacje i współpracę – podkreśla Mateusz Durski.
Biuro ma dziś zachęcać do przychodzenia – oferować jakość doświadczenia, której nie da się w pełni odtworzyć w modelu całkowicie zdalnym. Dla wielu firm jest więc nie tylko miejscem pracy, ale także narzędziem budowania kultury organizacyjnej i przewagi konkurencyjnej.

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Źródło: INFOR
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