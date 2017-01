Prawo pracy w 2017 roku - najważniejsze zmiany

Z początkiem 2017 r. weszły w życie następujące zmiany w prawie pracy:

1. Zmiana terminu na wniesienie odwołania do sądu pracy

Do końca 2016 r. kodeksowe terminy na wniesienie odwołania do sądu pracy wynosiły: 7 dni – na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, 14 dni – na żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz na żądanie nawiązania umowy o pracę w przypadku odmowy przyjęcia do pracy. Obecnie powyższe terminy zostały wydłużone i ujednolicone – wynoszą dla każdego przypadku 21 dni.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r., poz. 2255).

2. Zmiana progów, od których uzależnione jest utworzenie regulaminu wynagradzania oraz regulaminu pracy

Na podstawie znowelizowanych przepisów pracodawca ma obowiązek ustalić warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania oraz wprowadzić regulamin pracy, jeżeli zatrudnia co najmniej 50 pracowników. Pracodawca ma także obowiązek ustalić warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania oraz wprowadzić regulamin pracy, jeżeli zatrudnia co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, a zakładowa organizacja związkowa wystąpi z takim wnioskiem .

Pracodawca nie jest objęty powyższym obowiązkiem, jeżeli w danym zakładzie pracy pracownicy są objęci układem zbiorowym pracy lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r., poz. 2255).

3. Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę

Dotychczasowe wynagrodzenie w kwocie 1850 zł zastąpiono kwotą 2000 zł.

Podstawa prawna: ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U . z 2016 r. poz. 1265); rozporządzenie Rady Ministrów z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U., poz. 1456).

4. Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej

Minimalna stawka godzinowa oznacza minimalną wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługującą przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. Przysługuje ona osobom fizycznym, które:

- wykonują działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce albo w państwie niebędącym

- państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającym pracowników lub niezawierającym umów ze zleceniobiorcami albo - nie wykonują działalności gospodarczej, a jednocześnie przyjmują zlecenie lub świadczą usługi, na rzecz przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Podstawa prawna: ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1265)

Autor: Izabela Kultys - aplikant radcowski, Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Bernatowicz Komorniczak Mazur sp.p.

