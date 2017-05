Wyższa płaca minimalna w 2018 roku

Zatrudnienie

Najmniej zarabiający dostaną w przyszłym roku co najmniej 49 zł podwyżki. Wiele wskazuje, że będzie to jeszcze wyższa kwota. O to powalczą związki zawodowe.

W tym tygodniu ruszają prace nad ustaleniem przyszłorocznego wynagrodzenia minimalnego. Najpierw rząd przedstawi partnerom społecznym prognozy makroekonomiczne, które umożliwią ustalenie minimalnej, wymaganej przepisami podwyżki najniższej płacy (do 10 maja). Jeśli będą zbieżne z tymi zawartymi w aktualizacji programu konwergencji na lata 2017–2020, to minimalna płaca dla pracowników będzie musiała wzrosnąć co najmniej o 49 zł (do 2049 zł), a dla zleceniobiorców i samozatrudnionych – o 30 gr na godzinę (do 13,30 zł; w praktyce w skali miesiąca podwyżka ta też będzie wynosić ok. 50 zł przy pracy w pełnym wymiarze godzin). Tak wynika z wyliczeń Pracodawców RP. Omawiane dane będą podstawą do opracowania własnych propozycji podwyżek przedstawianych przez związki zawodowe i zrzeszenia firm. Te pierwsze już zapowiadają, że powalczą o wyższy wzrost najniższego wynagrodzenia.

reklama reklama

Polecamy książkę: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne w 2017 r.

Kuć żelazo

– Będziemy starali się wypracować wspólną propozycję central związkowych w tej sprawie. Minimalna podwyżka gwarantowana przepisami – jeśli potwierdzą się prognozy makroekonomiczne – nie jest zadowalająca – tłumaczy Marek Lewandowski, rzecznik Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Związki mogą przedstawić kilka ważnych argumentów, które przemawiają za wyższym wzrostem płacowego minimum. Jednym z nich jest sytuacja na rynku pracy – stopa bezrobocia jest najniższa od czasów transformacji gospodarczej (w marcu wyniosła 8,1 proc.). Coraz dotkliwszym problemem jest brak rąk do pracy, więc – zdaniem związkowców – nieuzasadnione byłyby obawy, że znacząca podwyżka minimalnego wynagrodzenia oznaczałaby cięcia etatów w firmach. Kolejnym powodem jest inflacja (2,2 proc. w lutym, 2 proc. w marcu – rok do roku; prognoza na poziomie 2,3 proc. w 2018 r.).

Zobacz również: Minimalne wynagrodzenie w krajach UE

– Rosną koszty utrzymania gospodarstw domowych, więc realny wzrost wynagrodzeń powinien być znaczący. Nie satysfakcjonuje nas minimalna podwyżka najniższej płacy. Musi być ona adekwatna do aktualnej sytuacji ekonomicznej – tłumaczy Norbert Kusiak, dyrektor wydziału polityki gospodarczej i funduszy strukturalnych OPZZ.

Jednocześnie związki mogą być ośmielone ubiegłorocznymi decyzjami rządu w sprawie płacy minimalnej. Ostatecznie przyjął on kwotę 2 tys. zł (podwyżka o 150 zł w porównaniu z 2016 r.), a więc wyższą nie tylko od propozycji przedstawianej przez pracodawców, ale nawet od tej forsowanej wspólnie przez związki zawodowe (domagały się one podwyżki do 1970 zł). Może to wpłynąć na tegoroczną taktykę negocjacyjną. Dodatkowo reprezentacja pracowników przypomina o swoim odwiecznym postulacie w sprawie płacowego minimum.