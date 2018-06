Minimalna emerytura dla matek z czwórką dzieci

Razem z premierem Mateuszem Morawieckim przygotowujemy projekt emerytury dla matek, które urodziły i wychowały przynajmniej czwórkę dzieci - zapowiedziała w sobotę podczas spotkania z mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej (Świętokrzyskie) wicepremier Beata Szydło.

Wizyta wicepremier polskiego rządu w regionie świętokrzyskim odbyła się w ramach kampanii Prawa i Sprawiedliwości "Polska jest jedna".

Beata Szydło mówiła m.in., że największym wyzwaniem dla rządu są kwestie demograficzne. Poinformowała, że według prognoz w ciągu kilkunastu lat, jeśli tendencja się nie zmieni, to liczba mieszkańców Polski zmniejszy się o jeden milion.

„To mniej więcej tak, jakby z mapy zniknęło województwo świętokrzyskie. Musimy wspierać politykę prodemograficzną, prorodzinną” - podkreślała. „Temu służą te projekty, które zostały już wprowadzone w życie, m.in. 500+. W jego wyniku poprawiła się sytuacja polskich rodzin, wyeliminowaliśmy praktycznie ubóstwo wśród dzieci. Ale 500+ plus z założenia był również programem prodemograficznym. Mamy tutaj pozytywne sygnały, że to się powiodło, bo zaczęło się w Polsce rodzić więcej dzieci, niż początkowo zakładano” – mówiła.

Poinformowała też o programie, nad którym pracuje razem z premierem Mateuszem Morawieckim – emeryturą dla matek, które urodziły co najmniej czworo dzieci.

„Jeśli wychowując dzieci, nie były w stanie wypracować sobie emerytury, będą miały gwarantowaną najniższą emeryturę. Jeśli pracowały, to będą miały ją uzupełnioną. Prace nad tym projektem trwają, on zostanie przygotowany do końca wakacji, a później zostanie przedstawiony do debaty parlamentarnej” – obiecała.

Premier mówiła także o przygotowywanych programach wspierających rodziny studenckie - pakiecie dla młodych rodziców, którzy studiują i wychowują dzieci.

