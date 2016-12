Jak rozliczyć prezenty świąteczne dla pracowników

W grudniu pracownicy otrzymają dodatkowe świadczenia z okazji świąt. Będą to kupony upominkowe, karty przedpłacone z różnym limitem środków, a także bilety do teatru i na koncert noworoczny w filharmonii. Prezenty będą sfinansowane z dwóch źródeł: ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – według sytuacji materialnej pracownika i jego rodziny, oraz z obrotowych – dla tych, którzy nie spełniają warunków z regulaminu funduszu. Jeden z pracowników otrzyma z ZFŚS kupon prezentowy o wartości 120 zł i kartę przedpłaconą z limitem 400 zł. W tym roku jest to jego pierwsza pomoc z ZFŚS, gdyż pracuje dopiero od września 2016 r. Jego wynagrodzenie miesięczne wynosi 1900 zł. Natomiast inny pracownik, który zarabia 4000 zł, otrzyma ze środków bieżących dwa bilety do teatru, dla siebie i małżonki, o wartości po 75 zł. Proszę o przykładową listę płac za grudzień dla obu pracowników.

U pierwszego pracownika obdarowanego świadczeniami pochodzącymi z ZFŚS nie wystąpi obowiązek naliczenia i odprowadzenia składek na ZUS. Łączna wartość upominków korzysta ze zwolnienia w pełnym zakresie. Natomiast zaliczkę na podatek dochodowy należy naliczyć od kwoty 140 zł, tj. od całej wartości kuponu (120 zł) oraz od kwoty na karcie przedpłaconej przewyższającej roczny limit zwolnienia dla świadczeń z ZFŚS wynoszący 380 zł (20 zł; 400 zł – 380 zł). Natomiast drugi pracownik z tytułu otrzymanego biletu do teatru będzie musiał zapłacić zarówno składki na ZUS, jak i zaliczkę na podatek.

Przychodem ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; dalej: u.p.d.o.f.).

Wszelkie dodatkowe benefity uzyskane od pracodawcy, nawet te o charakterze socjalnym, stanowią przychód ze stosunku pracy niezależnie od postaci (pieniężna, rzeczowa). Zatem bony, karty podarunkowe, przedpłacone, bilety na imprezy kulturalne czy kosze wypełnione artykułami spożywczymi również mieszczą się w kategorii przysporzenia majątkowego. Należy jednak mieć na uwadze, że pewne świadczenia są zwolnione z podatku dochodowego. Wśród nich jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych sfinansowanych w całości ze środków tego funduszu lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Zwolnienie jest więc obwarowane kilkoma warunkami, które muszą wystąpić łącznie, by miało ono zastosowanie: