Wliczenie premii do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego

W styczniu 2017 r. wypłaciliśmy trzem pracownikom zaległe premie za listopad i grudzień 2016 r. Są to premie regulaminowe, które omyłkowo nie zostały wypłacone. Czy w związku z tym musimy ponownie przeliczyć wynagrodzenia chorobowe tych osób?

Jeden z pracowników przebywa na zwolnieniu lekarskim od 9 do 13 stycznia 2017 r. Dopiero w lutym 2017 r. wypłacono mu zaległe premie: za listopad 2016 r. w wysokości 1420 zł brutto i za grudzień 2016 r. w wysokości 640 zł brutto. Jak wyrównać wynagrodzenie chorobowe za 5 dni choroby w styczniu 2017 r., które zostało ustalone bez tych premii?

Zaliczanie składników płacy do podstawy wynagrodzenia chorobowego (lub zasiłku chorobowego – zasady dla obu świadczeń są analogiczne) zależy od spełnienia kilku warunków. Nadrzędną zasadą jest odprowadzanie składki chorobowej od danego składnika. Zasadniczo jedyną premią, która nie wchodzi do podstawy wymiaru składek, jest premia (nagroda) jubileuszowa, o ile spełnione są warunki jej wypłaty. Pozostałe premie i nagrody wchodzą do podstawy wymiaru składek, a co za tym idzie, również do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego (zasiłku), o ile spełnione są omówione poniżej kryteria.

Pomniejszenie za chorobę

Aby wliczyć premię do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego (zasiłku), musi być ona pomniejszana za chorobę, czyli jej wysokość ma być powiązana z chorobą pracownika. Jeśli bowiem pracownik otrzyma premię, która jest niezależna od jego absencji chorobowej, czyli zachowuje do niej prawo, nawet gdy choruje (do pełnej kwoty) – takiej premii nie można wliczyć do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego (zasiłku). Gdyby została ona wliczona do jego podstawy wymiaru, a jednocześnie wypłacona w pełnej wysokości, to pracownik otrzymałby ją dwa razy. Wynagrodzenie chorobowe (zasiłek) ma rekompensować to, czego pracownik nie otrzyma, bo choruje, więc jeśli premia jest pomniejszana za chorobę, to wlicza się ją do podstawy wymiaru tego wynagrodzenia (zasiłku).

Co istotne, zapis o pomniejszeniu premii za czas choroby powinien się znaleźć w regulaminie premiowania. Jeśli go nie ma, przyjmuje się, że pracownik nie zachowuje prawa do tego składnika za okres choroby, zatem wlicza się go do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego (zasiłku) bez uzupełniania, w kwocie faktycznie wypłaconej.

Sposób pomniejszania premii także ma znaczenie. Jeśli premia jest proporcjonalnie pomniejszana (procentowo lub kwotowo) w związku z absencją chorobową, to przy uwzględnianiu jej w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego (zasiłku) należy ją dopełnić, czyli obliczyć, ile pracownik otrzymałby, gdyby nie chorował. Natomiast jeśli jest pomniejszana, ale nieproporcjonalnie do okresu nieobecności, to premię przyjmuje się w kwocie faktycznie wypłaconej. Warto więc zapisać w regulaminie proporcjonalny sposób pomniejszania premii.