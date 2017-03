Jak skorygować dokumentację zgłoszeniową i rozliczeniową ZUS za studenta-zleceniobiorcę?

Zasadniczo do ukończenia 26. roku życia studenci z tytułu wykonywania umowy zlecenia nie podlegają ubezpieczeniom społecznym ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Wskazane osoby nie mogą też przystąpić do ubezpieczenia zdrowotnego z tej umowy. Co w sytuacji, gdy student został jednak do niego zgłoszony?