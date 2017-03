Obowiązek przechowywania dokumentów dotyczących czasu realizacji zlecenia lub świadczenia usługi

Obowiązek przechowywania dokumentów

W celu umożliwienia realizacji przepisów o minimalnej stawce godzinowej ustawodawca nałożył na strony umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług, do której na mocy art. 750 k.c. mają zastosowanie przepisy o umowie zlecenia, obowiązek określenia w umowie sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W związku z tym przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi został zobowiązany do potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Koresponduje z tym powinność przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, na rzecz której jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, przechowywania dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumentów potwierdzających liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług (art. 8c ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2017 - praktyczny komentarz z przykładami

reklama reklama

Obowiązkiem przechowywania objęte są m.in. zawarta przez strony umowa zlecenia lub umowa o świadczenie usług, potwierdzenie przez zleceniodawcę lub usługobiorcę ustaleń co do sposobu potwierdzania czasu realizacji umowy w przypadku niezachowania formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, umowy, rachunki, faktury, informacje lub sprawozdania przedstawione przez zleceniobiorcę zgodnie z art. 740 Kodeksu cywilnego, a także ewidencja prowadzona przez zleceniodawcę, gdy taka forma została określona przez strony umowy.

Zobacz: Umowy cywilnoprawne

Cel

Obowiązek przechowywania dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz potwierdzających liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług umożliwia PIP przeprowadzenie kontroli wypłacania wynagrodzenia w kwocie co najmniej minimalnej stawki godzinowej. PIP została bowiem upoważniona do kontroli wypłacania przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z art. 10 pkt 15b ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 640 z późn. zm.).

Zobacz: Wskaźniki i stawki

Okres przechowywania dokumentów

Dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług powinny być przechowywane przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne (art. 8c in fine ustawy).

Zobacz: Kalkulatory