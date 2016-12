Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. – na co pracodawca powinien zwrócić uwagę

Od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy będzie wynosiło 2000 zł. Obecnie jest to 1850 zł. Do minimalnego wynagrodzenia nie będzie wliczany dodatek za pracę w nocy. Pracownicy w pierwszym roku pracy otrzymają 100% minimalnego wynagrodzenia, a nie 80% jak dotychczas.

Minimalne wynagrodzenie za pracę jest gwarantowane pracownikom ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Niezależnie więc od wysokości wynagrodzenia za pracę wynikającego z umowy o pracę, pracownikowi i tak przysługuje minimalne wynagrodzenie za pracę przewidziane na dany rok kalendarzowy. Powszechnie obowiązujące przepisy są bowiem korzystniejsze dla pracownika niż postanowienia jego umowy o pracę, zatem mają one pierwszeństwo (art. 18 ustawy – Kodeks pracy, dalej k.p.).

Składniki minimalnego wynagrodzenia

Do obliczenia minimalnego wynagrodzenia za pracę przyjmowane są wszystkie przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych. Nie dotyczy to jednak:

● wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

● odprawy emerytalno-rentowej oraz

● nagrody jubileuszowej.

Do minimalnego wynagrodzenia za pracę zaliczane jest więc nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale i m.in. premie, nagrody, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, itp. Oznacza to, że zgodna z prawem jest sytuacja, w której wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynikające z samej tylko umowy o pracę jest niższe niż przewidziane na dany rok minimalne wynagrodzenie za pracę. To nie wynagrodzenie zasadnicze pracownika ma wynosić co najmniej minimalne wynagrodzenie, ale suma wszystkich jego składników wynagrodzenia (z wyjątkiem wyżej wymienionych składników i świadczeń).

Pracownik ma określone w umowie o pracę wynagrodzenie w wysokości 1750 zł. Jednak przysługuje mu także dodatek stażowy (obecnie 8% wynagrodzenia zasadniczego), a ponadto jest mu wypłacana premia. Jeżeli w sumie są to kwoty wynoszące obecnie co najmniej 100 zł miesięcznie, a od 1 stycznia 2017 r. wynoszące co najmniej 250 zł, to oznacza, że pracownik będzie otrzymywał miesięcznie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Nawet jednak gdyby wynagrodzenie pracownika za pracę z umowy o pracę zsumowane z innymi składnikami jego wynagrodzenia było niższe od minimalnego wynagrodzenia, pracownik na tym nie straci, ponieważ wówczas pracodawca musi zapewnić mu wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia. Nie jest więc konieczna zmiana umowy o pracę w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia od stycznia przyszłego roku. Jednak właściwe byłoby dokonanie takiej zmiany i podniesienie stawki do kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Pracownik ma określone w umowie o pracę wynagrodzenie w wysokości 8,5 zł za godzinę. Jednak przysługuje mu także dodatek za szkodliwe warunki pracy (20% stawki godzinowej), a także premie miesięczne (w wysokości 5–20% wynagrodzenia zasadniczego), dzięki czemu jego stawka godzinowa w sumie może osiągnąć kwotę od 10,63 zł do 11,90 zł. Natomiast stawka minimalnego wynagrodzenia za godzinę w 2016 r. może wynosić – zależnie od liczby godzin w miesiącu do przepracowania (od 152 godzin do 184 godzin) – od 10,05 zł do 12,17 zł. Zatem wynagrodzenie pracownika, jeżeli w danym miesiącu przysługuje mu premia, może być wyższe niż minimalne wynagrodzenie. Wówczas nie przysługuje mu wyrównanie. Natomiast w tych miesiącach, w których stawka godzinowa pracownika z uwzględnieniem wszystkich jego składników wynagrodzenia byłaby niższa niż stawka godzinowa wynikająca z minimalnego wynagrodzenia, przysługuje mu wyrównanie do wysokości minimalnego wynagrodzenia.