Jakie są okresy wypowiedzenia umowy o pracę w 2017 roku?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest uprawnieniem przysługującym zarówno pracodawcy jak i zatrudnionemu. Nierzadko jest ono zaskoczeniem dla strony, która takie wypowiedzenie przyjmuje. Dla pracodawcy niebezpieczną konsekwencją może być zastój w pracy firmy i przymus znalezienia nowego pracownika w krótkim okresie. Dla pracownika natomiast jest to wizja bezrobocia i brak środków do życia. Ustawodawca chroni obie strony stosunku pracy wprowadzając terminy wypowiedzenia.

Jakie terminy w 2017?

Umowa o pracę rozwiązuje się wraz z upływem terminu jej wypowiedzenia. Terminy te są uzależnione od rodzaju umowy, czasu na który została zawarta oraz okresu pracy zatrudnionego u danego pracodawcy. Jeżeli zawarliśmy umowę o prace na czas nieokreślony lub czas określony, to obowiązują nas poniższe okresy wypowiedzenia:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Pracodawca i pracownik mogą jednak za porozumieniem ustalić inny termin rozwiązania umowy.

Stanowczo krótsze terminy będą obowiązywać nas, jeśli umowa którą zawieraliśmy, była umową na okres próbny. W takim wypadku terminy przedstawiają się następująco:

1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;

3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Ważnym dla pracownika, którego okres wypowiedzenia umowy trwa co najmniej 2 tygodnie i jednocześnie wypowiedzenie zostało złożone przez pracodawcę, jest przysługujące mu zwolnienie od świadczenia pracy w celu poszukiwania nowego zatrudnienia. Jest ono przyznawane za wynagrodzeniem. Wymiar takiego zwolnienia obejmuje:

1) 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia;

2) 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia

Czy w czasie okresu wypowiedzenia mamy obowiązek świadczenie pracy?

Zgodnie z art. 362 Kodeksu pracy „w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.” Oznacza to, że za zgodą pracodawcy zatrzymujemy wynagrodzenie przez cały okres wypowiedzenia, nie musimy jednak w tym czasie pracować.

Kiedy pracodawca nie może złożyć nam wymówienia?

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca nie ma możliwości złożyć nam wypowiedzenia w wypadku kiedy:

Pracownik przebywa na urlopie lub jest w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności, Kiedy pracownikowi pozostało 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeśli okres zatrudnienia uprawnia go do pobierania świadczeń emerytalnych, chyba że uzyskał on prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Co jeśli firma ogłosiła upadłość?

W wypadku kiedy firma w której byliśmy zatrudnieni na umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony ogłosiła upadłość lub likwidacje, pracodawca ma prawo do skrócenia trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia nawet do 1 miesiąca. W takim wypadku jednak pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia, które otrzymałby normalnie za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.