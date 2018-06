Wnioski o dofinansowanie z PFRON można składać przez internet

Osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie, którzy chcą złożyć wniosek o świadczenie i uzyskać dofinansowanie, często muszą się stawiać w urzędzie osobiście. To oznacza konieczność zwalniania się z pracy, proszenia o pomoc sąsiadów, nie każdemu pozwala też na to stan zdrowia. PFRON uruchamia system, który ma wyeliminować ten problem. Osoba niepełnosprawna będzie mogła samodzielnie złożyć wniosek przez internet, dowiedzieć się, jakie dofinansowania są dla niej dostępne i uzyskać wsparcie całkowicie online. Projekt został skonstruowany tak, że będą mogły skorzystać z niego nawet osoby wykluczone cyfrowo.

– Dla osób z niepełnosprawnością nowe technologie i urządzenia mobilne są bardzo ważne. Pozwalają uzyskać dostęp do wielu usług, które w tej chwili są dla nich niedostępne. Osoby z niepełnosprawnością bardzo często nie mogą się wybrać samodzielnie do urzędu, załatwić sprawy czy zasięgnąć informacji. Dlatego nowoczesne technologie, typu komputery, laptopy, urządzenia mobilne, internet, bardzo służą osobom niepełnosprawnym, które zyskują dzięki nim dostęp do informacji, mogą załatwić sprawę przez internet czy uzyskać środki finansowe – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Dariusz Łazar, kierownik projektu SOW w PFRON.

Średnio co czwarta rodzina w Polsce boryka się z niepełnosprawnością. Dotychczas osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie, chcąc uzyskać dofinansowanie czy złożyć wniosek o świadczenie, często były zmuszone korzystać z pomocy sąsiadów lub znajomych, zwalniać się z pracy i stawić w urzędzie osobiście. Co więcej, nie każdemu stan zdrowia na to pozwala.

– Pomoc jest realizowana poprzez samorządy, które korzystają z różnych systemów informatycznych i nie zawsze umożliwiają złożenie wniosku online. Często wymagana jest wizyta w urzędzie, a – jak wiemy – dla osób z niepełnosprawnością to może być duży problem. Podobnie jak dowiadywanie się o to, jaka pomoc im przysługuje, nie dla wszystkich jest to wiedza oczywista – mówi Dorota Habich, zastępca prezesa zarządu PFRON.

Fundusz uruchomił właśnie projekt SOW (System Obsługi Wsparcia), który ma na celu ograniczenie bądź całkowite wyeliminowanie konieczności wizyt osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w urzędach. System teleinformatyczny umożliwi osobom niepełnosprawnym składanie wniosków w formie elektronicznej i ubieganie się o dofinansowanie ze środków PFRON całkowicie online. Osoba niepełnosprawna będzie mogła złożyć wniosek przez internet i podpisać umowę za pomocą podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego.