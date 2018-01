Stare rachunki bankowe do wpłat ZUS zamknięte od 1 stycznia 2018 r.

Informacja o numerze rachunku składkowego

ZUS poinformował wszystkich płatników o nadanym numerze rachunku składkowego. Informacja ta była wysłana do płatników w okresie od 1 października do 31 grudnia 2017 r. listem poleconym. Jeżeli płatnik nie odebrał korespondencji, obowiązkiem ZUS jest podjęcie próby ustalenia adresu i doręczenia informacji o numerze rachunku.

Numer otrzymali wszyscy płatnicy składek, którzy są zgłoszeni w ZUS oraz płatnicy wyrejestrowani, którzy mają zadłużenie. Nowy płatnik, czyli ten, który rozpocznie działalność po 1 stycznia 2018 r., będzie miał nadawany numer rachunku niezwłocznie po założeniu konta w ZUS i również otrzyma informację o numerze rachunku składkowego – pocztą albo w formie wydruku przekazanego przez pracownika Sali Obsługi Klientów, w zależności od sposobu składania dokumentów zgłoszeniowych.

reklama reklama

Po otrzymaniu informacji o numerze rachunku składkowego płatnik powinien bezwzględnie sprawdzić czy:

- w numerze rachunku składkowego jest podany numer identyfikujący ZUS, tj. czy cyfry od 3. do 10. to: 60000002,

- w numerze rachunku składkowego jest zawarty numer NIP płatnika,

- w informacji jest bezbarwne logo ZUS i logo e-składka.

Polecamy książkę: E-składka. Jedno konto ZUS od 2018 r.

Jeżeli płatnik składek nie otrzymał rachunku składkowego do końca 2017 r. powinien niezwłocznie zwrócić się do ZUS, aby go uzyskać, a także wyjaśnić przyczynę, z powodu której wiadomość do niego nie dotarła (m.in. zweryfikować dane adresowe).

Rachunki, na które płatnicy opłacali należności składkowe, zostały zamknięte od 1 stycznia 2018 r. i nie można ich użyć do opłacania składek.

Na indywidualny numer rachunku składkowego płatnik opłaca jednym przelewem wszystkie składki na:

- ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),

- ubezpieczenie zdrowotne,

- pozostałe fundusz (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych).

Płatnik wykonuje „zwykły” przelew, czyli taki, jakiego używa się do opłacanie rachunków za gaz czy telefon.

Płatnik składek, który opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, ale za dany miesiąc składa więcej niż jedną deklarację rozliczeniową z różnymi kodami tytułu ubezpieczenia (np. z powodu zmiany w trakcie miesiąca kodu tytułu ubezpieczenia), ma obowiązek opłacać składki na jeden numer rachunku składkowego.

Co w przypadku pomyłki i dokonania przelewu na inny numer rachunku?

Jeżeli wpisany numer rachunku jest niezgodny ze standardem NBR, to system bankowy poinformuje, że jest to nieprawidłowy rachunek.

Jeżeli ZUS otrzyma wpłatę po terminie płatności składki, to pobierze należne odsetki. Dlatego zanim dokona się przelewu, warto upewnić się, czy na pewno wpisany jest poprawny numer rachunku składkowego.

Co wpisać w tytule przelewu?

Jedyne informacje, jakie od 1 stycznia 2018 r. mają pojawić się na przelewie, to kwota składki, nadawca i odbiorca płatności oraz numer rachunku składkowego.

Zaległości w opłacaniu składek

Od 1 stycznia 2018 r. nie wpisuje się na przelewie, jakiego okresu dotyczy wpłata. Dlatego taką wpłatę ZUS rozliczy w pierwszej kolejności na najstarsze zadłużenie wraz z odsetkami. Nowe zasady rozliczania składek mogą zatem wpłynąć na podleganie dobrowolnym ubezpieczeniom. Jeśli płatnik jest objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami, to nadal będzie ubezpieczony, ale na jego koncie powstanie zaległość.